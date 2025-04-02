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Савельев Дмитрий
Савельев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Александр 74 2
|Томлянович Степан 6 2
|Рыжак Николай 10 1
|Путин Владимир 3213 1
|Аронсон Михаил 18 1
|Шадаев Максут 1025 1
|Чехонин Антон 65 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Бобровников Борис 104 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Растопшин Павел 46 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Исаев Андрей 22 1
|Солодилов Андрей 9 1
|Климов Андрей 72 1
|Головачев Михаил 20 1
|Комлев Николай 99 1
|Бяков Юрий 42 1
|Панченко Юрий 6 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Адылин Павел 18 1
|Коновалов Борис 14 1
|Пискарев Василий 10 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Никитин Валерий 16 1
|Горянский Павел 27 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Гешель Андрей 7 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Белова Ирина 6 1
|Глебова Любовь 5 1
|Поклонская Наталья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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