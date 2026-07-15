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Ланских Владимир

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «УГМК-Телеком» и «УльтимаТек» договорились вместе автоматизировать горно-металлургическое производство 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
25.04.2017 Владимир Ланских -

Камеры, которые не видны радарам, заставляют водителей соблюдать ПДД на всем пути

 1
01.03.2016 «МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы 1
12.07.2010 «Билайн» предоставил 10 тыс. работникам холдинга УГМК специальный тариф на мобильную связь 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ланских Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

УГМК Телеком 27 4
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
9535 1
МегаФон 10665 1
Автодория 44 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 3
Национальный банк Республики Беларусь 11 1
БМРЦ - Белорусский межбанковский расчетный центр 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5942 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13822 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12861 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 428 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3666 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3254 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10716 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6625 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15389 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3155 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1336 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
Горбачев Виталий 1 1
Иванов Евгений 46 1
Зданевич Юрий 4 1
Лукашенко Александр 104 1
Казанцев Владимир 1 1
Касперович Феликс 1 1
Сивоедов Сергей 1 1
Подгорный Андрей 2 1
Втюрин Андрей 1 1
Растопшин Павел 53 1
Россия - УФО - Свердловская область 1930 3
Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Беларусь - Белоруссия 6264 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 34 1
Беларусь - Минск 703 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1020 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8185 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6995 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 658 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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