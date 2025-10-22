Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под угрозой находились пользователи компьютеров Apple, в том числе уже удалившие антивирусную программу со своего компьютера. В случае атаки нарушитель с

Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации Держите окна закрытыми Компания Trend Micro обратила внимание на слабую киберзащищенность ИИ-решений и призвала разработчиков

В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты Извините за задержку Компания Trend Micro бьет тревогу: клиентов, которые используют систему Apex One, уведомили о необходи

Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows ционированный доступ В ходе мониторинга китайскоязычного угрожающего актора Earth Lusca специалисты Trend Micro обнаружили новый мультиплатформенный бэкдор, написанный на языке Golang. Об этом

Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware Возвращение старого знакомого, который и не уходил Эксперты компании Trend Micro выявили новый вариант шифровальщика TargetCompany, на этот раз нацеленный на системы под управлением Linux. С его помощью злоумышленники активно атакуют виртуализационные среды VMwa

Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол RAT-невидимка Эксперты компании Trend Micro опубликовали анализ новой вредоносной программы для платформы Android, которая способна производить мошеннические действия с банковскими ресурсами. Два обстоятельства особенно привл

Раскрыта схема кражи криптовалюты у россиян Поддельные сайты для торговли Японский разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro обнаружил схему кражи криптовалюты у граждан России и стран СНГ. В период с 24 де

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows солютное оружие»: ничем не обнаруживаемый вредонос, способный уничтожить любую систему». Microsfot, Trend Micro, Avast и AVG присвоили уязвимостям индексы CVE - CVE-2022-37971 (Microsoft), CVE-

Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro Несовместимость обновления Windows и ПО Trend Micro Последнее накопительное обновление для операционных систем семейства Windows може

Trend Micro заблокировала более 94 млрд угроз в 2021 году оличество атак во второй половине 2021 превысило отметку 53 млрд, в то время как в первом полугодии Trend Micro заблокировала 41 млрд угроз. Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров Хакеры бесплатно не работают Компания Trend Micro, разработчик ПО для информационной безопасности, опубликовала исследование деятел

Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак Российская розничная сеть «Магнит» выбрала решения Trend Micro Incorporated для защиты своей распределённой сетевой инфраструктуры от кибератак.

ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в России и странах СНГ партнер Trend Micro со статусом Platinum. На платиновый уровень партнерской программы Tre

ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак Группа компаний Angara повысила защищенность РГС Банка и его клиентов от целенаправленных атак и программ-вымогателей с помощью продуктов Trend Micro. Команда ИБ-интегратора с двукратным опережением сроков внедрила системы для защиты электронной почты и мониторинга сетевого трафика, которые обнаруживают угрозы, недетектируемые кл

Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений и могут возникнуть бреши, — сказал Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент Trend Micro по безопасности интернета вещей. — Компания Trend Micro использовала свой

Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоо

Trend Micro представляет облачное решение для усиления защиты от ошибок конфигурации Microsoft Azure Компания Trend Micro Incorporated объявляет о том, что программное обеспечение Trend Micro Clou

Trend Micro рассказала о деловой инфраструктуре киберпреступности ым действиям, сокрытия физического местоположения, подделки IP-адресов и прочего. «Более десяти лет Trend Micro Research не фокусируется исключительно на действиях киберпреступников, но и изуча

Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика oft внесла в список блокируемых в Windows 10 драйвер решения знаменитого антивирусного разработчика Trend Micro для борьбы с руткитами — Rootkit Buster. Этому предшествовал скандал с обвинениям

Trend Micro рассказала о киберпреступлениях во время пандемии коронавируса уют её для распространения своего вредоносного ПО и атак на коммерческие структуры и пользователей. Trend Micro выделяет три основных типа атак, которые хакеры пытаются проводить, используя в к

В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК целый ряд уязвимостей класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSD

Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака Для современной компании скорость и эффективность являются ключом к успеху, поэтому преимущества, которые дает активное использование облачной среды, крайне важны для конкурентной борьбы, отмечают в Trend Micro. По данным IDG, в 2018 г. уже почти три четверти организаций (73%) использовали хотя бы один облачный сервис, а еще 17% планировали начать работать с облаками в течение ближайших 12

Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного Конгресса п

Знаменитый бесплатный сервис для обхода блокировок объявлен вредоносным ПО ыр Бесплатный VPN-сервис HolaVPN таит массу опасностей для своих пользователей, утверждают эксперты Trend Micro. Среди них - отсутствие шифрования данных, пересылаемых через HolaVPN, утечки IP-

Trend Micro выпустила прогноз кибербезопасности на 2019 г. Компания Trend Micro Incorporated опубликовала отчет MAPPING THE FUTURE, в котором представила прогноз

Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы Компания Trend Micro опубликовала результаты своего исследования The Fragility of Industrial IoT’s Dat

Хакеры «положили» ИТ-системы огромного банка, маскируя взлом SWIFT Одна вредоносная программа на 9000 компьютеров и 500 серверов Компания Trend Micro опубликовала отчёт о произошедшем в мае 2018 г. киберинциденте в Чили, когда хаке

Киберпреступники в 2018 году будут атаковать элементы интернета вещей Компания Trend Micro опубликовала ежегодный отчет с прогнозами по информационной безопасности на 2018

Trend Micro представила серию TippingPoint TX с самой высокой скоростью проверки сети собность при предотвращении вторжений в 40 Гбит/с при высоте всего в один юнит (1U). Таким образом, Trend Micro – первая компания на рынке, которая достигла такого соотношения показателей эффек

Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а т

Trend Micro представила TippingPoint Security Management System Threat Insights c технологиями XGen Security Trend Micro анонсировала выпуск Trend Micro TippingPoint Security Management System (SMS) Threat Insights с технологиями XGen Security. Эта компонента призвана помочь клиентам приоритизировать меры по реагированию на возникаю

Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления Умнее, еще умнее Эксперты Trend Micro опубликовали исследование о киберзащищенности так называемых «умных» городов и определили список основных угроз для них. Термин «Умный город» появился давно и со временем претерпева

Trend Micro: корпоративные мессенджеры становятся значимой мишенью для киберпреступников реступники используют программные интерфейсы корпоративных мессенджеров в качестве C&C-инфраструктуры» (How cybercriminals abuse chat platforms APIs as C&C infrastructures), подготовленного компанией Trend Micro, сегодня все больше предприятий предпочитают использовать мессенджеры для общения внутри компании. Так, 77% компаний из списка Fortune 100 используют Slack − один из популярных корп

Главной мишенью программ-вымогателей становится бизнес и: прошлое, настоящее и будущее» (Ransomware: Past, Present, and Future), подготовленному компанией Trend Micro Incorporated, за 2016 г. киберпреступники смогли заработать с помощью таких прогр

Trend Micro опубликовала отчет по кибербезопасности за 2016 год %, что в мировом масштабе обернулось для компаний убытками в размере $1 млрд. За 2016 год усилиями Trend Micro и Zero Day Initiative (ZDI) было обнаружено 765 уязвимостей. Из них 678 были обна

Trend Micro добавила новейшие технологии XGen Security во все свои решения Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о включ

Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint ак рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения в