КУДИЦ УЦ - QDTS

Учебный центр «КУДИЦ» с 1992 года предоставляет образовательные услуги в области информационных технологий. С 1998 года компания специализируется на авторизованном обучении по продуктам и решениям IBM, до 2014 года имела статус «IBM Authorized Training Provider», а в 2014 году получила статус «Global Knowledge Learning Provider». Учебный центр КУДИЦ является провайдером обучения для компании Yadro.

Основные направления деятельности Учебного центра «КУДИЦ»: