Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности

Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ 1

Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ 1

Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon 1

Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11 4

Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 1

Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1

Эксперты Positive Technologies прогнозируют рост угроз интернета вещей 1

Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 2

Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 2

Московский десятиклассник взломал электрическую подстанцию небольшого города на PHDays 1

Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 2

Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах 1

Принять участие в Positive Hack Days можно из любой точки мира 3

Сформирована первая группа участников Positive Hack Days IV 3