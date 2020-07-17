«Лаборатория Касперского»: каждый пятый в мире сталкивался с последствиями социальных рейтингов

По данным глобального опроса «Лаборатории Касперского», 18% пользователей во всем мире хотя бы раз испытывали проблемы с доступом к финансовым услугам из-за информации, размещенной ими в социальных сетях. Причем треть этой группы (32%) составили молодые люди в возрасте 25-34 лет, то есть активные пользователи интернета.

Каждый пятый респондент (21%) отмечал, что уже сталкивался с так называемым «социальным рейтингом» — системой оценки потенциала человека на основе его поведения в сети, круга общения и прочих факторов.

Внедрение социальных рейтингов в том или ином виде получило распространение в первую очередь за рубежом благодаря повсеместному использованию социальных сетей, а также возможности обрабатывать большие массивы данных. С помощью автоматизированных алгоритмов организации анализируют открытую информацию о пользователе и на основе нее принимают решения, связанные с предоставлением ему того или иного сервиса. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», чаще всего потребители сталкиваются с социальными рейтингами, когда пытаются получить финансовые услуги (57%), услуги страхования (40%), здравоохранения (40%), а также во время онлайн-шопинга (48%).

В то же время есть те, кто готов сам предоставлять необходимые данные о себе, чтобы получить определенную выгоду. Более открыто пользователи могут вести себя в социальных сетях: 67% сказали, что предоставят доступ к своему аккаунту, чтобы получить скидку на товары, 62% — чтобы добиться желаемой вакансии, 48% — чтобы снять более комфортное жилье.

Несмотря на то, что системы социального скоринга в том или ином виде все больше проникают в повседневную жизнь, существует некоторая неопределенность относительно того, насколько они справедливы и какие конкретно факторы учитываются при составлении оценок. В ходе опроса «Лаборатории Касперского» 45% респондентов признались, что не понимают, как именно работают подобные метрики. Кроме того, поскольку технологии социальных рейтингов основаны на автоматизированных алгоритмах, они могут быть уязвимы для различных манипуляций. Как и любые другие цифровые системы, скоринговые системы не застрахованы от ошибок и разнообразных типов атак, что может привести к несправедливому повышению или наоборот занижению рейтинга.

«С одной стороны, социальные рейтинги призваны улучшить сферу услуг, а с другой — не ясно, какой объем доступа к личной информации может запрашиваться. К тому же, вычисляя ваш рейтинг на основе множества параметров, скоринговая система не объясняет, как она пришла к этому выводу. В итоге компаниям приходится слепо доверять ей, — сказал Алексей Андреев, эксперт "Лаборатории Касперского". — Уже известны случаи, когда алгоритмы делали некорректные выводы на основе статистических обобщений. Например, статистика одного зарубежного банка говорит, что мужчины гораздо чаще имеют задолженности по выплате кредитов, чем женщины. Таким образом, скоринговая система при прочих равных условиях может отказать мужчине в выдаче кредита».