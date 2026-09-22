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B-Logic Би-Лоджик

Компания «БИ-ЛОДЖИК» работает в сфере информационных технологий для банковской, учетно-финансовой, бухгалтерской, платежной сферы. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2026 «Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft 1
14.07.2016 «Би-Лоджик» обновила системы ДБО BSS в связи с деноминацией национальной валюты Беларуси 2
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

B-Logic и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Prime Finance - Прайм Финанс 1 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Белагропромбанк 24 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
Национальный банк Республики Беларусь 11 1
Эсхата Банк 6 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
Укргазбанк АБ 5 1
МТБанк 11 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Русский Трастовый Банк 9 1
Русский ипотечный банк 5 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
УПБ - Укрпрофбанк - Украинский профессиональный банк 2 1
БНБ-Банк - Белорусский народный банк 1 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Альтернатива КБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 124 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Цептер Банк - Zepter Bank 1 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 147 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4657 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1045 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5560 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6618 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6307 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13094 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Алексеев Данил 1 1
Патешман Виталий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 2
Беларусь - Белоруссия 6339 2
Казахстан - Республика 6092 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 1
Украина 7947 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
Таджикистан - Республика 958 1
Молдавия - Республика Молдова 741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 169 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4660 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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