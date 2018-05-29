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BSS CORREQTS Corporate


29.05.2018 «Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов 2
03.05.2018 BSS обновила мобильный банк для юридических лиц BSS Business 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 8
18.09.2017 BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business 2
21.08.2017 BSS обновила систему CORREQTS Corporate до версии 2.3.19 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 3
08.12.2016 Банк «Российский капитал» выбрал Рутокен ЭЦП 2.0 от BSS для своей системы ДБО 1
05.12.2016 Банк «Российский капитал» выбрал «Рутокен ЭЦП 2.0» для своей системы ДБО 1
02.12.2016 BSS обновила систему ДБО CORREQTS Corporate до версии v. 2.3.8 2
28.11.2016 BSS представила «Мобильный Бизнес Клиент» для смартфонов 1
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS 1
15.11.2016 Банк «Новопокровский» внедрил систему ДБО физических лиц от BSS 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
16.08.2016 «СМП Банк» внедрил систему ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate 5
12.08.2016 Банк «Российский Капитал» внедрил систему ДБО для юрлиц на базе решения BSS 2
08.08.2016 Group-IB подтвердила высокую защищенность CORREQTS 5
01.08.2016 BSS выпустила новую версию системы Correqts Retail 1
12.02.2016 BSS представила новейшие разработки для банковского сектора 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 6
15.12.2015 BSS намерена изменить рынок банковских ИТ 4
20.11.2015 BSS представила решение на основе голосовых технологий и единую пользовательскую платформу на базе Correqts 3
02.11.2015 Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015 1
22.10.2015 BSS выпустила первую промышленную версию решения Correqts Retail 1
21.10.2015 BSS представила концепцию развития и перспективные возможности платформы ДБО Correqts 7
05.10.2015 BSS представит свою разработку интернет-банка для физических лиц на базе Correqts 1
04.08.2015 BSS обновила «Универсальный Мобильный Клиент» 2
20.05.2015 В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 2.7 появился сервис управления личными финансами 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 2
16.09.2014 «Камкомбанк» внедрил платформу Correqts от BSS 6
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1
14.05.2014 «Камский коммерческий банк» внедряет платформу Correqts 6
17.02.2014 BSS исследовала безопасность своих систем ДБО вместе с Positive Technologies 1
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1
27.09.2013 Куда развивается интернет-банкинг 1
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
14.11.2012 BSS представила новые решения для банков на CNews Forum 2012 1
22.08.2012 «Ганзакомбанк» внедрил систему «Fraud-Анализ» от BSS 1
23.01.2012 Продажи систем ДБО BSS за 2011 г. выросли на 30% 1
07.12.2011 BSS обновила систему защиты от мошенничества в системах ДБО «Fraud-Анализ» 1
05.10.2011 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 1.4.100 1

Публикаций - 40, упоминаний - 89

BSS CORREQTS Corporate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
СКБ Контур 416 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
I-Free 71 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Google LLC 7177 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
Microsoft Corporation 11168 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Abbyy 797 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Открытие ФК 538 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 2
Связь-банк 79 2
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Татфондбанк 69 1
Центр-инвест КБ 29 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РосЕвроБанк 38 1
Банк Россия 56 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
СДМ-Банк 51 1
Ак Барс Банк 174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 8
Омниканальность - Omni channel 42 4
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Apple iOS 5742 11
Google Android 10751 10
BSS BS-Client ДБО 110 4
BSS Сервер Нотификации 20 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 2
BSS Business 3 2
Java - Язык программирования 1180 2
Aladdin JaCarta 147 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
МТС Автосекретарь 35 1
SafeTech SafeTouch 28 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple macOS 934 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS e-Government Gate 26 1
SafeTech - PayControl 23 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Opera - Браузер 637 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Apple Safari - Браузер 607 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Windows 856 1
Rakuten Viber 429 1
Кравченко Георгий 9 1
Евтушенко Алексей 28 1
Кирьянова Александра 42 1
Платицын Андрей 4 1
Скурятина Елена 20 1
Анохина Татьяна 1 1
Лисянский Майк 5 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Лосев Сергей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Казахстан - Республика 2650 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Украина 3398 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 4
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RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
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