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ЦМТ
Центр международной торговли в Москве


21.01.2020 Сбербанк провел воркшоп по обеспечению киберустойчивости на ВЭФ 3
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
20.09.2018 «1С» приглашает на пятый бизнес-форум 1С:ERP 1
14.08.2018 КРОК рассказал о ключевых технологиях для гостиничного бизнеса с монетарным эффектом 1
06.07.2018 Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов 1
05.07.2018 Почти половину кибератак в России совершают подростки 1
04.10.2017 4-й Бизнес-форум 1С:ERP состоится 27 октября в Москве 1
05.09.2017 1С проведет 4-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
08.06.2017 «АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России» 1
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
16.08.2016 Фирма «1С» проведет третий «Бизнес-форум 1С:ERP» в Москве 1
06.08.2015 «Крок» стал единственным российским интегратором в Global Presence Alliance 1
11.06.2015 НПО «Криста» представит «Региональную контрактную систему» на Всероссийском форуме заказчиков и поставщиков 1
21.10.2014 Утверждены докладчики конференции «Электронная Торговля 2014» 1
21.10.2014 Читатели CNews могут приобрести билет на форум «Виртуальная Россия» со скидкой 50% 1
29.09.2014 Конференция «Электронная Торговля-2014» пройдет в десятый раз в Москве 1
16.09.2014 5 ноября в Москве пройдет форум «Виртуальная Россия» 1
10.09.2014 5 ноября в Москве пройдет форум «Виртуальная Россия» 1
04.09.2014 В Екатеринбурге состоится Международный гранд-форум по ИКТ 1
21.08.2014 Осенью в «Сколково» откроются первые корпуса технопарка 1
29.07.2014 «Центр международной торговли» Москвы внедрил Directum 2
16.05.2014 VMware vForum откроется в Москве в 22 мая 1
16.04.2014 В Москве пройдет VMware vForum 2014 1
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России» 2
16.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
10.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
03.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
14.05.2013 Danfoss откроет центр НИР в «Сколково» 1
29.04.2013 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам 1
15.03.2013 К проекту «Универсальная электронная карта» и платежной системе «ПРО100» может присоединиться 261 банк 1
29.10.2012 7 ноября в Екатеринбурге начнет работу выставка «ПТА-Урал 2012» 1
22.10.2012 24 октября в Москве состоится EMC Forum 2012 1
03.10.2012 24 октября в Москве состоится EMC Forum 2012 1
28.04.2011 Adobe анонсировала программу «Эволюции творчества» 1
03.11.2010 Сформирована программа конференции «Платформа 2011. Определяя будущее» 1
20.09.2010 «АйТи» представит систему слежения за объектами и систему управления ИБ на московской конференции Cisco Expo-2010 1
15.12.2009 МТС получил разрешение на использование частот для сети 3G в Москве 1
22.10.2009 «АйТи» представит обновленную систему «АйТи-Ойл» для управления сетью АЗК 1

Публикаций - 57, упоминаний - 61

ЦМТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Microsoft Corporation 11127 6
Cisco Systems 2049 5
IBM 3551 4
Huawei 2732 3
BI.Zone 44 3
Крок 1221 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
IBM Security 16 2
3761 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
SAP SE 3216 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
АйТи 752 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Visa International 1346 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
MGM Resorts International 3 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 2
Президент Российской Федерации 1441 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Совет Европы 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Flash 479 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ByteDance TikTok 95 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Кузнецов Станислав 64 2
Путин Владимир 1828 2
Акимов Максим 167 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Нуралиев Борис 205 1
Корня Алексей 73 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Чувилин Алексей 2 1
Копелевич Илья 1 1
Тарасенко Оксана 10 1
Петухов Валентин 1 1
Качалин Алексей 4 1
Кузин Алексей 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 35
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Восточная Европа 1682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Европа 3774 2
Россия - Кронштадт 51 1
Евразия 160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 3
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766550, в очереди разбора - 670235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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