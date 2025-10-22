Получите все материалы CNews по ключевому слову
Trend Micro
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 29 582 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.10.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro
Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под угрозой находились пользователи компьютеров Apple, в том числе уже удалившие антивирусную программу со своего компьютера. В случае атаки нарушитель с
|14.08.2025
|
Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации
Держите окна закрытыми Компания Trend Micro обратила внимание на слабую киберзащищенность ИИ-решений и призвала разработчиков
|08.08.2025
|
В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты
Извините за задержку Компания Trend Micro бьет тревогу: клиентов, которые используют систему Apex One, уведомили о необходи
|09.09.2024
|
Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows
ционированный доступ В ходе мониторинга китайскоязычного угрожающего актора Earth Lusca специалисты Trend Micro обнаружили новый мультиплатформенный бэкдор, написанный на языке Golang. Об этом
|10.06.2024
|
Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware
Возвращение старого знакомого, который и не уходил Эксперты компании Trend Micro выявили новый вариант шифровальщика TargetCompany, на этот раз нацеленный на системы под управлением Linux. С его помощью злоумышленники активно атакуют виртуализационные среды VMwa
|31.08.2023
|
Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол
RAT-невидимка Эксперты компании Trend Micro опубликовали анализ новой вредоносной программы для платформы Android, которая способна производить мошеннические действия с банковскими ресурсами. Два обстоятельства особенно привл
|07.06.2023
|
Раскрыта схема кражи криптовалюты у россиян
Поддельные сайты для торговли Японский разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro обнаружил схему кражи криптовалюты у граждан России и стран СНГ. В период с 24 де
|30.12.2022
|
Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows
солютное оружие»: ничем не обнаруживаемый вредонос, способный уничтожить любую систему». Microsfot, Trend Micro, Avast и AVG присвоили уязвимостям индексы CVE - CVE-2022-37971 (Microsoft), CVE-
|27.05.2022
|
Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro
Несовместимость обновления Windows и ПО Trend Micro Последнее накопительное обновление для операционных систем семейства Windows може
|31.01.2022
|
Trend Micro заблокировала более 94 млрд угроз в 2021 году
оличество атак во второй половине 2021 превысило отметку 53 млрд, в то время как в первом полугодии Trend Micro заблокировала 41 млрд угроз. Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн
|11.11.2021
|
Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров
Хакеры бесплатно не работают Компания Trend Micro, разработчик ПО для информационной безопасности, опубликовала исследование деятел
|20.04.2021
|
Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак
Российская розничная сеть «Магнит» выбрала решения Trend Micro Incorporated для защиты своей распределённой сетевой инфраструктуры от кибератак.
|23.03.2021
|
ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России
Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в России и странах СНГ партнер Trend Micro со статусом Platinum. На платиновый уровень партнерской программы Tre
|02.03.2021
|
ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак
Группа компаний Angara повысила защищенность РГС Банка и его клиентов от целенаправленных атак и программ-вымогателей с помощью продуктов Trend Micro. Команда ИБ-интегратора с двукратным опережением сроков внедрила системы для защиты электронной почты и мониторинга сетевого трафика, которые обнаруживают угрозы, недетектируемые кл
|21.08.2020
|
Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений
и могут возникнуть бреши, — сказал Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент Trend Micro по безопасности интернета вещей. — Компания Trend Micro использовала свой
|13.08.2020
|
Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки
Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоо
|23.07.2020
|
Trend Micro представляет облачное решение для усиления защиты от ошибок конфигурации Microsoft Azure
Компания Trend Micro Incorporated объявляет о том, что программное обеспечение Trend Micro Clou
|22.07.2020
|
Trend Micro рассказала о деловой инфраструктуре киберпреступности
ым действиям, сокрытия физического местоположения, подделки IP-адресов и прочего. «Более десяти лет Trend Micro Research не фокусируется исключительно на действиях киберпреступников, но и изуча
|29.05.2020
|
Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика
oft внесла в список блокируемых в Windows 10 драйвер решения знаменитого антивирусного разработчика Trend Micro для борьбы с руткитами — Rootkit Buster. Этому предшествовал скандал с обвинениям
|07.04.2020
|
Trend Micro рассказала о киберпреступлениях во время пандемии коронавируса
уют её для распространения своего вредоносного ПО и атак на коммерческие структуры и пользователей. Trend Micro выделяет три основных типа атак, которые хакеры пытаются проводить, используя в к
|05.12.2019
|
В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК
целый ряд уязвимостей класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSD
|26.07.2019
|
Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака
Для современной компании скорость и эффективность являются ключом к успеху, поэтому преимущества, которые дает активное использование облачной среды, крайне важны для конкурентной борьбы, отмечают в Trend Micro. По данным IDG, в 2018 г. уже почти три четверти организаций (73%) использовали хотя бы один облачный сервис, а еще 17% планировали начать работать с облаками в течение ближайших 12
|21.06.2019
|
Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности
Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного Конгресса п
|28.05.2019
|Trend Micro: за три месяца 2019 года в мире обезврежено почти 14 млрд угроз
|21.12.2018
|
Знаменитый бесплатный сервис для обхода блокировок объявлен вредоносным ПО
ыр Бесплатный VPN-сервис HolaVPN таит массу опасностей для своих пользователей, утверждают эксперты Trend Micro. Среди них - отсутствие шифрования данных, пересылаемых через HolaVPN, утечки IP-
|12.12.2018
|
Trend Micro выпустила прогноз кибербезопасности на 2019 г.
Компания Trend Micro Incorporated опубликовала отчет MAPPING THE FUTURE, в котором представила прогноз
|07.12.2018
|
Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы
Компания Trend Micro опубликовала результаты своего исследования The Fragility of Industrial IoT’s Dat
|13.06.2018
|
Хакеры «положили» ИТ-системы огромного банка, маскируя взлом SWIFT
Одна вредоносная программа на 9000 компьютеров и 500 серверов Компания Trend Micro опубликовала отчёт о произошедшем в мае 2018 г. киберинциденте в Чили, когда хаке
|31.05.2018
|Trend Micro рассказала о ландшафте киберугроз в апреле 2018
|13.12.2017
|
Киберпреступники в 2018 году будут атаковать элементы интернета вещей
Компания Trend Micro опубликовала ежегодный отчет с прогнозами по информационной безопасности на 2018
|14.11.2017
|
Trend Micro представила серию TippingPoint TX с самой высокой скоростью проверки сети
собность при предотвращении вторжений в 40 Гбит/с при высоте всего в один юнит (1U). Таким образом, Trend Micro – первая компания на рынке, которая достигла такого соотношения показателей эффек
|06.09.2017
|
Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices
Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а т
|14.08.2017
|
Trend Micro представила TippingPoint Security Management System Threat Insights c технологиями XGen Security
Trend Micro анонсировала выпуск Trend Micro TippingPoint Security Management System (SMS) Threat Insights с технологиями XGen Security. Эта компонента призвана помочь клиентам приоритизировать меры по реагированию на возникаю
|19.07.2017
|
Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления
Умнее, еще умнее Эксперты Trend Micro опубликовали исследование о киберзащищенности так называемых «умных» городов и определили список основных угроз для них. Термин «Умный город» появился давно и со временем претерпева
|26.06.2017
|
Trend Micro: корпоративные мессенджеры становятся значимой мишенью для киберпреступников
реступники используют программные интерфейсы корпоративных мессенджеров в качестве C&C-инфраструктуры» (How cybercriminals abuse chat platforms APIs as C&C infrastructures), подготовленного компанией Trend Micro, сегодня все больше предприятий предпочитают использовать мессенджеры для общения внутри компании. Так, 77% компаний из списка Fortune 100 используют Slack − один из популярных корп
|06.06.2017
|
Главной мишенью программ-вымогателей становится бизнес
и: прошлое, настоящее и будущее» (Ransomware: Past, Present, and Future), подготовленному компанией Trend Micro Incorporated, за 2016 г. киберпреступники смогли заработать с помощью таких прогр
|01.03.2017
|
Trend Micro опубликовала отчет по кибербезопасности за 2016 год
%, что в мировом масштабе обернулось для компаний убытками в размере $1 млрд. За 2016 год усилиями Trend Micro и Zero Day Initiative (ZDI) было обнаружено 765 уязвимостей. Из них 678 были обна
|15.02.2017
|
Trend Micro добавила новейшие технологии XGen Security во все свои решения
Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о включ
|13.02.2017
|
Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint
ак рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения в
|08.02.2017
|
Trend Micro анонсировала Deep Security 10 для защиты серверов в гибридных облачных средах
Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о выпус
Trend Micro и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондрашин Михаил 22 21
|Мельникова Анастасия 440 18
|Левцов Вениамин 41 16
|Касперский Евгений 337 15
|Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 13
|Чачава Александр 124 12
|Шабанов Илья 60 12
|Шаров Борис 73 10
|Зайцев Михаил 345 10
|Гостев Александр 84 9
|Chen Eva - Чен Ева 8 8
|Гудилин Олег 30 7
|Антимонов Сергей 11 7
|Касперская Наталья 319 7
|Водясов Алексей 222 7
|Прибочий Михаил 44 7
|Зенкин Денис 263 6
|Ференец Вадим 29 6
|Албитов Андрей 32 6
|Безкоровайный Денис 16 6
|Quane Steve - Квейн Стив 6 6
|Земков Сергей 159 5
|Мамыкин Владимир 44 5
|Александрова Анна 23 5
|Ильин Сергей 15 5
|Simzer Kevin - Симзер Кевин 5 5
|Лукацкий Алексей 140 4
|Гребенников Николай 33 4
|Матеев Денис 35 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
|Городецкий Петр 27 4
|Павлов Никита 146 4
|Кондаков Гарри 35 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Ferguson Rik - Фергюсон Рик 4 4
|Fxmsp 6 3
|McAfee John - МакАфи Джон 31 3
|Гвоздев Дмитрий 145 3
|Раевский Алексей 77 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.