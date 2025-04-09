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Товарные рекомендации Ensi Cloud Adviser увеличили конверсию добавления рекомендованных товаров в корзину в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» ​

С момента внедрения решения Ensi Cloud Adviser в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» конверсия добавления рекомендованных товаров в корзину выросла на 41%, а негативная обратная связь по рекомендациям снизилась 99% в сравнении с прошлым решением. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

«Иль Де Ботэ» поставили задачу: внедрить рекомендательные механики («С этим товаром покупают», «Бестселлеры» и др.), но с возможностью глубокой кастомизации. Потому что Типовые решения на рынке не обеспечивали необходимой гибкости в настройке алгоритмов.

На базе Ensi Cloud Adviser была разработана доработанная версия сервиса, благодаря чему заказчик получил не «коробочный» продукт, а инструмент с расширенными возможностями персонализации.

Ensi Cloud Adviser – это ИИ-решение для персонализации рекомендаций в e-commerce. Система анализирует поведение покупателей, предпочтения и историю покупок, чтобы предлагать релевантные товары в реальном времени.

«Наш приоритет – постоянное улучшение клиентского опыта. Поэтому мы непрерывно улучшаем сервис, тестируем новые подходы и вместе с Ensi создаем решения, которые полезны не только бизнесу, но и конечному потребителю» – отметил Артем Кичигин, руководитель отдела внедрения и развития клиентских продуктов и интеграци АО «Иль Де Ботэ».

«Мы высоко ценим многолетнее партнерство с «Иль Де Ботэ». Особенно приятно, что наше решение не просто закрыло текущие задачи, но и создало основу для роста ключевых бизнес-метрик и повышения удовлетворенности клиентов», – ​​​​​​​отметил Егор Волков, генеральный директор Ensi.

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