Positive Hack Days PHDays Positive Security Day международный форум по практической безопасности
Positive Hack Days и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордейчик Сергей 25 3
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 3
|Гостев Александр 82 3
|Карпов Илья 31 3
|Лукацкий Алексей 119 2
|Максимов Юрий 26 2
|Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 2
|Качалин Алексей 5 2
|Евтеев Дмитрий 7 2
|Финогенов Дмитрий 1 1
|Катюшин Анатолий 1 1
|Баранов Александр 14 1
|Солдатов Сергей 18 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Дрюков Владимир 43 1
|Грицай Георгий 5 1
|Песляк Александр 5 1
|Елизаров Михаил 1 1
|Гнедин Евгений 12 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Бабин Ярослав 11 1
|Воронцов Владимир 2 1
|Федосеев Егор 1 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Касперская Наталья 291 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Заикин Андрей 30 1
|Копп Владислав 4 1
|Зуев Илья 7 1
|Костунов Илья 8 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
|Андреев Алексей 21 1
|Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
|Sterling Bruce - Стерлинг Брюс 1 1
|Полковниченко Андрей 1 1
|Чекмаев Сергей 1 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Туманов Андрей 1 1
|Помзов Михаил 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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