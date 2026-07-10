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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197634
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Козлова Елена

СОБЫТИЯ


10.07.2026 «МегаФон»: москвичи стали самыми активными пользователями онлайн-кинотеатров 1
17.10.2024 Хакеры ополчились на банки Европы, Азии и Северной Америки 1
31.08.2018 «Техносерв консалтинг» сообщил о расширении возможностей системы автотестирования в «Ингосстрахе» 1
17.05.2018 «Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей 1
18.12.2017 «Техносерв Консалтинг» провела аудит ИТ-систем «Ингосстраха» 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
11.10.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе» 1
09.12.2015 «Инфосистемы Джет» запустили сервис хостинга ИСПДн на базе своего виртуального ЦОДа 1
05.08.2015 UCS прошла сертификацию на соответствие требованиям PCI DSS 3.0 1
20.10.2014 Обязательные ИТ-проекты: обзор новых требований регулятора 2
22.07.2014 Утечки в медицине не поддаются счету 1
22.07.2014 Денег на ИБ не хватает 1
22.07.2014 Врачебная тайна вместо ПДн 1
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0 1
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки 1
13.04.2014 Как ритейл защищает данные покупателей 1
12.02.2014 «Инфосистемы Джет» помогли «Банку Москвы» сертифицировать платежные системы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 1
15.11.2012 Путин отправил в отставку ИТ-директора Минобороны 1
07.10.2011 «ЭР-Телеком» запустил сервис «онлайн консультант» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Козлова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1422 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 4
InfoWatch - Инфовотч 1172 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 916 1
SAP SE 5585 1
Microsoft Corporation 25720 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Softline - Софтлайн 3695 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
Oracle Corporation 7062 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
Информзащита 933 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1743 1
Крок - Croc 1956 1
Рексофт - Reksoft 486 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
ServiceNow 108 1
АйТи 1516 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Микротест 284 1
ДиалогНаука 270 1
Ингосстрах СПАО 473 4
Visa International 1990 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Sally Beauty Holdings 1 1
Tesco 83 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Neiman Marcus 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 104 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3844 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5048 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3099 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 989 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 242 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6373 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2283 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4844 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5476 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 415 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5970 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 417 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1246 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 996 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 2
Оцифровка - Digitization 5150 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5154 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  859 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6199 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4471 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 646 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Omni - криптовалюта 96 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 69 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 544 1
Apple iPhone 6 4861 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Клепиков Алексей 121 3
Прозоров Андрей 17 3
Вихорев Сергей 15 2
Путин Владимир 3448 2
Ульянов Владимир 162 2
Сизов Алексей 14 1
Емельянников Михаил 40 1
Осипов Сергей 43 1
Сердюк Виктор 46 1
Андреев Максим 41 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Козырь Сергей 32 1
Крылова Елена 27 1
Мелузов Андрей 15 1
Махов Геннадий 11 1
Шапошников Андрей 14 1
Дудко Дмитрий 11 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Колобов Сергей 8 1
Кидалов Федор 6 1
Каншина Мария 5 1
Брызгин Андрей 4 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Воронин Константин 1 1
Никулина Марина 1 1
Савин Константин 4 1
Цаликов Руслан 2 1
Голушко Анна 5 1
Катчиев Ринат 1 1
Борисов Юрий 122 1
Маркелов Константин 42 1
Хайрук Сергей 27 1
Шойгу Сергей 92 1
Сердюков Анатолий 84 1
Карпинский Алексей 42 1
Коротнев Константин 34 1
Николаев Алексей 21 1
Бяков Юрий 42 1
Меднов Сергей 124 1
Борисов Сергей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Франция - Гренобль 63 1
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Франция - Французская Республика 8146 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1674 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1769 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 494 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1762 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 827 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 759 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1017 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 297 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 517 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 94 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 332 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 451 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2720 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 3
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2855 2
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2018 2
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 822 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 165 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 1
Паспорт - Паспортные данные 2824 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3288 1
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ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Страхование - ипотечное страхование - mortgage insurance 9 1
Россия К - телеканал 30 1
TAdviser - Центр выбора технологий 463 1
Gartner - Гартнер 3653 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
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