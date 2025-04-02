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Савельев Дмитрий



02.04.2025 Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel 1
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
02.12.2016 ИТ-аутсорсинг 2020: прогноз от «Инфосистемы Джет» 1
07.08.2014 Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле» 1
28.03.2013 «Инфосистемы Джет» обслуживают ИТ-системы российского подразделения Oriola-KD 1
09.08.2011 «Астерос Консалтинг» развернула частное «облако» Microsoft Hyper-V Cloud в СК «Ростра» 1
09.02.2011 Челябинский трубопрокатный завод внедряет АСУ основными фондами, техобслуживанием и ремонтами на базе IBM Maximo 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Савельев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 4
IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Microsoft Corporation 24741 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
ФОРС - Центр разработки 641 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Ланит Интеграция 194 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Broadcom - VMware 2390 1
Softline - Софтлайн 2898 1
Oracle Corporation 6738 1
Корус Консалтинг ГК 1237 1
Крок - Croc 1780 1
Ланит - Норбит - Norbit 374 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
АйТи 1376 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
Ланит - Artezio - Артезио 82 1
Beltel - Белтел 144 1
Амтел-Сервис 36 1
Астерос Консалтинг 64 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Парадигма 152 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
Старый Лекарь 9 2
Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
IKEA - ИКЕА 158 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
РНФ - Российский научный фонд 94 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
ЛДПР 106 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3338 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1922 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 219 1
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SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 68 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2564 1
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Data monetization - Монетизация данных 1667 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
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Путин Владимир 3213 1
Аронсон Михаил 18 1
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Чехонин Антон 65 1
Овчаренко Юрий 37 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Кузнецов Александр 128 1
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Растопшин Павел 46 1
Ананьин Алексей 81 1
Фомичев Андрей 71 1
Исаев Андрей 22 1
Солодилов Андрей 9 1
Климов Андрей 72 1
Головачев Михаил 20 1
Комлев Николай 99 1
Бяков Юрий 42 1
Панченко Юрий 6 1
Кузьмин Сергей 39 1
Адылин Павел 18 1
Коновалов Борис 14 1
Пискарев Василий 10 1
Мельниченко Олег 4 1
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Соколюк Валерий 31 1
Никитин Валерий 16 1
Горянский Павел 27 1
Исаев Дмитрий 42 1
Кругляков Станислав 3 1
Чепа Алексей 2 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2785 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 2
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