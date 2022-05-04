Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11

Наступил май, а значит, впереди нас снова ждет культовое событие индустрии — международный форум по практической кибербезопасности Positive Hack Days 11, который ежегодно проходит с 2011 года. В этот раз мероприятие состоится 18–19 мая на уже традиционной площадке — в Центре международной торговли в Москве. Для тех, кто не сможет посетить PHDays лично, будет доступна онлайн-трансляция всех выступлений.

Кибербезопасность в России сейчас находится на острие повестки. За последние месяцы шквал хакерских атак захлестнул все отрасли: госсектор, банки, СМИ, ВПК, ТЭК, IT, науку… Число запросов на киберзащиту выросло в разы. Из страны ушли практически все иностранные вендоры ИБ. Началась небывалая трансформация российского рынка кибербеза. Сейчас как никогда важно объединить наш опыт и экспертизу, чтобы защитить компании от недопустимых событий и обеспечить цифровую независимость страны.

Positive Hack Days — сплав технологического хардкора, новейших исследований, насыщенной бизнес-повестки и увлекательных конкурсов для этичных хакеров.

Концепция Positive Hack Days 2022 — вход в новую цифровую эру IN-dependence. Главный вопрос: реально ли быть independent — то есть независимыми — в текущих условиях без полного контроля над виртуальной средой? Мы уверены, что это достижимо, если выбрать путь результативной и измеримой кибербезопасности. Вместе мы сделаем шаг к созданию среды, где у специалистов по ИБ будут широкие возможности для свободных и этичных исследований, которые позволят построить реальную безопасность на уровне компаний, отраслей и государства.

Форум включает:

самую масштабную открытую кибербитву The Standoff, позволяющую наглядно увидеть, к каким необратимым последствиям могут приводить хакерские атаки, и сделать выводы о построении эффективной защиты. Виртуальная страна, за ресурсы которой будут бороться команды этичных хакеров, представляет собой визуализацию цифровой реальности современной России. На этот раз вы увидите взаимозависимость отраслей экономики, когда даже незначительное влияние на одну из систем может иметь большие и непредсказуемые последствия в совершенно другом месте;

The Standoff, позволяющую наглядно увидеть, к каким необратимым последствиям могут приводить хакерские атаки, и сделать выводы о построении эффективной защиты. Виртуальная страна, за ресурсы которой будут бороться команды этичных хакеров, представляет собой визуализацию цифровой реальности современной России. На этот раз вы увидите взаимозависимость отраслей экономики, когда даже незначительное влияние на одну из систем может иметь большие и непредсказуемые последствия в совершенно другом месте; расширенную бизнес-программу: круглые столы и пленарные заседания, посвященные актуальным проблемам бизнеса, с участием представителей госсектора и крупных компаний;

круглые столы и пленарные заседания, посвященные актуальным проблемам бизнеса, с участием представителей госсектора и крупных компаний; технические треки по направлениям: безопасность встраиваемых систем, бытового и промышленного интернета вещей, телекоммуникационных сетей, приложений, финансовых технологий и инструментов;

безопасность встраиваемых систем, бытового и промышленного интернета вещей, телекоммуникационных сетей, приложений, финансовых технологий и инструментов; хакерские конкурсы: начинающие специалисты попробуют взломать банкомат, справиться с багами умного дома и обмануть систему биометрической аутентификации.

В 2021 году юбилейный PHDays 10 собрал более 2,5 тысяч гостей, а онлайн за самой масштабной в мире открытой кибербитвой The Standoff наблюдали свыше 65 тысяч человек. В доковидном 2019 на форуме было больше 11 тысяч участников и 100 докладов. Среди побывавших у нас хедлайнеров — легендарный криптограф Брюс Шнайер, один из разработчиков USB-эмулятора FaceDancer Трэвис Гудспид, соавтор концепции криптографии с открытым ключом Уитфилд Диффи, Embedded Security Lead в NVIDIA Александр Матросов.

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Поторопитесь с приобретением билетов на PHDays 2022 — их количество ограничено!

Соорганизатором форума PHDays 11 и кибербитвы The Standoff выступает ГК Innostage. Бизнес-партнерами форума стали разработчик решений ИБ Security Vision, национальный провайдер сервисов и технологий ИБ «Ростелеком-Солар» и дистрибьютор ПО для любого бизнеса MONT. Технологический партнер — «Азбука вкуса». Партнеры PHDays 11 — компании Axoft, Fortis, «ICL Cистемные технологии», InfoWatch, «Marvel-Дистрибуция», R-Vision, «Газинформсервис», «Пангео Радар», «Инфосистемы Джет», Liberum Veritas, IBS Platformix, УЦСБ.