КУДИЦ УЦ QDTS
Учебный центр «КУДИЦ» с 1992 года предоставляет образовательные услуги в области информационных технологий. С 1998 года компания специализируется на авторизованном обучении по продуктам и решениям IBM, до 2014 года имела статус «IBM Authorized Training Provider», а в 2014 году получила статус «Global Knowledge Learning Provider». Учебный центр КУДИЦ является провайдером обучения для компании Yadro.
Основные направления деятельности Учебного центра «КУДИЦ»:
- Обучение по программным и аппаратным решениям IBM
- Обучение по решениям контейнерной виртуализации
- Обучение по продуктам Yadro
- Бизнес-тренинги
- Консалтинговые услуги по управлению компетенциями ИТ-персонала
- Консалтинговые услуги по продуктам и решениям IBM.
КУДИЦ УЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
|Национальный банк Украины - НБУ 27 1
|Солохин Михаил 3 3
|Губин Егор 2 1
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