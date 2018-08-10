Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бяков Юрий
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Публикаций - 34, упоминаний - 52
Бяков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 2 1
|ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
|Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
|Бобровников Борис 86 2
|Белокопыта Алексей 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Белов Александр 69 1
|Никитин Валерий 15 1
|Перегудов Андрей 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Кругляков Станислав 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770943, в очереди разбора - 674625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770943, в очереди разбора - 674625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru