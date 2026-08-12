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Солохин Михаил

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Ученые РТУ МИРЭА научились предсказывать нестабильную работу химических реакторов с помощью математической модели 1
29.12.2020 Михаил Солохин, «КУДИЦ»: Задача подготовки ИТ-специалистов в России легла на плечи учебных центров 1
17.12.2014 КУДИЦ расширил географию оказания услуг 1
20.03.2014 УЦ КУДИЦ провел обучение ИТ-сотрудников «Запсибкомбанка» разработке решений IBM BPM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Солохин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9701 3
Red Hat 1378 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 1
IBM Information Management 16 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25827 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9311 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7217 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8661 1
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FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
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Сервер приложений - Application server 357 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1411 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26266 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3337 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28298 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18138 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7468 1
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IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
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КУДИЦ УЦ - QDTS 11 3
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