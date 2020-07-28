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Национальный банк Республики Беларусь
СОБЫТИЯ
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Национальный банк Республики Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Алексеев Данил 1 1
|Казанцев Владимир 1 1
|Ланских Владимир 4 1
|Наумов Евгений 38 1
|Патешман Виталий 42 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Матеев Денис 35 1
|Патрин Максим 32 1
|Полевой Василий 14 1
|Шерман Марк 1 1
|Кутилов Михаил 1 1
|Горбачев Виталий 1 1
|Втюрин Андрей 1 1
|Подгорный Андрей 2 1
|Сивоедов Сергей 1 1
|Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 1
|Касперович Феликс 1 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
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