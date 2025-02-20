Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Федеральное казначейство России ГИС ГМП ФК Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.02.2025 «Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS

Компания «Диасофт» завершила проект по установке продуктов «Взаимодействие с ГИС ГМП» и «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря опер
26.08.2024 «Диасофт» поддержал возможность отправки в ГИС ГМП информации о платежах за проезд по платным дорогам

С 1 сентября 2024 г. банки будут обязаны сообщать в ГИС ГМП информацию о платежах в адрес операторов платных автодорог. Новое правило взаимодействия

16.06.2023 Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro

Переезд ГИС ГМП Как выяснил CNews, Федеральное казначейство собирается перевести работу своей госинформси
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab

R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документообо
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3

R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность

31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3

объявляет о выпуске нового продукта «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП», предназначенного для отправки в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и
09.11.2017 «БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области

ировала информационные системы Новосибирской области «Государственные и муниципальные платежи» (РИС ГМП) и «Охота». В рамках модернизации автоматизированы процедуры по оплате государственной по
18.01.2016 ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий

акон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливает статус ГИС ГМП: «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах являе
23.12.2015 В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП

Банк «Возрождение» внедрил систему подготовки и отправки данных по платежам в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

30.07.2015 «БСС Инжиниринг» обновила систему «Учет начислений и платежей»

мерческим услугам регионов. Модернизация и оптимизация системы связаны с изменениями в форматах ГИС ГМП Федерального казначейства, пояснили разработчики. Так, в новой версии ИС УНП реализовано:
22.06.2015 «БСС-Безопасность» поможет привести системы в соответствие с форматом ГИС ГМП версии 1.16.1

одействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) услуги по обеспечению работы в формате 1.16.1 за счёт использования сервиса штампов врем
26.02.2015 «БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края

СС Инжиниринг» будет произведено ее обновление в соответствии с новыми форматами взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников (версия 1.16.0), которые вступили в силу 1 января

12.02.2015 Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами

комплекса с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволяет Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского кр
05.02.2015 Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами

комплекса с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволяет Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского кр
03.02.2015 Приложение «Яндекса» для «ВКонтакте» поможет проверить штрафы ГИБДД

сит данные в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и покажет все непогашенные задолженности. Пользователь получает подробную информацию — к
30.10.2014 Разработчик адаптера для ГИС ГМП заявил о радикальных нововведениях в форматах взаимодействия

рственными ведомствами, объявила о существенных нововведениях в формате взаимодействия банков и ГИС ГМП, которые вступят в силу с 1 января 2015 г. Как говорится в заявлении «Неофлекс», поступив
12.09.2014 В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП

нтеграции с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Теперь клиентам финансовых организаций, использующих это решение, доступны данные о зад
23.07.2014 В Ивановской области разрабатывается АИС «МФЦ»

й области с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Антон Колмогоров отметил, что АИС МФЦ призвана создать правовые и организационно-технич
17.06.2014 BSS Engineering обеспечила автоматизированный учет начислений и фактов оплаты госуслуг в Якутии

платежах из органов исполнительной власти и местного самоуправления республики Саха (Якутия) в ГИС ГМП через СМЭВ. Проект выполнен по заказу Министерства связи и информационных технологий Респ
29.05.2014 В Ивановской области запущена в эксплуатацию ГИС ГМП

презентация государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Мероприятие в форме обучающего семинара для администраторов доходов и начислений в бюдж
14.04.2014 Банк «Интеркоммерц» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц

предпринимателям возможность онлайн-доступа в систему государственных и муниципальных платежей ГИС ГМП. Об этом CNews сообщили в банке. В рамках улучшения качества предоставляемых услуг и диве
05.03.2014 «Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП

«Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «О
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП

енным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. стала осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства и полностью исполнять требования 210-ФЗ. Об этом CNews сообщили
26.12.2013 Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate

ен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 2013 г. банк запустил систему BSS e-Govern
25.12.2013 СМЭВ для банков – не только расходы

обязательств по незамедлительной передаче информации о фактах оплаты в пользу бюджета в систему ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). Феде
13.12.2013 «Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами

вых точек партнеров. В соответствии с 210-ФЗ, банки обязаны осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства в электронном виде. Кроме того, распоряжение Правительства РФ №
05.11.2013 «БАРС Груп» внедрила РИС ГМП в Новосибирской области

ты по внедрению Региональной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (РИС ГМП). Проект реализован компанией «БАРС Груп» по заказу Департамента информатизации и развити
30.10.2013 «Уралтрансбанк» подключился к ГИС ГМП с помощью Neoflex GISAdapter

подключению к государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) с помощью внедрения решения Neoflex GISAdapter. В ходе внедрения организован двусторонни
30.10.2013 Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей

в стране, к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае необходимости перечисленным ведомствам было рекомендовано применять «надзорные
10.10.2013 BSS наращивает темпы подключения банков к ГИС ГМП

одключения к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Так, с начала осени BSS заключила договоры с «Нижневолжским коммерческим банком», «Сибн
09.10.2013 «НС Банк» подключился к ГИС ГМП

о присоединении к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), оператором которой является Федеральное казначейство. Благодаря тому, что информаци
07.10.2013 Банк «Агропромкредит» подключился к ГИС ГМП

правным членом Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). С помощью ГИС ГМП клиенты банка «Агропромкредит» смогут оплачивать налоги, госпо
04.10.2013 Банк «Камский горизонт» подключился к ГИС ГМП и запустил «Мобильный Бизнес Клиент» для юридических лиц

горизонт» к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate, а также о запуске банком приложения «Мобильный

11.09.2013 С помощью решения R-Style Softlab на электронный обмен документами с ГИС ГМП перешли 50 банков

нтооборот с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и предложенным в начале 2013 г., к настоящему времени воспользовались более 50 банков. «
04.09.2013 Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день

одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в строгом соответствии с действующим российским законодательством. Каждый банк, подключе
02.09.2013 BSS Engineering сократила срок подключения банков к ГИС ГМП до 1 рабочего дня

ния банков к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate за 1 рабочий день. Для этого банкам предваритель
27.08.2013 «Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков

uorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитные организации смогут исполнить требования 210-ФЗ и начать передав
22.08.2013 Банк «Интеркоммерц» подключился к ГИС ГМП

одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). С 22 августа 2013 г. банк в автоматическом режиме передает сведения о платежах клиентов
29.07.2013 WebMoney спасет ГИБДД от потерянных штрафов

одключился к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Принимающие органы гарантированно учитывают каждый оплаченный через сервис штраф или на
18.07.2013 ОТР предлагает банкам услугу подключения к ГИС ГМП

гать услуги системного интегратора и консультанта для интеграции информационных систем банков с ГИС ГМП. Как отмечают в ОТР, объем работ такого проекта зависит от того, насколько в настоящий мо

Публикаций - 266, упоминаний - 507

Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 40
Ростелеком 10316 27
Oracle Corporation 6871 25
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 22
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 21
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 13
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 12
АйТи 1440 9
9002 9
Yandex - Яндекс 8448 8
Diasoft - Диасофт 1024 7
Quorum - Кворум - 130 7
Бифит - Bifit 85 7
Крок - Croc 1815 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 6
ФОРС - Центр разработки 680 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Восход ФГБУ НИИ 685 6
БАРС Груп 559 5
ОТР ГК - ОТР 2000 222 5
Neoflex - Неофлекс 244 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 5
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 493 5
Microsoft Corporation 25242 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 5
Ростелеком - РТЛабс 182 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 4
Мегар 8 4
Ред Софт - Red Soft 1001 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 22
Visa International 1973 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 11
ПСБ - Промсвязьбанк 903 10
Почта России ПАО 2249 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 9
Альфа-Банк 1870 6
Ак Барс Банк 274 6
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 5
NanduQ - Qiwi 1004 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 563 4
ВТБ - ВТБ24 668 4
Интеркоммерц КБ 34 4
НСПК - Национальная система платежных карт 901 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 124 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Транснациональный банк 4 3
Камский горизонт КБ 5 3
ГПБ - Газпромбанк 1177 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 2
Евросеть 1417 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
Федеральное казначейство России 1879 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 66
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 61
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 57
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 56
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 44
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 10
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 5
ГосИнформСистемы 155 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 174
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 50
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 46
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4458 44
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 43
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 42
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 35
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 33
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1126 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 28
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 23
Оповещение и уведомление - Notification 5388 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 15
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 14
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 103
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5840 95
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 34
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 27
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 26
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 21
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 16
BSS e-Government Gate 26 16
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 14
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 14
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 10
Linux OS 10916 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 9
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 9
Apple iOS 8251 9
Google Android 14696 9
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 6
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 6
Microsoft Office 3956 6
BSS CORREQTS Corporate 49 5
BSS BS-Client ДБО 126 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 5
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 5
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 5
Microsoft Windows 16338 5
Oracle Java - язык программирования 3331 4
Никифоров Николай 1136 10
Попов Алексей 337 10
Назарова Анна 52 9
Медведев Дмитрий 1662 9
Козырев Алексей 326 7
Чучелов Андрей 44 7
Албычев Александр 168 6
Лысенко Эдуард 312 5
Авербах Владимир 127 5
Серебряков Виктор 56 5
Патешман Виталий 42 4
Овсянников Андрей 15 4
Кальченко Игорь 8 4
Гуральников Сергей 164 4
Дробышевский Михаил 53 4
Гусев Владимир 24 4
Постоюк Екатерина 7 4
Артюхин Роман 11 4
Солодовников Денис 108 3
Евраев Михаил 264 3
Виноградов Игорь 17 3
Нестеренко Татьяна 42 3
Финк Дмитрий 18 3
Бурин Андрей 17 3
Разумовский Дмитрий 124 3
Деянышев Вадим 19 3
Гаттаров Руслан 144 3
Рудычева Наталья 95 3
Занин Виталий 22 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Федорец Андрей 19 3
Кругляков Роман 44 3
Колмогоров Антон 21 3
Батарова Татьяна 14 3
Апурин Николай 11 3
Щеголев Игорь 698 3
Носков Константин 239 3
Мишустин Михаил 737 2
Шадаев Максут 1149 2
Собянин Сергей 476 2
Россия - РФ - Российская федерация 157044 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 20
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 12
Россия - УФО - Тюменская область 1255 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 8
Россия - УФО - Челябинская область 1390 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 544 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1297 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 6
Россия - ПФО - Пензенская область 622 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 84 6
Европа 24644 6
Земля - планета Солнечной системы 10660 6
Россия - ПФО - Самарская область 1453 5
Украина 7796 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 5
Россия - СФО - Кемеровская область 989 5
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 350 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 219
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 168
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 63
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 44
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 44
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 40
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 39
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 26
Паспорт - Паспортные данные 2737 25
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 13
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 13
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Bloomberg 1419 1
Ведомости 1241 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Известия Мордовии 3 1
CMS Magazine 19 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Хальмг Унн 1 1
Ставропольская правда 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
Gartner - Гартнер 3610 5
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
IBSi - IBS Intelligence 7 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IDC Financial Insights 10 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Wainhouse Research 40 1
TAdviser IT Prize 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
РАН - Российская академия наук 2014 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 23 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
CNews AWARDS - награда 549 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
День молодёжи - 27 июня 1000 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Black Hat - Конференция 117 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще