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Национальный банк Республики Беларусь

СОБЫТИЯ

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28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
14.07.2016 «Би-Лоджик» обновила системы ДБО BSS в связи с деноминацией национальной валюты Беларуси 1
18.04.2016 В России в 2015 г. Eset рос быстрее, чем «Касперский» 1
30.10.2012 Белорусский «Альфа-Банк» автоматизировал оценку кредитоспособности 1
13.06.2012 В Москве прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн» 1
28.06.2010 «Центр электронного документооборота» БГУ развивает систему межведомственного документооборота для «Национального банка Республики Беларусь» 1
28.08.2007 Марк Шерман: "Амфора" предложит российским банкам Temenos T24 1
11.11.2004 В Белоруссии запустили систему интернет-платежей 1
29.05.2002 Microsoft поставит свое ПО Банку Беларуси 2
06.10.2000 10 октября в Минске откроется PTS"2000 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Национальный банк Республики Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 2
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 1
B-Logic - Би-Лоджик 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Cisco Systems 5350 1
Microsoft Corporation 25685 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 1
ESET - ESET Software 1160 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Trend Micro 648 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 93 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
УГМК Телеком 26 1
Prophix Software 13 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
SAP KXEN 14 1
Связьинформсервис 5 1
Temenos AG 26 1
Белагропромбанк 24 2
МТБанк 11 1
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
БНБ-Банк - Белорусский народный банк 1 1
ASFI - Астана-Финанс 2 1
Цептер Банк - Zepter Bank 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Альфа-Банк 1965 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Приорбанк 13 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
БМРЦ - Белорусский межбанковский расчетный центр 1 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 37 1
АТФБанк 22 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 3
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FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 273 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2469 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1813 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2432 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10696 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3241 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3623 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 1
Microsoft Windows 2000 8678 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 2
Google Android 15140 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 229 1
Microsoft BackOffice Server 30 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Алексеев Данил 1 1
Казанцев Владимир 1 1
Ланских Владимир 4 1
Наумов Евгений 38 1
Патешман Виталий 42 1
Лукашенко Александр 104 1
Зданевич Юрий 4 1
Матеев Денис 35 1
Патрин Максим 32 1
Полевой Василий 14 1
Шерман Марк 1 1
Кутилов Михаил 1 1
Горбачев Виталий 1 1
Втюрин Андрей 1 1
Подгорный Андрей 2 1
Сивоедов Сергей 1 1
Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 1
Касперович Феликс 1 1
Беларусь - Белоруссия 6247 10
Россия - РФ - Российская федерация 164403 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 3
Казахстан - Республика 5995 2
Беларусь - Минск 699 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Россия - УФО - Свердловская область 1912 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Канада 5057 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Латвия - Латвийская Республика 833 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3132 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 656 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Английский язык 6992 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2836 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Gartner - Гартнер 3649 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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