Российские вендоры создали связку для замены Microsoft Active Directory и CA

На международном форуме Kazan Digital Week — 2026 компании «Ред Софт» и «Аладдин» объявили об усилении существующего технологического партнёрства и развитии сценариев совместного применения своих решений для замены ключевых инфраструктурных продуктов Microsoft. Интеграция «Ред Адм» и Aladdin Enterprise CA (Aladdin eCA) позволяет заказчикам поэтапно переходить на отечественную платформу решений, сохраняя управляемость действующей ИТ-инфраструктуры.



Технологическая связка и плавный переход

Международный форум Kazan Digital Week — 2026 объединил представителей государства, бизнеса и технологических компаний для обсуждения развития цифровых технологий и расширения сотрудничества. Его деловая программа включала экспертные дискуссии, презентации решений и подписание партнерских соглашений. «Ред Софт» и «Аладдин» представили общий подход к построению доверенной защищенной инфраструктуры. Позиция партнеров сформулирована предельно четко: безопасность начинается с управляемой ИТ-инфраструктуры. Сегодня нельзя эффективно защищать то, чем не управляешь.

На фото: заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов

Партнерство объединяет корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA и систему централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» в высокотехнологичную связку для комплексного замещения Microsoft AD DS и AD CS. Совместное применение продуктов сокращает объём работ заказчика по интеграции и проверке совместимости компонентов. Заказчики получают согласованно работающие компоненты управления инфраструктурой и службами сертификатов. Каждый из продуктов отвечает за свою зону экспертизы, а их глубокая техническая интеграция позволяет выстроить сквозные сценарии — от настройки политик, автоматической установки и настройки необходимого клиентского ПО до автоматического выпуска и распространения сертификатов для пользователей и компьютеров в поддерживаемых конфигурациях. При этом связка обеспечивает гибкость конфигурации за счет поддержки гетерогенной инфраструктуры и отсутствия необходимости одномоментного перехода на другую ОС. Это помогает постепенно объединить системы, обеспечивая заказчику плавный переход без остановки бизнес-процессов.

Мнение вендоров и реальный опыт

«Импортозамещение — это не конечная цель, а инструмент достижения технологической независимости. Сегодня рынку необходима не просто функциональная замена Microsoft, а создание инфраструктуры, защищенной изнутри. Мы сделали ставку на объединение сильных специализированных решений. Наше партнерство с "Аладдин" стало основой при замене Active Directory и Microsoft CA. Мы не пытаемся закрыть всё сами, а объединяем усилия с технологическим партнёром, обладающим экспертизой в области PKI, чтобы заказчик получил работающую систему, а не набор коробок», — подчеркнул заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Одно из ключевых направлений развития партнёрства — согласованная миграция доменной инфраструктуры и служб сертификатов. В соответствующей конфигурации контроллеры «Ред Адм» встраиваются в существующий домен Microsoft без создания второго домена, а корпоративный центр сертификации Aladdin eCA работает параллельно с Microsoft CA, планомерно забирая на себя задачи выпуска сертификатов. Поддержка гетерогенной инфраструктуры позволяет сохранять в эксплуатации Windows- и Linux-системы и переходить на отечественное ПО без одномоментной замены ОС. Автоматизация выпуска сертификатов через политики домена сокращает ручной труд администраторов. Последовательность перехода определяется с учетом действующих приложений, сервисов и требований заказчика.

На фото: генеральный директор «Аладдин» Сергей Груздев

«Мы видим в «Ред Софт» надежных партнеров. Совместная работа с 2024 года доказала, что только объединяя экспертизу лидеров, можно создавать продукты, способные конкурировать с глобальными вендорами. Многолетнее сотрудничество позволило нам вместе сформировать решение, в котором сертифицированные средства „Аладдин“ закрывают требования регуляторов в части безопасности, а «Ред Адм» обеспечивает инфраструктурную основу. Каждый из партнеров отвечает за свою экспертизу, и вместе мы обеспечиваем заказчикам бесшовный переход на отечественное ПО. Мы с «Ред Софт» подтвердили, что отечественное инфраструктурное ПО способно закрывать задачи крупного бизнеса без компромиссов в безопасности. Именно такие партнерства будут задавать тренды для всего рынка в ближайшие годы», — добавил генеральный директор «Аладдин» Сергей Груздев.

Практический опыт применения продуктов «Ред Софт» и «Аладдин» накоплен в компаниях группы «Газпром» и на крупных предприятиях других отраслей. Дальнейшее развитие партнёрства направлено на расширение совместных сценариев — от замены зарубежных инфраструктурных компонентов до автоматизации повседневных задач управления и защиты.

