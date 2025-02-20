Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральное казначейство России ГИС ГМП ФК Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
«Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS
Компания «Диасофт» завершила проект по установке продуктов «Взаимодействие с ГИС ГМП» и «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря опер
|26.08.2024
|
«Диасофт» поддержал возможность отправки в ГИС ГМП информации о платежах за проезд по платным дорогам
С 1 сентября 2024 г. банки будут обязаны сообщать в ГИС ГМП информацию о платежах в адрес операторов платных автодорог. Новое правило взаимодействия
|16.06.2023
|
Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro
Переезд ГИС ГМП Как выяснил CNews, Федеральное казначейство собирается перевести работу своей госинформси
|18.05.2021
|
ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документообо
|02.07.2019
|
R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность
|31.10.2018
|
R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3
объявляет о выпуске нового продукта «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП», предназначенного для отправки в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и
|09.11.2017
|
«БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области
ировала информационные системы Новосибирской области «Государственные и муниципальные платежи» (РИС ГМП) и «Охота». В рамках модернизации автоматизированы процедуры по оплате государственной по
|18.01.2016
|
ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий
акон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливает статус ГИС ГМП: «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах являе
|23.12.2015
|
В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП
Банк «Возрождение» внедрил систему подготовки и отправки данных по платежам в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
|30.07.2015
|
«БСС Инжиниринг» обновила систему «Учет начислений и платежей»
мерческим услугам регионов. Модернизация и оптимизация системы связаны с изменениями в форматах ГИС ГМП Федерального казначейства, пояснили разработчики. Так, в новой версии ИС УНП реализовано:
|22.06.2015
|
«БСС-Безопасность» поможет привести системы в соответствие с форматом ГИС ГМП версии 1.16.1
одействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) услуги по обеспечению работы в формате 1.16.1 за счёт использования сервиса штампов врем
|26.02.2015
|
«БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
СС Инжиниринг» будет произведено ее обновление в соответствии с новыми форматами взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников (версия 1.16.0), которые вступили в силу 1 января
|12.02.2015
|
Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами
комплекса с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволяет Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского кр
|05.02.2015
|
Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами
комплекса с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволяет Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского кр
|03.02.2015
|
Приложение «Яндекса» для «ВКонтакте» поможет проверить штрафы ГИБДД
сит данные в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и покажет все непогашенные задолженности. Пользователь получает подробную информацию — к
|30.10.2014
|
Разработчик адаптера для ГИС ГМП заявил о радикальных нововведениях в форматах взаимодействия
рственными ведомствами, объявила о существенных нововведениях в формате взаимодействия банков и ГИС ГМП, которые вступят в силу с 1 января 2015 г. Как говорится в заявлении «Неофлекс», поступив
|12.09.2014
|
В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП
нтеграции с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Теперь клиентам финансовых организаций, использующих это решение, доступны данные о зад
|23.07.2014
|
В Ивановской области разрабатывается АИС «МФЦ»
й области с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Антон Колмогоров отметил, что АИС МФЦ призвана создать правовые и организационно-технич
|17.06.2014
|
BSS Engineering обеспечила автоматизированный учет начислений и фактов оплаты госуслуг в Якутии
платежах из органов исполнительной власти и местного самоуправления республики Саха (Якутия) в ГИС ГМП через СМЭВ. Проект выполнен по заказу Министерства связи и информационных технологий Респ
|29.05.2014
|
В Ивановской области запущена в эксплуатацию ГИС ГМП
презентация государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Мероприятие в форме обучающего семинара для администраторов доходов и начислений в бюдж
|14.04.2014
|
Банк «Интеркоммерц» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц
предпринимателям возможность онлайн-доступа в систему государственных и муниципальных платежей ГИС ГМП. Об этом CNews сообщили в банке. В рамках улучшения качества предоставляемых услуг и диве
|05.03.2014
|
«Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП
«Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «О
|19.02.2014
|
«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП
енным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. стала осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства и полностью исполнять требования 210-ФЗ. Об этом CNews сообщили
|26.12.2013
|
Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate
ен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 2013 г. банк запустил систему BSS e-Govern
|25.12.2013
|
СМЭВ для банков – не только расходы
обязательств по незамедлительной передаче информации о фактах оплаты в пользу бюджета в систему ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). Феде
|13.12.2013
|
«Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами
вых точек партнеров. В соответствии с 210-ФЗ, банки обязаны осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства в электронном виде. Кроме того, распоряжение Правительства РФ №
|05.11.2013
|
«БАРС Груп» внедрила РИС ГМП в Новосибирской области
ты по внедрению Региональной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (РИС ГМП). Проект реализован компанией «БАРС Груп» по заказу Департамента информатизации и развити
|30.10.2013
|
«Уралтрансбанк» подключился к ГИС ГМП с помощью Neoflex GISAdapter
подключению к государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) с помощью внедрения решения Neoflex GISAdapter. В ходе внедрения организован двусторонни
|30.10.2013
|
Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей
в стране, к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае необходимости перечисленным ведомствам было рекомендовано применять «надзорные
|10.10.2013
|
BSS наращивает темпы подключения банков к ГИС ГМП
одключения к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Так, с начала осени BSS заключила договоры с «Нижневолжским коммерческим банком», «Сибн
|09.10.2013
|
«НС Банк» подключился к ГИС ГМП
о присоединении к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), оператором которой является Федеральное казначейство. Благодаря тому, что информаци
|07.10.2013
|
Банк «Агропромкредит» подключился к ГИС ГМП
правным членом Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). С помощью ГИС ГМП клиенты банка «Агропромкредит» смогут оплачивать налоги, госпо
|04.10.2013
|
Банк «Камский горизонт» подключился к ГИС ГМП и запустил «Мобильный Бизнес Клиент» для юридических лиц
горизонт» к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate, а также о запуске банком приложения «Мобильный
|11.09.2013
|
С помощью решения R-Style Softlab на электронный обмен документами с ГИС ГМП перешли 50 банков
нтооборот с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и предложенным в начале 2013 г., к настоящему времени воспользовались более 50 банков. «
|04.09.2013
|
Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день
одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в строгом соответствии с действующим российским законодательством. Каждый банк, подключе
|02.09.2013
|
BSS Engineering сократила срок подключения банков к ГИС ГМП до 1 рабочего дня
ния банков к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate за 1 рабочий день. Для этого банкам предваритель
|27.08.2013
|
«Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков
uorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитные организации смогут исполнить требования 210-ФЗ и начать передав
|22.08.2013
|
Банк «Интеркоммерц» подключился к ГИС ГМП
одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). С 22 августа 2013 г. банк в автоматическом режиме передает сведения о платежах клиентов
|29.07.2013
|
WebMoney спасет ГИБДД от потерянных штрафов
одключился к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Принимающие органы гарантированно учитывают каждый оплаченный через сервис штраф или на
|18.07.2013
|
ОТР предлагает банкам услугу подключения к ГИС ГМП
гать услуги системного интегратора и консультанта для интеграции информационных систем банков с ГИС ГМП. Как отмечают в ОТР, объем работ такого проекта зависит от того, насколько в настоящий мо
