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КУДИЦ УЦ QDTS

КУДИЦ УЦ - QDTS

Учебный центр «КУДИЦ» с 1992 года предоставляет образовательные услуги в области информационных технологий. С 1998 года компания специализируется на авторизованном обучении по продуктам и решениям IBM, до 2014 года имела статус «IBM Authorized Training Provider», а в 2014 году получила статус «Global Knowledge Learning Provider». Учебный центр КУДИЦ является провайдером обучения для компании Yadro.

Основные направления деятельности Учебного центра «КУДИЦ»:

  • Обучение по программным и аппаратным решениям IBM
  • Обучение по решениям контейнерной виртуализации
  • Обучение по продуктам Yadro
  • Бизнес-тренинги
  • Консалтинговые услуги по управлению компетенциями ИТ-персонала
  • Консалтинговые услуги по продуктам и решениям IBM. 

15.01.2025 Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
29.12.2020 Михаил Солохин, «КУДИЦ»: Задача подготовки ИТ-специалистов в России легла на плечи учебных центров 1
17.12.2014 КУДИЦ расширил географию оказания услуг 2
20.03.2014 УЦ КУДИЦ провел обучение ИТ-сотрудников «Запсибкомбанка» разработке решений IBM BPM 2
12.02.2014 Российский рынок обучения по продуктам IBM ждет передел 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

КУДИЦ УЦ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Крок - Croc 1777 1
Red Hat 1305 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
IBM Rational Software 170 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 109 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 1
IBM Information Management 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Mainframe - Мейнфрейм 266 1
Сервер приложений - Application server 334 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
IBM Tivoli 281 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 2
Red Hat Ansible 103 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Red Hat OpenShift 132 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
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Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Украина 7608 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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Крок ОК - учебный центр 4 1
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