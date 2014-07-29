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ЦМТ Центр международной торговли в Москве
СОБЫТИЯ
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|29.07.2014
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«Центр международной торговли» Москвы внедрил Directum
Завершена автоматизация договорного процесса в «Центре международной торговли» Москвы (ЦМТ). В результате проекта разработано решение, охваты
|22.10.2013
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Optima внедрила BI-систему в Центре международной торговли Москвы
а Optima сообщила о внедрении системы бизнес-аналитики (BI) в Центре международной торговли Москвы (ЦМТ). Исполнителем проекта являлась компания Optima Consulting — структурное подразделение гр
|15.09.2010
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«Крок» обеспечил системами энергоснабжения новый комплекс зданий «Центра международной торговли»
Компания «Крок» и «Центр международной торговли» (ЦМТ) объявили о завершении масштабного инженерного проекта. Всего за один год с небольшим в комплексе зданий второй очереди ЦМТ-2, состоящем из 30-этажного офисного здания («Офисное здан
|26.02.2009
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ЦМТ внедрил CPM-систему на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning
Решение позволило оперативно планировать, корректировать и анализировать движения денежных средств «Центра Международной Торговли». «Реализованная система позволяет нам в сжатые сроки проводить
|03.09.2008
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КРОК модернизировал техническую инфраструктуру конгресс-центра ЦМТ
«Центр Международной Торговли» (ЦМТ) объявил о завершении реконструкции конгресс-центра, входящего в комплекс зданий ЦМТ. Проект по модернизации технической инфраструктуры конгресс-центра осуществила компания КРОК. Зад
|25.05.2007
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ЦМТ Москвы следит за безопасностью с Vocord Phobos
В офисе компании «Янг и Рубикам ФМС», который находится в здании «Центра Международной Торговли» (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, завершена установка рас
|27.03.2002
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B Центре Международной Торговли открыт международный бизнес-форум "Мобильные системы"
B Центре Международной Торговли на Красной Пресне открылся 7-й Международный бизнес-форум "Мобильные системы" - крупнейшая ежегодная весенняя профессиональная встреча специалистов, деловых людей
ЦМТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихомиров Владимир 13 5
|Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
|Гиглавы Александр 6 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Ушацкий Андрей 105 2
|Попов Владимир 25 2
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
|Василов Раиф 2 2
|Аристархов Дмитрий 17 2
|Калюжный Сергей 8 2
|Варфоломеев Сергей 2 2
|Митричев Илья 6 2
|Lauhde Mika - Лауде Мика 2 2
|Duan Gang - Дуань Ган 8 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Акимов Максим 192 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Зыков Игорь 8 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Бобровников Борис 104 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Никулин Игорь 23 1
|Аузан Александр 10 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Копп Владислав 6 1
|Крупнов Александр 30 1
|Никитин Александр 23 1
|Широков Александр 25 1
|Андреев Алексей 23 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Бреслав Андрей 3 1
|Грачев Андрей 18 1
|Полубояринов Михаил 14 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Златопольский Антон 21 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Кудряшов Сергей 26 1
|Родионов Иван 73 1
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