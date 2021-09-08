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IBM Power Systems IBM Power Platform серия серверов

IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080

IBM объявила о выпуске IBM Power E1080 — первой модели семейства серверов на базе нового процессора IBM Power10, раз
19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

ных, а также перенаправлять сетевой трафик к серверам баз данных при помощи специального ПО — агентов контроля подключений к базам данных. Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие российские банки, в том числе крупные, используют операционную систему IBM AIX для обеспечения работы своих баз данных, обслуж
26.07.2019 Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9

Atos сообщила о том, что в России появился компактный двухсокетный сервер Escala E3-900 на базе ЦПУ Power9, который позволяет экономить на лицензиях и оперативно обрабатывать большие объёмы инф
11.08.2018 IBM Power: практический взгляд и решения под разные задачи и приложения рынка

Hands On сессия с практической работой по IBM Power AI Vision. Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения анализировать потоковый видео ряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках на
05.12.2017 IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9

IBM представила серверы нового поколения Power Systems, созданные на базе процессора POWER9. Процессор разработан специально для работы с интенсивными вычислительными нагрузками

10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems

й пакет средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом под названием Open Platform for DBaaS on IBM Power Systems уже сегодня доступен для установки. Он запускается на серверах OpenPOWER LC
30.09.2016 Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру?

на архитектуры часто обосновывается снижением общей стоимости поддержки при соизмеримых показателях производительности и отказоустойчивости x86-серверов. Однако миграция с RISC-серверов на платформах IBM Power и ей подобных на серверы Intel x86 таит множество «подводных камней», которые могут перечеркнуть все плюсы от такого перехода. В отличие от разнообразного семейства производителей сер
09.10.2015 «Сервионика» представила единую систему управления IBM Power- и x86-окружениями

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») представила на конференции «IBM Systems Forum 2015. Инфраструктура для цифрового бизнеса» стенд, объединяющий архитектуры IBM Power и x86 под управлением OpenStack. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Сервионика» представила возможности применения IBM PowerVC для создания и управления облачной ИТ-инфраструктурой

09.10.2015 IBM анонсировала новые серверы Linux

ь огромные объемы структурированных и неструктурированных данных, — отметил Дуг Балог, руководитель IBM Power Systems. — Поддержка открытых моделей инновационных решений позволила нам создавать
06.08.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems

а о том, что теперь SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications поддерживает SAP HANA на базе IBM Power Systems. Как сообщили CNews в SUSE, это расширяет возможности заказчиков в связи с

29.08.2014 IBM задействует глобальную сеть центров инноваций для развития Linux на базе Power Systems

ожения, — заявил Энди Гутманс (Andi Gutmans), генеральный директор и со-основатель компании Zend. — IBM Power Systems и Linux, в сочетании с программным обеспечением Zend Server и языком PHP, п
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными

х основе созданы новые решения, способные работать с большими данными. Они построены на процессорах POWER8 и призваны справляться с огромными массивами информации. Системы были реализованы на о
28.04.2014 IBM анонсировала новые серверы PowerSystems на базе Power8

брабатывать огромные объемы данных на высокой скорости. Новое оборудование использует процессор IBM Power8 размером всего в 2,5 квадратных см, в который встроено более чем 4 млрд микроскопическ
27.02.2014 IBM объединила технологии Power Systems и SoftLayer для обработки больших данных в «облаке»

Компания IBM объявила об интеграции облачной инфраструктуры SoftLayer с серверными технологиями IBM Power Systems с целью расширения возможностей традиционных облачных сервисов. IBM также а
19.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780

е наличных в час, — подчеркнули в БПЦ. — Исходя из предположения, что в среднем каждые 2 минуты на банкомате совершается одна транзакция на банкомате (20 транзакций в час), конфигурация SmartVista на IBM Power Platform способна поддерживать производительность сети банкоматов, насчитывающую более 330 тыс. устройств». По словам разработчиков, решение SmartSwitch, входящее в состав SmartVista

16.08.2013 «Петер-Cервис» протестировал программное решение для операторов связи на платформе IBM Power Systems

ационно-биллинговая система (КИБС) полностью работоспособна на рассматриваемой аппаратной платформе IBM Power Systems, а все ее компоненты показывают отличную производительность, сообщили CNews
22.04.2013 «Альфа-Банк» выбрал IBM Power Systems для создания системы управления персоналом

«Альфа-Банк» выбрал аппаратную платформу IBM Power для создания корпоративной автоматизированной системы управления персоналом на базе
28.02.2013 СПбГУ повысил эффективность управления персоналом и расчета заработной платы с помощью IBM Power

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) и IBM объявили о завершении проекта по внедрению модуля ERP-системы (SAP) по учету кадров и расчету заработной платы на базе серверов IBM Power. Реализация проекта позволила Университету стандартизировать процесс выплат путем консолидации более 20 информационных систем на базе единой платформы, основой которой стали отказоуст
08.02.2013 IBM обрушила цены на серверы

на базе Power7+ также поставляются оптимизированными для аналитического ПО IBM. Цена новых серверов IBM Power Systems начального уровня на базе процессоров Power7+ сопоставима с ценой x86 платф
31.10.2012 IBM привезла в Россию серверы на новейших процессорах

е процессоры не будет. Стоит отметить, что сейчас IBM готовит к выходу процессор нового поколения – Power8. Точные сроки его релиза в компании пока не называют, однако, исходя из хронологии вых
26.10.2012 IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве

30 октября в Москве состоится конференция «Все плюсы решений IBM Power Systems для вашего бизнеса!», в ходе которой корпорация IBM представит новое поколе
24.10.2012 IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве

30 октября в Москве состоится конференция «Все плюсы решений IBM Power Systems для вашего бизнеса!», в ходе которой корпорация IBM представит новое поколе
24.10.2012 «Уральский банк реконструкции и развития» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решения IBM

наших стратегических приоритетов является операционная эффективность, поэтому мы выбрали платформу IBM Power Systems, которая способна поддержать существенный рост нагрузки на основные банковс
05.10.2012 IBM расширяет возможности Power Systems, СХД и мэйнфреймов в области безопасности, облачных вычислений и бизнес-аналитики

аря распространению социальных и мобильных технологий объемов данных. Системы корпоративного класса IBM Power Systems, в разработку которых было вложено более $1,4 млрд, включают инновации в сф
31.05.2012 «Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7

роекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информационная система объединяет процессы планирования и учета внутри дирекций

27.03.2012 Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems

окой готовности, аварийного восстановления и обеспечения доступности данных на AIX-серверах линейки IBM Power Systems. Полнофункциональная непрерывная защита данных и автоматическая система отк
30.05.2011 «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» оптимизирует производительность ERP-системы с помощью IBM Power7

изводства. В связи с этим было принято решение о модернизации аппаратной платформы на базе серверов IBM Power 750, говорится в сообщении IBM. «В сфере приборостроения скорость и надежность подд
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн

вили о запуске в г. Алматы нового центра обработки данных, построенного на базе серверной платформы IBM Power Systems. Новый вычислительный комплекс является первым из трех дата-центров, распол
20.04.2011 IBM анонсировала оптимизированные серверные системы на базе платформы Power7

серверов с лучшим показателем энергетической эффективности. В свою очередь, оптимизированный сервер IBM Power 750 Express, который является базовой системой суперкомпьютера Watson, теперь допол
31.03.2011 «Энвижн Груп» и «Русь-Банк» провели тестирование новых серверов IBM Power7

ках которой провели сравнительное тестирование выполнения банковских задач на серверах IBM Power6 и Power7. В рамках опытной зоны проводилось сравнение закрытия операционного дня в программном

15.12.2010 «Росбанк» выбрал IBM Power7 для внедрения «Единой Клиентской Базы»

Корпорация IBM объявила о подписании контракта на внедрение программно-аппаратной платформы IBM Power7 в «Росбанке». Новая программно-аппаратная платформа обеспечит внедрение нового решения
10.12.2010 «Альфа-Банк» оптимизирует работу фронт-офиса с помощью Power7

Корпорация IBM и «Альфа-Банк» объявили о подписании контракта на внедрение midrange-серверов Power7, которые станут основой системы документооборота, части фронт-офисных и аналитических систем банка. Реализация проекта позволит «Альфа-Банку» увеличить количество обработанных транзакций
01.12.2010 ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power

бъявили о завершении модернизации существующей аппаратной платформы ЮТК, которая была переведена на IBM Power 6. Смена поколений аппаратной платформы предоставила заказчику дополнительные вычис
22.11.2010 «Протек» мигрирует на IBM Power7

иту инвестиций, — подчеркнул заместитель генерального директора «Протек» Виктор Горбунов. — Системы IBM Power с оптимальным соотношением цены и производительности обеспечивают надежную поддержк
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты»

родаж корпоративным заказчикам и партнерам компании Пилот. Андрей Чурзин, представитель по продажам IBM Power Systems выступит с докладом на тему: «IBM Power Systems - надёжный фундамент
27.10.2010 IBM пополнила семейство платформ для развертывания «облачных» сред CloudBurst устройством на базе Power 750

новые приложения на рынок». Новое устройство IBM CloudBurst v2.1 on Power Systems на базе серверов IBM Power 750 может поддерживать от 160 до 2900 виртуальных машин и хранить данные приложений
27.09.2010 IBM выпускает новые системы начального уровня на базе процессора Power7

ращения серверного парка, ИТ-затрат и объемов потребляемой электроэнергии. Четыре сервера Express — IBM Power 710, 720, 730 и 740 — могут выполнять до 30 тыс. приложений, предоставляя средним к
14.09.2010 IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7

Financing, призвана помочь клиентам с большей легкостью и экономической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиентам кредит

19.05.2010 IBM открыла лабораторию разработок в центре Манчестера

беспечение для оптимизации, информационной безопасности и виртуализации, ориентированное на системы IBM Power Systems. Цель этих разработок – помочь клиентам в управлении современными рабочими

18.05.2010 Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7

Компания «Крок» совместно с корпорацией IBM объявили о старте масштабного проекта по внедрению серверов нового поколения Power7. Национальный банк «Траст» станет одной из первых компаний в России, информационная система которой построена на базе оборудования такого класса, говорится в сообщении «Крок». «Банк “Тра

Публикаций - 357, упоминаний - 622

IBM Power Systems и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9678 273
Intel Corporation 12777 60
HP Inc. 5872 39
SAP SE 5576 31
Oracle Corporation 7057 31
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 24
Nvidia Corp 3948 23
Dell EMC 5170 23
AMD - Advanced Micro Devices 4623 23
Red Hat 1376 22
HP - Hewlett-Packard 3662 17
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 14
Google LLC 12605 13
Microsoft Corporation 25695 13
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1413 12
Broadcom - VMware 2594 10
Крок - Croc 1956 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
Cisco Systems 5352 8
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 7
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 7
МегаФон 10620 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 7
Lenovo Group 2427 7
Apple Inc 13072 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 7
Fujitsu 2099 7
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 6
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 6
Hitachi - Хитачи 1499 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 914 6
Nvidia - Mellanox Technologies 97 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 5
IBM Global Financing 30 5
Диона Холдинг 6 5
Samsung Electronics 11003 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 11
Альфа-Банк 1966 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2394 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2905 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
ГПБ - Газпромбанк 1260 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 5
Россети Ленэнерго 1698 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 4
РЖД - Российские железные дороги 2084 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 126 4
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 4
ВТБ - ВТБ24 672 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 3
Гута ГК 34 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
EPIC Telecom Invest 211 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
OR Group - Обувь России 29 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 2
DuPont - Дюпон 101 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Сбер - Сбербанк Капитал 10 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 196 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5569 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5598 5
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 3
Федеральное казначейство России 1938 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 282 1
OpenCAPI Consortium 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 401 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33179 260
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22428 161
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 115
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12733 78
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7108 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10566 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24164 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12962 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35771 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10234 48
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17971 40
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1820 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61124 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27163 35
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8686 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12083 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8569 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21756 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 22
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 593 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7745 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13758 19
Mainframe - Мейнфрейм 273 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6588 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15942 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3137 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3149 17
High-End - высочайший («элитный») класс техники 702 16
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3764 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5578 16
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1157 15
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4529 15
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2333 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7593 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5477 14
Linux OS 11432 84
Intel x86 - архитектура процессора 2138 64
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 57
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 56
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 42
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 37
Intel Itanium 649 30
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 26
IBM DB2 396 24
Microsoft Windows 16798 23
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 21
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 19
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 19
IBM System eServer BladeCenter 118 18
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 15
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 14
IBM Storage - IBM DS servers 61 12
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 12
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 11
IBM Storage - IBM Storwize 43 11
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 11
Nvidia Tesla GPU 197 11
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 11
IBM Storage - IBM System Storage 46 10
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 10
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 10
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 9
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 9
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 9
IBM iSeries 27 9
Oracle Java - язык программирования 3452 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 8
HPE Superdome - серия серверов 77 8
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 7
Шахвердян Артем 5 5
Филатов Андрей 116 5
Фомичев Андрей 74 4
Серова Елена 320 4
Артюхов Александр 19 4
Коротаев Игорь 6 4
Перевозчиков Алексей 4 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Чернов Антон 23 3
Рабкин Александр 5 3
Синягин Максим 4 3
Назипов Дмитрий 86 3
Попова Мария 141 3
Кристофари Николай 6 3
Корнильев Кирилл 65 3
Волков Геннадий 7 3
Щенникова Жанна 13 3
Вихров Сергей 8 3
Логачев Вячеслав 3 3
Собкевич Алексей 6 3
Солокхин Александр 6 3
Yen David - Йен Дэвид 6 3
King Charles - Кинг Чарльз 11 3
Гоц Роман 57 3
Струченко Алексей 8 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 2
Рафаловский Давид 32 2
Шевченко Владимир 153 2
Лапшин Алексей 24 2
Шарак Андрей 67 2
Cormier Paul - Пол Кормье 24 2
Заржецкий Александр 37 2
Скворцов Олег 8 2
Лопухов Александр 10 2
Ананьин Алексей 90 2
Назаров Алексей 73 2
Зеленков Константин 7 2
Юнов Константин 46 2
Мозговой Константин 4 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 164700 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 34
Европа 24907 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 19
Япония 13762 18
Германия - Федеративная Республика 13156 17
США - Калифорния 4811 12
Франция - Французская Республика 8139 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19388 9
США - Нью-Йорк 3174 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 6
Азия - Азиатский регион 5888 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Израиль 2847 6
Африка - Африканский регион 3631 6
Ближний Восток 3138 6
Казахстан - Республика 6004 5
Финляндия - Финляндская Республика 3691 5
Индия - Bharat 5839 5
Канада 5059 5
Украина 7906 5
Нидерланды 3725 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 459 5
США - Нью-Йорк штат 251 4
Южная Корея - Республика 7016 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 4
Европа Восточная 3137 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4453 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 4
Земля - планета Солнечной системы 10831 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 3
Китай - Тайвань 4232 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 3
Грузия 1321 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53030 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57177 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15873 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27047 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6111 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 18
Энергетика - Energy - Energetically 5796 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18014 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11209 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1754 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5426 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4600 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11447 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21415 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6538 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7011 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5625 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6662 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 8
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4953 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 7
The Register - The Register Hardware 1774 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 4
The Globe and Mail 73 3
Silicon Strategies 45 3
Известия ИД 755 2
EE Times 160 2
Space Daily 528 2
Computer Weekly 376 2
The Economist 49 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 2
FT - Financial Times 1287 2
TAdviser - Центр выбора технологий 459 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1292 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 2
Inquirer 463 1
Phoronix 58 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NBC News 187 1
DailyTech 96 1
Silicon.com 364 1
cw360 84 1
X-Bit Labs 83 1
Казинформ 30 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1437 1
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DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 349 1
IDC - International Data Corporation 4968 32
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Forrester Research 833 4
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IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
The Nilson Report 6 1
IBM Institute for Business Value 25 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fortune Global 100 142 1
Constellation Research 5 1
NPD Group 140 1
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Aberdeen Group 48 1
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Insight 64 20 1
Fortune Global 500 294 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
РАН - Российская академия наук 2104 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 131 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 10 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1439 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 6
Oracle OpenWorld 65 3
Hot Chips 10 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 2
CeBIT 614 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
IBM Systems Forum 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
LinuxWorld 52 1
MacWorld Expo 35 1
Infosecurity - выставка 63 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1272 1
CNews AWARDS - награда 570 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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