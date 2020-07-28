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БМРЦ Белорусский межбанковский расчетный центр

СОБЫТИЯ

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28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

БМРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58016 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1271 1
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