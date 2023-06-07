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Раскрыта схема кражи криптовалюты у россиян

Хакеры украли у россиян и граждан СНГ более $5 млн в виде криптовалюты. Для этого злоумышленники создали 150 поддельных сайтов и приложений, где предлагали жертвам торговать криптой. Пользователи вносили депозиты, которые и утекали в кошельки мошенников. Жертв привлекали через рекламу, спам и соцсети.

Поддельные сайты для торговли

Японский разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro обнаружил схему кражи криптовалюты у граждан России и стран СНГ. В период с 24 декабря 2022 г. по 8 марта 2023 г. заработанная хакерами сумма перевалила за $5 млн.

Для масштабной аферы с криптовалютой было задействовано более 150 веб-сайтов и приложений. Хакеры начали действовать с 2021 г., следует из отчета.

По данным Trend Micro, аферой руководит русскоязычная хакерская группировка Impulse Team. Она занимается мошенничеством с криптовалютами с 2018 г. и нацелена на россиян и граждан СНГ.

Как работают мошенники

По данным отчета, для обмана людей хакеры создают фальшивые сайты и приложения для торговли криптовалютами, которые они выдают за легитимные платформы. Преступники привлекают жертв через соцсети, рекламу, спам и другие каналы. Среди них, например, TikTok и Twitter. Жертвы регистрируются на мошеннических сайтах и вносят депозиты в криптовалюте, которые затем уходят на кошельки мошенников.

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Фото: © KostyaKlimenko / Фотобанк Фотодженика
Раскрыта схема кражи биткоинов у россиян и граждан СНГ

Все сайты, обнаруженные TrendMicro, принадлежат партнерской программе Impulse Project (принадлежит Impulse Team), рекламируемой на нескольких русскоязычных криминальных форумах.

Киберпреступники стараются делать сайты похожими на официальные платформы. Например, на первой странице обычно отображается много контента и создается раздел, в котором в реальном времени показываются цены на популярные криптовалюты. Тем самым хакеры усыпляли бдительность посетителей.

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Фото: Trend Micro
Один из поддельных сайтов

Помимо стараний с веб-интерфейсом, злоумышленники пытаются усыпить бдительность людей тем, что предлагают на своих платформах всевозможные бонусы и консультации. Злоумышленники имитировали получение прибыли на сайтах, чтобы создать видимость успешной торговли. Но когда жертва пытается вывести свои средства, она сталкивается с разными препятствиями, например, с выплатами комиссии, налогом или штрафом.

Как не попасть на удочку мошенников

Trend Micro рекомендует пользователям быть осторожными при выборе платформ для торговли криптовалютами. Прежде чем покупать продукт или услугу, необходимо внимательно изучить ресурс и продавца, почитав отзывы о нем, обзоры на него и присутствие в рейтингах.

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Эксперты также советуют не проходить по подозрительным ссылкам. Необходимо также помнить о фишинге и о том, что мошенники пытаются обманом собрать личную информацию и персональные данные жертв. Поэтому пользователи должны избегать обмена конфиденциальными данными через онлайн-рекламу или подозрительные ссылки, напоминают в Trend Micro.

Эксперты также советуют скептически относиться к инвестиционным программам, которые предлагают высокий доход при низких рисках. Полезным будет также знать, какие тактики используют мошенники и следить за новостями.

Кристина Холупова

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