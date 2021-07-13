Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM Tivoli
Публикаций - 269, упоминаний - 552
IBM Tivoli упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исаак Мостов 8 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Лосев Сергей 43 2
|Широкий Денис 19 2
|Штернлиб Теймур 23 2
|Киреев Иван 29 2
|Захаренко Максим 48 2
|Серова Елена 299 1
|Мякишева Марина 84 1
|Таран Сергей 39 1
|Ефремов Александр 16 1
|Злобин Александр 3 1
|Климов Андрей 20 1
|Трофимов Константин 4 1
|Литошенко Владимир 6 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Ройтберг Григорий 6 1
|Макаров Станислав 114 1
|Семенова Ирина 42 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Каминский Алексей 4 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Миронов Александр 13 1
|Авербах Владимир 122 1
|Аникин Александр 16 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Солуковцев Андрей 4 1
|Солохин Михаил 3 1
|Медов Андрей 5 1
|Шароглазов Арсений 2 1
|Полев Владислав 4 1
|Крысина Ольга 109 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Орловский Виктор 254 1
|Зайцев Михаил 147 1
|Кузнецов Сергей 118 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Тамодин Николай 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077782, в очереди разбора - 977594.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077782, в очереди разбора - 977594.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru