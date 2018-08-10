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Бяков Юрий


10.08.2018 «Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов 1
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки 1
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве 1
07.06.2017 «Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк» 1
27.04.2017 ИТ-поставки достигли дна, далее только рост 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
21.07.2015 Выручка «Астерос» за 2014 г. по направлению создания ИТ-инфраструктуры и инженерных систем составила около 15 млрд руб. 1
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 2
14.07.2015 «Астерос» по итогам 2014 финансового года увеличила выручку на 2% 1
16.06.2015 «Астерос» примет участие в развитии ИТ Омской области 4
06.04.2015 ИТ-инфраструктура 72-х метровой башни ВТБ доверена специалистам «Астерос» 1
18.03.2015 Вице-президентом «Астерос» по работе с вендорами стала Ольга Тырновская 2
01.09.2014 «Астерос» построил частное «облако» для «Новолипецкого металлургического комбината» 1
30.07.2014 Microsoft в России в 2013 г. увеличил прибыль на 45% 1
14.07.2014 «Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c 1
09.07.2014 «Астерос» по итогам 2013 г. увеличил выручку на 3% 1
15.04.2014 Российский рынок ИТ-инфраструктуры меняет профиль 3
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг 1
18.12.2012 «Астерос» полностью изменил свою структуру 1
31.01.2012 «Астерос» меняет президента 1
31.01.2012 Михаил Эренбург сфокусируется на стратегическом управлении группой «Астерос» 2
05.08.2011 Продюсер известных российских комедий работает главой «Астерос Консалтинг» 1
01.06.2011 Источники: АФК «Система» решила купить «Астерос» 2
22.03.2011 Сергей Карась покинул «Астерос» 1
18.02.2011 Основатель "Астерос" выкупил у инвесторов крупный пакет акций компании 3
17.02.2011 Главным финансистом «Астероса» стал топ-менеджер «Шереметьево» 2
15.09.2010 «Астерос» открыла филиал в Новосибирске 1
18.06.2009 CNews TV. Новый президент «Астерос»: ИТ-аутсорсинг ждет взрывной рост 1
09.06.2009 Президент «Астерос» передаст полномочия внешнему управленцу 1
26.05.2009 «Астерос» не дорос до своих прогнозов 3
26.05.2009 Оборот «Астерос» в 2008 финансовом году вырос на 49% 1
02.12.2008 На рынке ИТ-услуг России новый бренд 5
23.10.2008 «Би-Эй-Си» создаст ИТ-инфраструктуру штаб-квартиры «Аэрофлота» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

Бяков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Астерос - Asteros 531 13
SAP SE 3228 4
Microsoft Corporation 11226 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 2
Крок 1223 2
Амтел-Сервис 34 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Google LLC 7198 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 1
Verysell - Верисел 95 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Nortel Networks 224 1
Интеко СБ - Системы безопасности и охраны 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Микротест 178 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Ланит ГК 1164 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Компьюлинк ГК - Compulink 215 1
АйТи 754 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Локо-Банк 31 1
МТС банк 254 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Арбитражный суд города Москвы 340 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Бобровников Борис 86 2
Белокопыта Алексей 1 1
Путин Владимир 1831 1
Белов Александр 69 1
Никитин Валерий 15 1
Перегудов Андрей 1 1
Горянский Павел 15 1
Исаев Дмитрий 11 1
Кругляков Станислав 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Казахстан - Республика 2661 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - Сочи 914 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Украина 3417 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Восточная Европа 1698 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 5
CNews Analytics 1992 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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