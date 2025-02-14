Андреев Алексей
Андреев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3187 3
|Носик Антон 106 2
|Зеленин Дмитрий 13 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Кехлеров Мурад 2 2
|Качалин Алексей 5 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Левашов Александр 90 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Врублевский Павел 98 1
|Греф Герман 421 1
|Королюк Алексей 86 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Титов Борис 54 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Кулик Вадим 181 1
|Кочаров Армен 24 1
|Филатов Леонид 7 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
|Орловский Виктор 380 1
|Аксенов Сергей 26 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Асланян Сергей 103 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Поспелов Георгий 11 1
|Островский Дмитрий 4 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Зайцева Анна 69 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Волков Никита 79 1
|Бельтов Андрей 6 1
|Филиппов Максим 48 1
|Егоров Михаил 15 1
|Тамодин Николай 47 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Бочаров Дмитрий 2 1
|Козырев Алексей 322 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|Computer Economics 32 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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