Индексная книга (каталог) CNews*
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Козлова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 20
Козлова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Клепиков Алексей 121 3
|Прозоров Андрей 17 3
|Вихорев Сергей 15 2
|Путин Владимир 3448 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Сизов Алексей 14 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Осипов Сергей 43 1
|Сердюк Виктор 46 1
|Андреев Максим 41 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Козырь Сергей 32 1
|Крылова Елена 27 1
|Мелузов Андрей 15 1
|Махов Геннадий 11 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Колобов Сергей 8 1
|Кидалов Федор 6 1
|Каншина Мария 5 1
|Брызгин Андрей 4 1
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
|Воронин Константин 1 1
|Никулина Марина 1 1
|Савин Константин 4 1
|Цаликов Руслан 2 1
|Голушко Анна 5 1
|Катчиев Ринат 1 1
|Борисов Юрий 122 1
|Маркелов Константин 42 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Коротнев Константин 34 1
|Николаев Алексей 21 1
|Бяков Юрий 42 1
|Меднов Сергей 124 1
|Борисов Сергей 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.