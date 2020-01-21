Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦМТ
Центр международной торговли в Москве
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 61
ЦМТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
|Microsoft Corporation 11127 6
|Cisco Systems 2049 5
|IBM 3551 4
|Huawei 2732 3
|BI.Zone 44 3
|Крок 1221 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|IBM Security 16 2
|1С 3761 1
|iTeco - Ай-Теко 718 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
|SAP SE 3216 1
|Акадо Телеком - Комкор 609 1
|АйТи 752 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
|GPA - Global Presence Alliance 1 1
|ByteDance TikTok 95 1
|1С:ERP Управление предприятием 203 1
|Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 1
|Apple iPad 3263 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
|Кузнецов Станислав 64 2
|Путин Владимир 1828 2
|Акимов Максим 167 2
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
|Нуралиев Борис 205 1
|Корня Алексей 73 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Чувилин Алексей 2 1
|Копелевич Илья 1 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Петухов Валентин 1 1
|Качалин Алексей 4 1
|Кузин Алексей 4 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766550, в очереди разбора - 670235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766550, в очереди разбора - 670235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru