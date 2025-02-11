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Система социального кредита Система социального рейтинга Система социального доверия



11.02.2025 Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование 1
02.07.2024 Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
26.03.2024 Европарламент одобрил жесткий общеевропейский закон об искусственном интеллекте 1
15.09.2023 Wildberries тестирует рейтинг перевозчиков и курьеров 1
18.04.2022 Регуляторы Евросоюза будут запрещать опасные для человека ИИ 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
17.07.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый пятый в мире сталкивался с последствиями социальных рейтингов 1
29.05.2020 Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами 1
21.03.2018 «Большие данные» шагают по планете: Китайцев с низким «социальным кредитом» отлучают от транспорта 3

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Система социального кредита и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4899 2
Alibaba Group 423 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 129 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
InnoSTage - Инностейдж 146 1
Clearview AI 9 1
Kribrum - Крибрум 31 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
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T.Hunter 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11697 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5463 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4768 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50776 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27637 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2473 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30860 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7622 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5074 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3406 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7400 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3884 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11414 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24227 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3317 1
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4787 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5221 1
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MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 950 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
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