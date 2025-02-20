Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

«Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS Компания «Диасофт» завершила проект по установке продуктов «Взаимодействие с ГИС ГМП» и «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря опер

«Диасофт» поддержал возможность отправки в ГИС ГМП информации о платежах за проезд по платным дорогам С 1 сентября 2024 г. банки будут обязаны сообщать в ГИС ГМП информацию о платежах в адрес операторов платных автодорог. Новое правило взаимодействия

Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro Переезд ГИС ГМП Как выяснил CNews, Федеральное казначейство собирается перевести работу своей госинформси

ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документообо

R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность

R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 объявляет о выпуске нового продукта «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП», предназначенного для отправки в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и

«БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области ировала информационные системы Новосибирской области «Государственные и муниципальные платежи» (РИС ГМП) и «Охота». В рамках модернизации автоматизированы процедуры по оплате государственной по

ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий акон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливает статус ГИС ГМП: «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах являе

В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП Банк «Возрождение» внедрил систему подготовки и отправки данных по платежам в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

«БСС Инжиниринг» обновила систему «Учет начислений и платежей» мерческим услугам регионов. Модернизация и оптимизация системы связаны с изменениями в форматах ГИС ГМП Федерального казначейства, пояснили разработчики. Так, в новой версии ИС УНП реализовано:

«БСС-Безопасность» поможет привести системы в соответствие с форматом ГИС ГМП версии 1.16.1 одействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) услуги по обеспечению работы в формате 1.16.1 за счёт использования сервиса штампов врем

«БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края СС Инжиниринг» будет произведено ее обновление в соответствии с новыми форматами взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников (версия 1.16.0), которые вступили в силу 1 января

Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами комплекса с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволяет Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского кр

Приложение «Яндекса» для «ВКонтакте» поможет проверить штрафы ГИБДД сит данные в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и покажет все непогашенные задолженности. Пользователь получает подробную информацию — к

Разработчик адаптера для ГИС ГМП заявил о радикальных нововведениях в форматах взаимодействия рственными ведомствами, объявила о существенных нововведениях в формате взаимодействия банков и ГИС ГМП, которые вступят в силу с 1 января 2015 г. Как говорится в заявлении «Неофлекс», поступив

В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП нтеграции с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Теперь клиентам финансовых организаций, использующих это решение, доступны данные о зад

В Ивановской области разрабатывается АИС «МФЦ» й области с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Антон Колмогоров отметил, что АИС МФЦ призвана создать правовые и организационно-технич

BSS Engineering обеспечила автоматизированный учет начислений и фактов оплаты госуслуг в Якутии платежах из органов исполнительной власти и местного самоуправления республики Саха (Якутия) в ГИС ГМП через СМЭВ. Проект выполнен по заказу Министерства связи и информационных технологий Респ

В Ивановской области запущена в эксплуатацию ГИС ГМП презентация государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Мероприятие в форме обучающего семинара для администраторов доходов и начислений в бюдж

Банк «Интеркоммерц» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц предпринимателям возможность онлайн-доступа в систему государственных и муниципальных платежей ГИС ГМП. Об этом CNews сообщили в банке. В рамках улучшения качества предоставляемых услуг и диве

«Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП «Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «О

«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП енным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. стала осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства и полностью исполнять требования 210-ФЗ. Об этом CNews сообщили

Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate ен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 2013 г. банк запустил систему BSS e-Govern

СМЭВ для банков – не только расходы обязательств по незамедлительной передаче информации о фактах оплаты в пользу бюджета в систему ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). Феде

«Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами вых точек партнеров. В соответствии с 210-ФЗ, банки обязаны осуществлять информационный обмен с ГИС ГМП Федерального казначейства в электронном виде. Кроме того, распоряжение Правительства РФ №

«БАРС Груп» внедрила РИС ГМП в Новосибирской области ты по внедрению Региональной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (РИС ГМП). Проект реализован компанией «БАРС Груп» по заказу Департамента информатизации и развити

«Уралтрансбанк» подключился к ГИС ГМП с помощью Neoflex GISAdapter подключению к государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) с помощью внедрения решения Neoflex GISAdapter. В ходе внедрения организован двусторонни

Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей в стране, к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае необходимости перечисленным ведомствам было рекомендовано применять «надзорные

BSS наращивает темпы подключения банков к ГИС ГМП одключения к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Так, с начала осени BSS заключила договоры с «Нижневолжским коммерческим банком», «Сибн

«НС Банк» подключился к ГИС ГМП о присоединении к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), оператором которой является Федеральное казначейство. Благодаря тому, что информаци

Банк «Агропромкредит» подключился к ГИС ГМП правным членом Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). С помощью ГИС ГМП клиенты банка «Агропромкредит» смогут оплачивать налоги, госпо

Банк «Камский горизонт» подключился к ГИС ГМП и запустил «Мобильный Бизнес Клиент» для юридических лиц горизонт» к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate, а также о запуске банком приложения «Мобильный

С помощью решения R-Style Softlab на электронный обмен документами с ГИС ГМП перешли 50 банков нтооборот с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и предложенным в начале 2013 г., к настоящему времени воспользовались более 50 банков. «

Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в строгом соответствии с действующим российским законодательством. Каждый банк, подключе

BSS Engineering сократила срок подключения банков к ГИС ГМП до 1 рабочего дня ния банков к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с помощью системы BSS e-Government Gate за 1 рабочий день. Для этого банкам предваритель

«Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков uorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитные организации смогут исполнить требования 210-ФЗ и начать передав

Банк «Интеркоммерц» подключился к ГИС ГМП одключения к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). С 22 августа 2013 г. банк в автоматическом режиме передает сведения о платежах клиентов

WebMoney спасет ГИБДД от потерянных штрафов одключился к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Принимающие органы гарантированно учитывают каждый оплаченный через сервис штраф или на