Система социального кредита Система социального рейтинга Система социального доверия
Система социального кредита и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 381 2
|Акимов Максим 187 1
|Сычев Артем 73 1
|Мишустин Михаил 682 1
|Сергиенко Дмитрий 24 1
|Кулашова Анна 45 1
|Андреев Алексей 21 1
|Фадеев Валерий 11 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Малькова Лариса 16 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Шойтов Александр 78 1
|Гусев Павел 7 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Кабанов Кирилл 9 1
|Назаров Никита 10 1
|Комлик Олег 26 1
|Edwards Lilian - Эдвардс Лилиан 1 1
|Селиверстов Ярослав 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1881 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
|Ведомости 1014 1
|РИА Новости 920 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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