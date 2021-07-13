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IBM Tivoli



13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
01.10.2020 Устранена уязвимость IBM Maximo, выявленная экспертами Positive Technologies 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов 1
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 3
12.01.2016 Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям 1
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS 1
17.12.2014 КУДИЦ расширил географию оказания услуг 1
04.12.2014 Наведи порядок SAM: управление софтом и лицензионными соглашениями 1
18.09.2014 «Северсталь» оптимизирует работу систем управления предприятием с помощью IBM 2
17.09.2014 Bell Integrator внедрил в «МегаФоне» систему класса Fault Management 1
12.02.2014 Российский рынок обучения по продуктам IBM ждет передел 1
05.11.2013 «МегаФон» внедряет систему Fault Management вместе с Bell Integrator 3
19.09.2013 Переход в облака набирает мощь 1
11.09.2013 Бизнес поверил в облака 1
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 5
22.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка» 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 1
08.11.2012 «Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli 8
23.10.2012 ИТ-директор X5 Retail создал компанию вместе с Maykor 1
06.09.2012 ДТЭК автоматизирует процессы ITIL на базе решений IBM 1
20.07.2012 IBM во втором квартале 2012 г. снизила выручку, но повысила прибыль 1
20.06.2012 Facebook исследовал, какие места чаще всего упоминаются в соцсетях 1
06.06.2012 Японский поставщик ИБ-решений LAC внедрил систему мониторинга российской разработки 2
31.05.2012 «Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7 1
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool 8
20.03.2012 IBM предлагает новые решения для внедрения облачных вычислений 1
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI 1
15.11.2011 BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента» 3
09.11.2011 IBM пополнила свой портфель решений для анализа угроз безопасности новыми инструментами 1
28.10.2011 IBM покупает разработчика системного ПО для сложных технических вычислений Platform Computing 1
20.10.2011 VMware удвоит число сотрудников в России 1
10.10.2011 «Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli 5
14.09.2011 Решения IBM обеспечивают бесперебойную работу АБС «Запсибкомбанка» 1
09.09.2011 Клиника «Медицина» консолидирует медицинскую информацию с помощью решений IBM 1
21.07.2011 IBM анонсирует следующее поколение систем хранения IBM XIV 1

Публикаций - 269, упоминаний - 552

IBM Tivoli упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 7952 213
Microsoft Corporation 19789 28
HP Inc. 4769 23
Oracle Corporation 5540 21
VMware 1915 16
Intel Corporation 9950 14
Cisco Systems 4398 13
SAP SE 4145 11
IBM Global Services 104 8
Крок 1500 8
Dell EMC 4250 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1538 7
Oracle Sun Microsystems 1937 7
HP - Hewlett-Packard 3157 6
CA Technologies - Computer Associates 311 5
Micro Focus - Novell 778 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7515 5
Nortel Networks 1188 5
HP Compaq 1616 5
IBM Global Business Services 45 4
Veritas Technologies 272 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 296 4
Ланит ГК 1467 4
Компьюлинк ГК - Compulink 318 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 456 4
Авикомп сервисез - Avicomp 30 4
Red Hat 1078 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 3
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 78 3
Инфосистемы Джет 767 3
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 3
SAS Institute 761 3
Verisign 334 3
AMD - Advanced Micro Devices 3287 3
Check Point Software Technologies 664 3
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 159 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 526 3
Commvault 155 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 157 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6110 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4632 4
X5 Group - Пятерочка 584 3
X5 Group 613 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 3
Транснефть 182 2
РАО ЕЭС России ПАО 179 2
Северсталь ПАО 250 2
Альфа-Банк 1277 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 2
Старый Лекарь 9 1
Electrolux - Электролюкс Рус 135 1
Deutsche Bank 281 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1737 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
Lego 99 1
Nike 134 1
Нордеа Банк 49 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 41 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 6 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Лукойл-Пермь 18 1
СОГАЗ Страховая Группа 56 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 8 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 76 1
ДТЭК 8 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 390 1
Меркури - Mercury 59 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 9 1
Citigroup 265 1
Норникель - Норильский никель 242 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 1
Лукойл-Информ 85 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
Barclays 79 1
Nissan - Японский автопроизводитель 171 1
Caterpillar 74 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 982 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1764 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 4 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 185 1
Правительство Москвы 779 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
Пентагон - Министерство обороны США 767 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 242 1
Правительство РФ 2461 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 723 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2593 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1800 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2236 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
TIA - Telecommunications Industry Association 64 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 1
Eclipse Foundation 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11476 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1365 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1789 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1729 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2306 7
Виртуализация 75 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2015 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1411 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1000 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2467 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 314 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1568 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3849 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 336 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 96 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1257 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 209 3
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 128 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 449 3
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 18 3
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 72 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1296 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 857 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 197 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3681 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 387 3
On-demand - "по требованию" 44 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 283 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 793 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 573 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 2
HCL WebSphere 500 69
IBM DB2 290 44
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 759 43
Linux OS 6817 29
Microsoft Windows 10 9698 22
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 237 13
IBM System X 75 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1134 9
Microsoft Exchange 918 7
IBM Power Systems - Серия серверов 139 6
IBM Maximo Asset Management 10 6
Red Hat Linux 165 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1017 6
Java - Язык программирования 2243 5
IBM Maximo 32 5
SQL - Язык программирования 533 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 929 4
Microsoft Windows NT 590 4
Microsoft SQL Server 1114 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1106 4
Intel x86 - архитектура процессора 1226 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 241 4
IBM Cognos BI 220 3
Microsoft Windows 1300 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 752 3
VMware vSphere 281 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 175 3
HP-UX - Hewlett Packard Unix 207 3
VMware ESXi 149 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 26 2
Google Android 10803 2
Microsoft Windows 95 263 2
Oracle PeopleSoft 356 2
Microsoft Office 2795 2
VMware vCenter 88 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 367 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Azure 1176 2
Исаак Мостов 8 2
Заржецкий Александр 31 2
Шеховцов Юрий 33 2
Лосев Сергей 43 2
Широкий Денис 19 2
Штернлиб Теймур 23 2
Киреев Иван 29 2
Захаренко Максим 48 2
Серова Елена 299 1
Мякишева Марина 84 1
Таран Сергей 39 1
Ефремов Александр 16 1
Злобин Александр 3 1
Климов Андрей 20 1
Трофимов Константин 4 1
Литошенко Владимир 6 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Ройтберг Григорий 6 1
Макаров Станислав 114 1
Семенова Ирина 42 1
Александров Дмитрий 14 1
Каминский Алексей 4 1
Ершова Элеонора 61 1
Миронов Александр 13 1
Авербах Владимир 122 1
Аникин Александр 16 1
Четвернин Алексей 658 1
Солуковцев Андрей 4 1
Солохин Михаил 3 1
Медов Андрей 5 1
Шароглазов Арсений 2 1
Полев Владислав 4 1
Крысина Ольга 109 1
Юсупов Ренат 108 1
Орловский Виктор 254 1
Зайцев Михаил 147 1
Кузнецов Сергей 118 1
Халяпин Сергей 78 1
Тамодин Николай 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 76019 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25005 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11638 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10974 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 7
Азия - Азиатский регион 2825 7
Украина 5138 7
США - Калифорния 2268 6
Казахстан - Республика 3728 5
Ближний Восток 2288 5
Африка - Африканский регион 2306 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1109 4
Германия - Федеративная Республика 6668 4
Европа 6391 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 3
Япония 6597 3
Южная Америка 552 3
США - Нью-Йорк 2251 2
Израиль 1256 2
Канада 2274 2
Россия - СФО - Новосибирск 2765 2
Франция - Французская Республика 4024 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1944 2
Европа Восточная 2677 2
США - Массачусетс 332 2
Норвегия - Королевство 733 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7952 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 36 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 690 1
Беларусь - Белоруссия 2922 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1200 1
Израиль - Тель-Авив 82 1
Америка 888 1
Швеция - Королевство 1511 1
Польша - Республика 1276 1
Индия - Республика 3404 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1667 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2788 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4753 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3429 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2535 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1335 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1509 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 206 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 278 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 365 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 39 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 119 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Образование в России 529 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 880 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
Thomson Reuters - Рейтер 5123 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7843 3
VNUNet.com 179 2
Computer Weekly 180 2
Cellular News 218 1
Forbes - Форбс 535 1
InterNetNews - InternetNews.com 127 1
NE Asia Online 276 1
Vnunet 195 1
EWeek 175 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 410 1
Fortune 147 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 504 1
CNET - Издание 1541 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
ZDnet 549 1
IDC - International Data Corporation 4244 17
Gartner 3042 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
IBM Research 91 2
Gartner Dataquest 302 2
Forbes Global 2000 29 2
Fortune 100 84 2
Forrester Research 741 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Frost & Sullivan 173 1
IBM Managed Security Services 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 26 1
S&P 500 223 1
Dimensional Research 12 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 10 1
Juniper Research 405 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 20 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 178 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 31 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 97 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 5 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077782, в очереди разбора - 977594.
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