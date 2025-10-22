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Trend Micro

Trend Micro

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Всего 1 дело, на cумму 29 582 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 29 582 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 29 582 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro

Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под угрозой находились пользователи компьютеров Apple, в том числе уже удалившие антивирусную программу со своего компьютера. В случае атаки нарушитель с
14.08.2025 Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации

Держите окна закрытыми Компания Trend Micro обратила внимание на слабую киберзащищенность ИИ-решений и призвала разработчиков
08.08.2025 В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты

Извините за задержку Компания Trend Micro бьет тревогу: клиентов, которые используют систему Apex One, уведомили о необходи
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows

ционированный доступ В ходе мониторинга китайскоязычного угрожающего актора Earth Lusca специалисты Trend Micro обнаружили новый мультиплатформенный бэкдор, написанный на языке Golang. Об этом

10.06.2024 Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware

Возвращение старого знакомого, который и не уходил Эксперты компании Trend Micro выявили новый вариант шифровальщика TargetCompany, на этот раз нацеленный на системы под управлением Linux. С его помощью злоумышленники активно атакуют виртуализационные среды VMwa
31.08.2023 Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол

RAT-невидимка Эксперты компании Trend Micro опубликовали анализ новой вредоносной программы для платформы Android, которая способна производить мошеннические действия с банковскими ресурсами. Два обстоятельства особенно привл
07.06.2023 Раскрыта схема кражи криптовалюты у россиян

Поддельные сайты для торговли Японский разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro обнаружил схему кражи криптовалюты у граждан России и стран СНГ. В период с 24 де
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

солютное оружие»: ничем не обнаруживаемый вредонос, способный уничтожить любую систему». Microsfot, Trend Micro, Avast и AVG присвоили уязвимостям индексы CVE - CVE-2022-37971 (Microsoft), CVE-
27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro

Несовместимость обновления Windows и ПО Trend Micro Последнее накопительное обновление для операционных систем семейства Windows може
31.01.2022 Trend Micro заблокировала более 94 млрд угроз в 2021 году

оличество атак во второй половине 2021 превысило отметку 53 млрд, в то время как в первом полугодии Trend Micro заблокировала 41 млрд угроз. Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн
11.11.2021 Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

Хакеры бесплатно не работают Компания Trend Micro, разработчик ПО для информационной безопасности, опубликовала исследование деятел
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак

Российская розничная сеть «Магнит» выбрала решения Trend Micro Incorporated для защиты своей распределённой сетевой инфраструктуры от кибератак.
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России

Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в России и странах СНГ партнер Trend Micro со статусом Platinum. На платиновый уровень партнерской программы Tre
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак

Группа компаний Angara повысила защищенность РГС Банка и его клиентов от целенаправленных атак и программ-вымогателей с помощью продуктов Trend Micro. Команда ИБ-интегратора с двукратным опережением сроков внедрила системы для защиты электронной почты и мониторинга сетевого трафика, которые обнаруживают угрозы, недетектируемые кл
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений

и могут возникнуть бреши, — сказал Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент Trend Micro по безопасности интернета вещей. — Компания Trend Micro использовала свой

13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки

Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоо
23.07.2020 Trend Micro представляет облачное решение для усиления защиты от ошибок конфигурации Microsoft Azure

Компания Trend Micro Incorporated объявляет о том, что программное обеспечение Trend Micro Clou
22.07.2020 Trend Micro рассказала о деловой инфраструктуре киберпреступности

ым действиям, сокрытия физического местоположения, подделки IP-адресов и прочего. «Более десяти лет Trend Micro Research не фокусируется исключительно на действиях киберпреступников, но и изуча
29.05.2020 Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика

oft внесла в список блокируемых в Windows 10 драйвер решения знаменитого антивирусного разработчика Trend Micro для борьбы с руткитами — Rootkit Buster. Этому предшествовал скандал с обвинениям
07.04.2020 Trend Micro рассказала о киберпреступлениях во время пандемии коронавируса

уют её для распространения своего вредоносного ПО и атак на коммерческие структуры и пользователей. Trend Micro выделяет три основных типа атак, которые хакеры пытаются проводить, используя в к
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК

целый ряд уязвимостей класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSD
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака

Для современной компании скорость и эффективность являются ключом к успеху, поэтому преимущества, которые дает активное использование облачной среды, крайне важны для конкурентной борьбы, отмечают в Trend Micro. По данным IDG, в 2018 г. уже почти три четверти организаций (73%) использовали хотя бы один облачный сервис, а еще 17% планировали начать работать с облаками в течение ближайших 12
21.06.2019 Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного Конгресса п
28.05.2019 Trend Micro: за три месяца 2019 года в мире обезврежено почти 14 млрд угроз
21.12.2018 Знаменитый бесплатный сервис для обхода блокировок объявлен вредоносным ПО

ыр Бесплатный VPN-сервис HolaVPN таит массу опасностей для своих пользователей, утверждают эксперты Trend Micro. Среди них - отсутствие шифрования данных, пересылаемых через HolaVPN, утечки IP-
12.12.2018 Trend Micro выпустила прогноз кибербезопасности на 2019 г.

Компания Trend Micro Incorporated опубликовала отчет MAPPING THE FUTURE, в котором представила прогноз
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы

Компания Trend Micro опубликовала результаты своего исследования The Fragility of Industrial IoT’s Dat
13.06.2018 Хакеры «положили» ИТ-системы огромного банка, маскируя взлом SWIFT

Одна вредоносная программа на 9000 компьютеров и 500 серверов Компания Trend Micro опубликовала отчёт о произошедшем в мае 2018 г. киберинциденте в Чили, когда хаке
31.05.2018 Trend Micro рассказала о ландшафте киберугроз в апреле 2018
13.12.2017 Киберпреступники в 2018 году будут атаковать элементы интернета вещей

Компания Trend Micro опубликовала ежегодный отчет с прогнозами по информационной безопасности на 2018

14.11.2017 Trend Micro представила серию TippingPoint TX с самой высокой скоростью проверки сети

собность при предотвращении вторжений в 40 Гбит/с при высоте всего в один юнит (1U). Таким образом, Trend Micro – первая компания на рынке, которая достигла такого соотношения показателей эффек
06.09.2017 Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices

Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а т
14.08.2017 Trend Micro представила TippingPoint Security Management System Threat Insights c технологиями XGen Security

Trend Micro анонсировала выпуск Trend Micro TippingPoint Security Management System (SMS) Threat Insights с технологиями XGen Security. Эта компонента призвана помочь клиентам приоритизировать меры по реагированию на возникаю
19.07.2017 Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления

Умнее, еще умнее Эксперты Trend Micro опубликовали исследование о киберзащищенности так называемых «умных» городов и определили список основных угроз для них. Термин «Умный город» появился давно и со временем претерпева
26.06.2017 Trend Micro: корпоративные мессенджеры становятся значимой мишенью для киберпреступников

реступники используют программные интерфейсы корпоративных мессенджеров в качестве C&C-инфраструктуры» (How cybercriminals abuse chat platforms APIs as C&C infrastructures), подготовленного компанией Trend Micro, сегодня все больше предприятий предпочитают использовать мессенджеры для общения внутри компании. Так, 77% компаний из списка Fortune 100 используют Slack − один из популярных корп
06.06.2017 Главной мишенью программ-вымогателей становится бизнес

и: прошлое, настоящее и будущее» (Ransomware: Past, Present, and Future), подготовленному компанией Trend Micro Incorporated, за 2016 г. киберпреступники смогли заработать с помощью таких прогр
01.03.2017 Trend Micro опубликовала отчет по кибербезопасности за 2016 год

%, что в мировом масштабе обернулось для компаний убытками в размере $1 млрд.  За 2016 год усилиями Trend Micro и Zero Day Initiative (ZDI) было обнаружено 765 уязвимостей. Из них 678 были обна
15.02.2017 Trend Micro добавила новейшие технологии XGen Security во все свои решения

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о включ
13.02.2017 Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint

ак рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения в
08.02.2017 Trend Micro анонсировала Deep Security 10 для защиты серверов в гибридных облачных средах

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о выпус

Публикаций - 651, упоминаний - 908

Trend Micro и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 171
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 167
Microsoft Corporation 25775 158
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 143
ESET - ESET Software 1161 70
Sophos - SophosLabs 436 54
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 53
Dr.Web - Доктор Веб 1294 49
Cisco Systems 5372 49
Check Point Software Technologies 829 49
Google LLC 12688 46
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Bitdefender 171 34
Broadcom - VMware 2610 34
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 30
F-Secure 216 28
InfoWatch - Инфовотч 1185 27
Dell EMC 5180 26
Intel Corporation 12811 26
Информзащита 941 25
Forcepoint - Websense 140 23
Palo Alto Networks 209 22
HP Inc. 5883 20
Gen Digital - Avast Software 184 20
ДиалогНаука 271 19
Fortinet 452 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 18
Прикладная логистика НИЦ 17 17
Oracle Corporation 7074 17
Apple Inc 13154 15
Softline - Софтлайн 3743 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 14
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 14
X Corp - Twitter 2938 13
Leta Group - Лета Групп 282 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Citrix Systems 868 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Microsoft - LinkedIn 699 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Резонанс НПП 407 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Газпром ПАО 1493 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Газпром нефть 725 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Visa International 1993 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Верный - торговая сеть 326 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Outlaw 5 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 388
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 371
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 308
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 170
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 132
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 106
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 99
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 97
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 91
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 63
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 61
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 51
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 50
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 49
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 44
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 42
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 41
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 39
Оцифровка - Digitization 5185 38
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 37
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 36
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 36
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 30
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 29
Microsoft Windows 16882 122
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 114
Google Android 15243 47
Trend Micro Smart Protection Network - Trend Micro Smart Protection Suites 42 42
Linux OS 11533 39
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 37
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 24
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 23
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 21
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 20
Trend Micro OfficeScan 21 19
Apple iOS 8583 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Trend Micro ScanMail 17 17
Trend Micro Enterprise Security Suite - Trend Micro Enterprise Protection Strategy 17 17
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 15
Trend Micro Worry-Free Services - Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted 16 15
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 15
Microsoft Windows XP 2431 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 13
Microsoft Outlook 1506 13
Mozilla Firefox - браузер 1951 13
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 13
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 12
FreePik 1841 12
Google Chrome - браузер 1701 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 11
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 11
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 11
Microsoft Windows 10 1938 11
Nokia Symbian OS 1411 11
Microsoft Office 4170 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Trend Micro Mobile Network Security 9 9
Apple macOS 2419 9
Кондрашин Михаил 22 21
Мельникова Анастасия 440 18
Левцов Вениамин 41 16
Касперский Евгений 337 15
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 13
Чачава Александр 124 12
Шабанов Илья 60 12
Шаров Борис 73 10
Зайцев Михаил 345 10
Гостев Александр 84 9
Chen Eva - Чен Ева 8 8
Гудилин Олег 30 7
Антимонов Сергей 11 7
Касперская Наталья 319 7
Водясов Алексей 222 7
Прибочий Михаил 44 7
Зенкин Денис 263 6
Ференец Вадим 29 6
Албитов Андрей 32 6
Безкоровайный Денис 16 6
Quane Steve - Квейн Стив 6 6
Земков Сергей 159 5
Мамыкин Владимир 44 5
Александрова Анна 23 5
Ильин Сергей 15 5
Simzer Kevin - Симзер Кевин 5 5
Лукацкий Алексей 140 4
Гребенников Николай 33 4
Матеев Денис 35 4
Слуцкий Александр 14 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
Городецкий Петр 27 4
Павлов Никита 146 4
Кондаков Гарри 35 4
Левашев Дмитрий 4 4
Ferguson Rik - Фергюсон Рик 4 4
Fxmsp 6 3
McAfee John - МакАфи Джон 31 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Раевский Алексей 77 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 251
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 76
Япония 13807 58
Европа 24964 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Франция - Французская Республика 8177 22
Украина 7928 18
Канада 5081 16
Испания - Королевство 3840 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Европа Восточная 3138 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 14
Китай - Тайвань 4245 13
Нидерланды 3746 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Ближний Восток 3154 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Индия - Bharat 5869 11
Америка - Американский регион 2206 10
США - Калифорния 4829 10
Казахстан - Республика 6048 9
Чехия - Чешская Республика 1349 8
Румыния 753 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Сингапур - Республика 1953 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Израиль 2856 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 66
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 38
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 25
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 19
Английский язык 7030 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
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АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 24
BleepingComputer - Издание 458 16
The Register - The Register Hardware 1784 12
Virus Bulletin 33 7
heise online - heise security 122 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Открытые системы ИД 176 4
Компьютерра - Компьюлента 9 4
The Verge - Издание 619 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Hacker News 92 3
DarkReading.com 105 3
Silicon 494 3
Silicon.com 364 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Reddit 398 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Ars Technica 450 2
PC Magazine - PCMag 104 2
Yahoo! Finance 122 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
ComputerWorld 144 2
Network World 31 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
The Channel Company - Computing.co.uk 31 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1296 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
23ABC News 183 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
IDG - International Data Group 117 1
Известия ИД 770 1
IDC - International Data Corporation 4975 39
Gartner - Гартнер 3658 35
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
AV-Test Institute 41 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
AV-Comparatives 28 5
Forrester Research 834 4
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 3
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CNews Мишень 186 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Forrester Wave 45 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Forrester Consulting 26 1
MalwareHunterTeam 14 1
HFS Research 49 1
Trend Micro Fast Facts 1 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Tolly Group 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Consumer Reports 40 1
Fortune Global 1000 51 1
Computer Economics 32 1
IMS Research 31 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Webtrends 18 1
Индекс потребительского доверия 20 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Информзащита Учебный центр 38 1
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UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
Микроинформ 36 1
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CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
LinuxWorld 52 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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