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ЦМТ Центр международной торговли в Москве

ЦМТ - Центр международной торговли в Москве

СОБЫТИЯ

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29.07.2014 «Центр международной торговли» Москвы внедрил Directum

Завершена автоматизация договорного процесса в «Центре международной торговли» Москвы (ЦМТ). В результате проекта разработано решение, охваты
22.10.2013 Optima внедрила BI-систему в Центре международной торговли Москвы

а Optima сообщила о внедрении системы бизнес-аналитики (BI) в Центре международной торговли Москвы (ЦМТ). Исполнителем проекта являлась компания Optima Consulting — структурное подразделение гр
15.09.2010 «Крок» обеспечил системами энергоснабжения новый комплекс зданий «Центра международной торговли»

Компания «Крок» и «Центр международной торговли» (ЦМТ) объявили о завершении масштабного инженерного проекта. Всего за один год с небольшим в комплексе зданий второй очереди ЦМТ-2, состоящем из 30-этажного офисного здания («Офисное здан
26.02.2009 ЦМТ внедрил CPM-систему на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning

Решение позволило оперативно планировать, корректировать и анализировать движения денежных средств «Центра Международной Торговли». «Реализованная система позволяет нам в сжатые сроки проводить
03.09.2008 КРОК модернизировал техническую инфраструктуру конгресс-центра ЦМТ

«Центр Международной Торговли» (ЦМТ) объявил о завершении реконструкции конгресс-центра, входящего в комплекс зданий ЦМТ. Проект по модернизации технической инфраструктуры конгресс-центра осуществила компания КРОК. Зад
25.05.2007 ЦМТ Москвы следит за безопасностью с Vocord Phobos

В офисе компании «Янг и Рубикам ФМС», который находится в здании «Центра Международной Торговли» (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, завершена установка рас
27.03.2002 B Центре Международной Торговли открыт международный бизнес-форум "Мобильные системы"

B Центре Международной Торговли на Красной Пресне открылся 7-й Международный бизнес-форум "Мобильные системы" - крупнейшая ежегодная весенняя профессиональная встреча специалистов, деловых людей


Публикаций - 142, упоминаний - 162

ЦМТ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Microsoft Corporation 25775 16
Cisco Systems 5372 11
Broadcom - VMware 2610 9
Крок - Croc 1964 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Eastwind - Восточный Ветер 82 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Amdocs 140 6
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 5
Check Point Software Technologies 829 5
Oracle Corporation 7074 5
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 4
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 4
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 4
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Huawei 4677 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Информзащита 941 4
АйТи 1519 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 3
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 3
ЮНИ 68 3
ЮНИ Корпорация 65 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 2
Экспотроника ВК 40 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 5
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 3
Visa International 1993 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
IKEA - ИКЕА 171 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 2
Техносила - E96.ru онлайн-гипермаркет 10 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 10
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 7
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 5
Microsoft Windows 2000 8678 8
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 4
InterSystems Cache 144 4
InterSystems Ensemble 59 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 3
Broadcom - VMware PSO - VMware Professional Services Credits 4 3
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Visual Studio 429 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Microsoft Xbox Live 309 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Microsoft Windows NT 890 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
SAP Sybase 292 1
IBM Informix СУБД 135 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Office 2010 157 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Тихомиров Владимир 13 5
Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
Гиглавы Александр 6 4
Нуралиев Борис 298 4
Ушацкий Андрей 105 2
Попов Владимир 25 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Василов Раиф 2 2
Аристархов Дмитрий 17 2
Калюжный Сергей 8 2
Варфоломеев Сергей 2 2
Митричев Илья 6 2
Lauhde Mika - Лауде Мика 2 2
Duan Gang - Дуань Ган 8 2
Путин Владимир 3454 2
Рейман Леонид 1065 2
Акимов Максим 192 2
Кузнецов Станислав 162 2
Зыков Игорь 8 1
Яппаров Тагир 110 1
Бобровников Борис 104 1
Ермолаев Артем 379 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Никулин Игорь 23 1
Аузан Александр 10 1
Яковицкий Алексей 23 1
Копп Владислав 6 1
Крупнов Александр 30 1
Никитин Александр 23 1
Широков Александр 25 1
Андреев Алексей 23 1
Чувилин Алексей 3 1
Бреслав Андрей 3 1
Грачев Андрей 18 1
Полубояринов Михаил 14 1
Матюхин Владимир 61 1
Златопольский Антон 21 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Кудряшов Сергей 26 1
Родионов Иван 73 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 113
Россия - РФ - Российская федерация 166168 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Европа 24964 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Европа Восточная 3138 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Нидерланды - Амстердам 630 4
Австрия - Вена 261 4
Нидерланды 3746 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Израиль 2856 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Украина 7928 3
Бельгия - Брюссель 243 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 2
Казахстан - Республика 6048 2
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ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
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