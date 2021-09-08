IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов

IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 IBM объявила о выпуске IBM Power E1080 — первой модели семейства серверов на базе нового процессора IBM Power10, раз

«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке ных, а также перенаправлять сетевой трафик к серверам баз данных при помощи специального ПО — агентов контроля подключений к базам данных. Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие российские банки, в том числе крупные, используют операционную систему IBM AIX для обеспечения работы своих баз данных, обслуж

Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9 Atos сообщила о том, что в России появился компактный двухсокетный сервер Escala E3-900 на базе ЦПУ Power9, который позволяет экономить на лицензиях и оперативно обрабатывать большие объёмы инф

IBM Power: практический взгляд и решения под разные задачи и приложения рынка Hands On сессия с практической работой по IBM Power AI Vision. Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения анализировать потоковый видео ряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках на

IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9 IBM представила серверы нового поколения Power Systems, созданные на базе процессора POWER9. Процессор разработан специально для работы с интенсивными вычислительными нагрузками

IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems й пакет средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом под названием Open Platform for DBaaS on IBM Power Systems уже сегодня доступен для установки. Он запускается на серверах OpenPOWER LC

Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру? на архитектуры часто обосновывается снижением общей стоимости поддержки при соизмеримых показателях производительности и отказоустойчивости x86-серверов. Однако миграция с RISC-серверов на платформах IBM Power и ей подобных на серверы Intel x86 таит множество «подводных камней», которые могут перечеркнуть все плюсы от такого перехода. В отличие от разнообразного семейства производителей сер

«Сервионика» представила единую систему управления IBM Power- и x86-окружениями Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») представила на конференции «IBM Systems Forum 2015. Инфраструктура для цифрового бизнеса» стенд, объединяющий архитектуры IBM Power и x86 под управлением OpenStack. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Сервионика» представила возможности применения IBM PowerVC для создания и управления облачной ИТ-инфраструктурой

IBM анонсировала новые серверы Linux ь огромные объемы структурированных и неструктурированных данных, — отметил Дуг Балог, руководитель IBM Power Systems. — Поддержка открытых моделей инновационных решений позволила нам создавать

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems а о том, что теперь SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications поддерживает SAP HANA на базе IBM Power Systems. Как сообщили CNews в SUSE, это расширяет возможности заказчиков в связи с

IBM задействует глобальную сеть центров инноваций для развития Linux на базе Power Systems ожения, — заявил Энди Гутманс (Andi Gutmans), генеральный директор и со-основатель компании Zend. — IBM Power Systems и Linux, в сочетании с программным обеспечением Zend Server и языком PHP, п

IBM анонсировала серверы для работы с большими данными х основе созданы новые решения, способные работать с большими данными. Они построены на процессорах POWER8 и призваны справляться с огромными массивами информации. Системы были реализованы на о

IBM анонсировала новые серверы PowerSystems на базе Power8 брабатывать огромные объемы данных на высокой скорости. Новое оборудование использует процессор IBM Power8 размером всего в 2,5 квадратных см, в который встроено более чем 4 млрд микроскопическ

IBM объединила технологии Power Systems и SoftLayer для обработки больших данных в «облаке» Компания IBM объявила об интеграции облачной инфраструктуры SoftLayer с серверными технологиями IBM Power Systems с целью расширения возможностей традиционных облачных сервисов. IBM также а

«БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780 е наличных в час, — подчеркнули в БПЦ. — Исходя из предположения, что в среднем каждые 2 минуты на банкомате совершается одна транзакция на банкомате (20 транзакций в час), конфигурация SmartVista на IBM Power Platform способна поддерживать производительность сети банкоматов, насчитывающую более 330 тыс. устройств». По словам разработчиков, решение SmartSwitch, входящее в состав SmartVista

«Петер-Cервис» протестировал программное решение для операторов связи на платформе IBM Power Systems ационно-биллинговая система (КИБС) полностью работоспособна на рассматриваемой аппаратной платформе IBM Power Systems, а все ее компоненты показывают отличную производительность, сообщили CNews

«Альфа-Банк» выбрал IBM Power Systems для создания системы управления персоналом «Альфа-Банк» выбрал аппаратную платформу IBM Power для создания корпоративной автоматизированной системы управления персоналом на базе

СПбГУ повысил эффективность управления персоналом и расчета заработной платы с помощью IBM Power Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) и IBM объявили о завершении проекта по внедрению модуля ERP-системы (SAP) по учету кадров и расчету заработной платы на базе серверов IBM Power. Реализация проекта позволила Университету стандартизировать процесс выплат путем консолидации более 20 информационных систем на базе единой платформы, основой которой стали отказоуст

IBM обрушила цены на серверы на базе Power7+ также поставляются оптимизированными для аналитического ПО IBM. Цена новых серверов IBM Power Systems начального уровня на базе процессоров Power7+ сопоставима с ценой x86 платф

IBM привезла в Россию серверы на новейших процессорах е процессоры не будет. Стоит отметить, что сейчас IBM готовит к выходу процессор нового поколения – Power8. Точные сроки его релиза в компании пока не называют, однако, исходя из хронологии вых

IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве 30 октября в Москве состоится конференция «Все плюсы решений IBM Power Systems для вашего бизнеса!», в ходе которой корпорация IBM представит новое поколе

IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве 30 октября в Москве состоится конференция «Все плюсы решений IBM Power Systems для вашего бизнеса!», в ходе которой корпорация IBM представит новое поколе

«Уральский банк реконструкции и развития» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решения IBM наших стратегических приоритетов является операционная эффективность, поэтому мы выбрали платформу IBM Power Systems, которая способна поддержать существенный рост нагрузки на основные банковс

IBM расширяет возможности Power Systems, СХД и мэйнфреймов в области безопасности, облачных вычислений и бизнес-аналитики аря распространению социальных и мобильных технологий объемов данных. Системы корпоративного класса IBM Power Systems, в разработку которых было вложено более $1,4 млрд, включают инновации в сф

«Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7 роекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информационная система объединяет процессы планирования и учета внутри дирекций

Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems окой готовности, аварийного восстановления и обеспечения доступности данных на AIX-серверах линейки IBM Power Systems. Полнофункциональная непрерывная защита данных и автоматическая система отк

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» оптимизирует производительность ERP-системы с помощью IBM Power7 изводства. В связи с этим было принято решение о модернизации аппаратной платформы на базе серверов IBM Power 750, говорится в сообщении IBM. «В сфере приборостроения скорость и надежность подд

«Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн вили о запуске в г. Алматы нового центра обработки данных, построенного на базе серверной платформы IBM Power Systems. Новый вычислительный комплекс является первым из трех дата-центров, распол

IBM анонсировала оптимизированные серверные системы на базе платформы Power7 серверов с лучшим показателем энергетической эффективности. В свою очередь, оптимизированный сервер IBM Power 750 Express, который является базовой системой суперкомпьютера Watson, теперь допол

«Энвижн Груп» и «Русь-Банк» провели тестирование новых серверов IBM Power7 ках которой провели сравнительное тестирование выполнения банковских задач на серверах IBM Power6 и Power7. В рамках опытной зоны проводилось сравнение закрытия операционного дня в программном

«Росбанк» выбрал IBM Power7 для внедрения «Единой Клиентской Базы» Корпорация IBM объявила о подписании контракта на внедрение программно-аппаратной платформы IBM Power7 в «Росбанке». Новая программно-аппаратная платформа обеспечит внедрение нового решения

«Альфа-Банк» оптимизирует работу фронт-офиса с помощью Power7 Корпорация IBM и «Альфа-Банк» объявили о подписании контракта на внедрение midrange-серверов Power7, которые станут основой системы документооборота, части фронт-офисных и аналитических систем банка. Реализация проекта позволит «Альфа-Банку» увеличить количество обработанных транзакций

ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power бъявили о завершении модернизации существующей аппаратной платформы ЮТК, которая была переведена на IBM Power 6. Смена поколений аппаратной платформы предоставила заказчику дополнительные вычис

«Протек» мигрирует на IBM Power7 иту инвестиций, — подчеркнул заместитель генерального директора «Протек» Виктор Горбунов. — Системы IBM Power с оптимальным соотношением цены и производительности обеспечивают надежную поддержк

Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» родаж корпоративным заказчикам и партнерам компании Пилот. Андрей Чурзин, представитель по продажам IBM Power Systems выступит с докладом на тему: «IBM Power Systems - надёжный фундамент

IBM пополнила семейство платформ для развертывания «облачных» сред CloudBurst устройством на базе Power 750 новые приложения на рынок». Новое устройство IBM CloudBurst v2.1 on Power Systems на базе серверов IBM Power 750 может поддерживать от 160 до 2900 виртуальных машин и хранить данные приложений

IBM выпускает новые системы начального уровня на базе процессора Power7 ращения серверного парка, ИТ-затрат и объемов потребляемой электроэнергии. Четыре сервера Express — IBM Power 710, 720, 730 и 740 — могут выполнять до 30 тыс. приложений, предоставляя средним к

IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7 Financing, призвана помочь клиентам с большей легкостью и экономической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиентам кредит

IBM открыла лабораторию разработок в центре Манчестера беспечение для оптимизации, информационной безопасности и виртуализации, ориентированное на системы IBM Power Systems. Цель этих разработок – помочь клиентам в управлении современными рабочими