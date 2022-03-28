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CA Technologies Computer Associates CA BrightStor ARCserve CA BrightStor Portal CA BrightStor SRM

СОБЫТИЯ

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28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1
15.04.2011 Riverbed расширяет экосистему решений для облачных систем хранения и систем резервного копирования данных 3
19.01.2011 Zbackup Cloud: новое решение для защиты резервного копирования в «облако» 1
03.06.2010 Компания CA представила новые версии решений для защиты и восстановления данных 2
09.09.2009 Fujitsu представила новую линейку серверов Celvin NAS 1
29.02.2008 CA обеспечивает поддержку Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 2
11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных 1
20.08.2007 HP Universal CMDB: единство не всегда бардак 1
27.03.2007 Citrix усиливает своё присутствие в России 1
15.02.2007 Анонсирована новая версия BrightStor Storage Resource Manager 11.6 4
17.01.2007 IBM ISS обнаружила уязвимости в решении Brightstor ARCserve 4
09.10.2006 В продуктах CA найдены множественные уязвимости 5
13.03.2006 CA и "Ай-Теко" заключили партнерское соглашение 1
07.11.2005 CA приобретает Ilumin 1
30.09.2005 Менеджер защиты Microsoft дополнят новыми продуктами 1
03.08.2005 В вackup-решениях от СА найдена уязвимость 4
28.09.2004 14 октября состоится конференция "Системы хранения данных" 1
15.06.2004 Computer Associates открывает сервисную компанию в России 2
15.03.2004 SecurIT выпустил систему защиты данных на стримерах 1
12.11.2003 CA объединил средства резервного копирования и антивирус в одном пакете 1
23.01.2003 Computer Associates предлагает Linux-решения для предприятий 1
15.10.2002 Computer Associates собирается атаковать российский рынок 1
25.10.2001 Computer Associates представила в России новую версию ПО Cheetah 4
18.10.2001 Сomputer Associates выпустила новую версию BrightStor ArcServe Backup 5
18.05.2000 Компании TopS и Computer Associates подписали дистрибуторское соглашение 1
23.06.1999 Seagate представила систему накопления информации на магнитной ленте Scorpion 240 1
28.04.1999 Tandberg выпустила систему резервного копирования Tandberg DLT Autoloader 1
09.04.1999 Computer Associates, Tivoli и Seagate лицензировали технологию администрирования накопителей на магнитной ленте StorageTek 9840 1

Публикаций - 29, упоминаний - 54

CA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

CA Technologies - Computer Associates 392 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Microsoft Corporation 25775 5
Dell EMC 5180 3
HP Inc. 5883 3
Fujitsu 2105 3
NetApp - Network Appliance 667 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Oracle Corporation 7074 2
Seagate Technology 766 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Rubrik 8 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Veeam Software 345 1
Commvault 187 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Acronis - Акронис 489 1
SAS Institute 1082 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Salesforce 498 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Riverbed Technology 115 1
Ivanti - ранее LANDesk 100 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
HP 3Com 681 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Альфа-Банк 1979 2
Лидинг Финансово-инвестиционная компания 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Верный - торговая сеть 326 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
DDR - Double data rate 3083 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Microsoft Windows 16882 8
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 6
Broadcom - СА Unicenter 47 5
Linux OS 11533 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Windows NT 890 3
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 3
Seagate Backup Exec - Seagate Backup Plus 17 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Oracle StorageTek 85 2
Zecurion Zbackup 8 2
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 2
CA IT Asset Management - CA Asset Portfolio Management 2 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Office 365 1042 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Apple iPod Touch 747 1
Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 1
Davé Apurva - Даве Апурва 7 1
Kochishan Stefan - Кочишан Стефан 1 1
Кузнецов Сергей 163 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Халяпин Сергей 96 1
Раевский Алексей 77 1
Попов Александр 55 1
Попова Александра 10 1
Корнильев Кирилл 65 1
Полевой Василий 14 1
Чикин Константин 10 1
Синютин Андрей 1 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Janković Branislav - Янкович Борислав 1 1
Bergmans Jean-Paul - Бергманс Жан-Поль 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа Восточная 3138 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Америка - Американский регион 2206 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Украина 7928 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Английский язык 7030 2
Образование в России 2893 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Infosan 75 2
VNUNet.com 214 1
Открытые системы ИД 176 1
cw360 84 1
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Fortune Global 500 295 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Research and Markets 26 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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