Первый в мире закон об ИИ начнет действовать в январе 2026 г. Не успевшие подготовиться компании могут закрыться

Южная Корея торопится стать первой страной, в которой начнет действовать комплексное законодательство в области искусственного интеллекта. Эксперты предсказывают, что из-за спешки многие ИИ-стартапы могут сбежать в соседнюю Японию.

Начало регулирования ИИ

В Южной Корее 22 января 2026 г. должен вступить в силу закон о рамочной программе регулирования искусственного интеллекта, пишет Кorea Тimes со ссылкой на свои источники. В этом случае страна станет первой в мире, которая введет в действие комплексную нормативно-правовую базу в области ИИ, отмечает издание.

Закон предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трехлетнего плана развития ИИ и введение требований безопасности и прозрачности, включая обязательства по раскрытию информации для некоторых систем ИИ и маркировку ИИ-контента, рассказали собеседники газеты.

Времени на подготовку не будет

У южнокорейских компаний, особенно стартапов, может не хватить времени на подготовку к новым правилам, поскольку «ожидается, что постановление о введении в действие будет окончательно утверждено незадолго до вступления закона в силу из-за процедурных требований», полагает представитель Корейской ассоциации интернет-корпораций.

Южнокорейские компании не готовы к принятию в стране законодательства в области ИИ, которое может вступить в силу в начале будущего года

Из опрошенных местных компаний, занимающихся разработкой ИИ, 98% сказали, что у них нет системы реагирования для соблюдения требований нового закона, приводит издание результаты исследования Startup Alliance. 48,5% респондентов из 101 стартапа заявили, что не знакомы с законом и не готовы к нему.

«Если текущий график внедрения будет соблюден, некоторым компаниям, возможно, придется резко изменить или приостановить предоставление услуг после 22 января», — заявил один из представителей отрасли.

Возможные последствия

Если правила будут слишком строгими, у компаний будет больше стимулов запускать услуги за рубежом, например, в Японии, как полагают эксперты. Эту страну многие корейские ИИ-стартапы рассматривают в качестве места для инвестиций, так как она придерживается более мягкого подхода к регулированию.

Беспокойство у бизнеса вызывает, например, обязательная маркировка контента водяными знаками. «Даже контент, созданный с помощью ИИ, часто требует участия сотен людей, работающих над улучшением качества, но потребители могут отказаться от него, как только он будет помечен как “создан с помощью ИИ“», — поделился с Кorea Тimes своими опасениями представитель компании, занимающейся созданием контента с использованием ИИ.

«Также существуют неясности в требованиях к маркировке, и я не думаю, что мнения тех, кто в полной мере понимает индустрию создания контента, и других соответствующих экспертов были в полной мере учтены», — добавил он.

Противодействие бизнеса

Европейские законодатели, первыми в мире принявшие комплексный свод правил, регулирующих ИИ, откладывают его введение именно на фоне растущего противодействия со стороны бизнеса. ЕС планирует начать применение большинство утвержденных норм с августа 2026 г., а некоторые положения, вероятно, будут отложены до 2027 г.

Документ довольно жестко ограничивает возможности применения ИИ, запрещает присвоение «социального рейтинга», предписывает помечать сгенерированные ИИ изображения, видеоролики или аудиозаписи реально существующих людей, мест или событий. Нарушившим закон компаниям, зарегистрированным в ЕС, грозят штрафы на десятки млн евро — до 7% глобального годового оборота.

Уже в феврале 2025 г. руководитель цифрового управления Европейского Союза Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что ЕС упростит регулирования ИИ и будет внедрять его в удобной для бизнеса форме.

В России Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. Нынешний подход концепция определяет как гибридный. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер, но есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования.

