BSS CORREQTS Corporate

BSS обновила мобильный банк для юридических лиц BSS Business 1

Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 8

BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business 2

BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1

BSS выпустила новую версию системы Correqts Retail 1

BSS представила новейшие разработки для банковского сектора 1

BSS намерена изменить рынок банковских ИТ 4

BSS представила решение на основе голосовых технологий и единую пользовательскую платформу на базе Correqts 3

Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015 1

BSS выпустила первую промышленную версию решения Correqts Retail 1

BSS представила концепцию развития и перспективные возможности платформы ДБО Correqts 7

Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1

BSS исследовала безопасность своих систем ДБО вместе с Positive Technologies 1

BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1