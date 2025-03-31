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Брызгин Андрей


31.03.2025 Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров» 1
15.02.2022 В России за 700 млн руб. построят госцентр проверки безопасности мобильных приложений 1
08.08.2016 Group-IB подтвердила высокую защищенность CORREQTS 1
22.07.2014 Утечки в медицине не поддаются счету 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Брызгин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
InfoWatch - Инфовотч 1028 1
Accenture plc 682 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 228 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Data monetization - Монетизация данных 1665 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 183 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4205 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4457 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 343 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 2
FreePik 1071 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 477 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
Ульянов Владимир 161 2
Цихмистров Марат 4 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 1
Кидалов Федор 6 1
Козлова Елена 18 1
Патешман Виталий 42 1
Чебышев Виктор 16 1
Хайрук Сергей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 3
Франция - Гренобль 63 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Европа Западная 1482 1
Франция - Французская Республика 7881 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
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Айсберг - Eisberg 181 1
Паспорт - Паспортные данные 2551 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1758 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 302 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1921 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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