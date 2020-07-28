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БМРЦ Белорусский межбанковский расчетный центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.07.2020
|В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
БМРЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукашенко Александр 104 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Горбачев Виталий 1 1
|Втюрин Андрей 1 1
|Подгорный Андрей 2 1
|Сивоедов Сергей 1 1
|Касперович Феликс 1 1
|Казанцев Владимир 1 1
|Ланских Владимир 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469187, в очереди разбора - 724902.
Создано именных указателей - 200493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469187, в очереди разбора - 724902.
Создано именных указателей - 200493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.