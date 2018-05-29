Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSS CORREQTS Corporate
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 89
BSS CORREQTS Corporate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравченко Георгий 9 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Платицын Андрей 4 1
|Скурятина Елена 20 1
|Анохина Татьяна 1 1
|Лисянский Майк 5 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Лосев Сергей 43 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru