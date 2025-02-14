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Индексная книга (каталог) CNews*
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Андреев Алексей



14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
15.08.2024 «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» переходит на российские решения «Группы Астра» 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 1
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду 1
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 1
16.02.2021 В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре 1
17.07.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый пятый в мире сталкивался с последствиями социальных рейтингов 1
23.06.2020 Positive Technologies назвала главные технологические тренды развития SIEM-систем в ближайшие три года 1
29.07.2019 Positive Technologies обновила свою систему выявления инцидентов 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
13.04.2017 Новые компоненты MaxPatrol SIEM строят полную картину состояния ИТ-инфраструктуры за секунды 1
27.05.2016 За год MaxPatrol SIEM занял 10% российского рынка SIEM-систем 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
02.12.2013 На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело 2
12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка 2
20.12.2012 Autodesk запустила в России программу профессиональной сертификации специалистов 1
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 1
16.05.2008 23 мая откроется конференция ReMIX 1
07.11.2005 Прошла коференция "Стратегическое планирование и управление проектами" 1
17.06.2002 Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Андреев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 3
Microsoft Corporation 24661 3
Крок - Croc 1777 2
SAP SE 5280 2
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 2
Ростелеком 9738 2
МегаФон 8922 2
Yandex - Яндекс 7405 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 2
Google LLC 11818 2
Андреев софт 3 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Intel Corporation 12214 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Cisco Systems 5120 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
8259 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Softline - Софтлайн 2840 1
Yahoo! 3698 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Check Point Software Technologies 761 1
Oracle Corporation 6705 1
Autodesk 609 1
Информзащита 763 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 450 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1353 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 4 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 67 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11711 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 640 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27675 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1867 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 253 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1666 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6176 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12688 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 392 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 595 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 212 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 242 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 6
Linux OS 10005 4
Microsoft Office Word 776 2
Linux - Debian GNU 473 2
Microsoft Windows 15716 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 2
Microsoft Azure 1410 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2043 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
АйДи - Технологии управления - Documino 22 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Autodesk Maya 62 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Autodesk 3ds Max 72 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Autodesk Revit 114 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
Autodesk Inventor 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 13 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Путин Владимир 3187 3
Носик Антон 106 2
Зеленин Дмитрий 13 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Кехлеров Мурад 2 2
Качалин Алексей 5 1
Сапельников Сергей 109 1
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Щеголев Игорь 698 1
Врублевский Павел 98 1
Греф Герман 421 1
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Чемезов Сергей 142 1
Титов Борис 54 1
Нащекин Алексей 116 1
Кулик Вадим 181 1
Кочаров Армен 24 1
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Орловский Виктор 380 1
Аксенов Сергей 26 1
Завалишин Дмитрий 20 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 3
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 2
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