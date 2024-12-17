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Positive Hack Days PHDays Positive Security Day международный форум по практической безопасности

Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности


17.12.2024 Hilbert Team стал «Амбассадором облака» Yandex Cloud 1
31.10.2024 Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ 1
09.09.2024 Standoff Cyberbones: в России запустили новый онлайн‑симулятор для практической подготовки специалистов по ИБ 2
12.08.2024 Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ 1
23.05.2024 Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon 1
13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал 4
27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал 4
10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% 1
18.09.2023 Продукты и решения для результативной кибербезопасности — как пройдет Positive Security Day 1
01.06.2023 Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена 1
17.05.2022 Эра INdependence: как пройдет Positive Hack Days 11 3
04.05.2022 Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11 4
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений 1
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 1
10.08.2018 В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1
30.05.2018 ACRC и МТС защитили телеком-сегмент от хакеров в «Противостоянии» на PHDays 8 1
15.05.2018 Positive Technologies: внутренний злоумышленник может захватить полный контроль над сетью 1
04.05.2018 Новая информационная безопасность: какой SOC выбрать 1
07.06.2017 «Крок» и Solar Security протестировали схемы взаимодействия при борьбе с кибератаками 2
24.05.2017 Эксперты Positive Technologies прогнозируют рост угроз интернета вещей 1
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 2
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 2
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 2
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
31.01.2017 Исследователь Positive Technologies обнаружил уязвимость в системе мониторинга дата-центров 1
30.01.2017 Positive Technologies опубликовала статистику атак на веб-приложения в 2016 году 2
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 1
18.05.2016 Московский десятиклассник взломал электрическую подстанцию небольшого города на PHDays 1
16.11.2015 Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 2
16.04.2015 Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах 1
02.04.2014 Принять участие в Positive Hack Days можно из любой точки мира 3
25.02.2014 Сформирована первая группа участников Positive Hack Days IV 3
29.05.2013 В Москве прошел форум по практической информационной безопасности PHDays III: итоги 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 2
09.07.2012 Positive Technologies взял на работу 14-летнего хакера 1
06.07.2012 Club.CNews: Непростые простые пароли 2

Публикаций - 46, упоминаний - 74

Positive Hack Days и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Cisco Systems 5114 7
ICL ГК 381 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
Microsoft Corporation 24625 6
SAP SE 5277 5
InnoSTage - Инностейдж 141 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 5
R-Vision - Р-Вижн 153 4
Ростелеком 9701 4
MONT - МОНТ 144 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 4
Palo Alto Networks 146 4
Onsec - Wallarm - Валарм 37 4
Крок - Croc 1777 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Nvidia Corp 3487 3
Schneider Electric 575 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 3
Check Point Software Technologies 760 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 2
Информзащита 756 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Oracle Corporation 6688 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
PentestIT - Пентестит 4 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
LinkedIn 635 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
American Airlines 86 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
eBay Inc 1619 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Социальные гарантии 35 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 43
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 7
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 18
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 7
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 7
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 4
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 4
Microsoft Windows 15657 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Linux OS 9937 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 2
Linux - Debian GNU 463 2
Apple Safari - браузер 853 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Positive Technologies - XSpider 33 2
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 2
Google Android 13994 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Apple macOS 2059 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Apache Logging Project - Log4j 25 1
Lua - язык программирования 54 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
SELinux - Security Enhanced Linux 24 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
SUSE Immunix - AppArmor 14 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 1
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
Гордейчик Сергей 25 3
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 3
Гостев Александр 82 3
Карпов Илья 31 3
Лукацкий Алексей 119 2
Максимов Юрий 26 2
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 2
Качалин Алексей 5 2
Евтеев Дмитрий 7 2
Финогенов Дмитрий 1 1
Катюшин Анатолий 1 1
Баранов Александр 14 1
Солдатов Сергей 18 1
Лютиков Виталий 22 1
Кочетков Владимир 11 1
Дрюков Владимир 43 1
Грицай Георгий 5 1
Песляк Александр 5 1
Елизаров Михаил 1 1
Гнедин Евгений 12 1
Гаттаров Руслан 144 1
Бабин Ярослав 11 1
Воронцов Владимир 2 1
Федосеев Егор 1 1
Дмитриев Владимир 37 1
Касперская Наталья 291 1
Ельцин Борис. 88 1
Заикин Андрей 30 1
Копп Владислав 4 1
Зуев Илья 7 1
Костунов Илья 8 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Андреев Алексей 21 1
Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
Sterling Bruce - Стерлинг Брюс 1 1
Полковниченко Андрей 1 1
Чекмаев Сергей 1 1
Коношенко Сергей 9 1
Туманов Андрей 1 1
Помзов Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Индия - Bharat 5446 6
Европа 21767 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Украина 7608 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 3
Ближний Восток 2943 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Египет - Каир 71 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Нидерланды 3517 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Украина - Киев 1125 2
Тунис - Тунисская Республика 166 2
Саудовская Аравия - Королевство 584 2
Израиль 2730 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Палестина 91 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Япония - Токио 995 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
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GITEX Technology - международная выставка 38 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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