Thales - Gemalto - SafeNet

Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» мках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой информации. В аппар

Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 мационные Системы» при участии Check Point Software Technologies (в России) и Gemalto объявили о завершении тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких дисков конечных устройств, включая данные пользователей, файлы операционной системы, времен

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel ы Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критически важных IT-системах по всему миру. Эти бреши потенциально открывают удаленный доступ для злоумышленников и позво

Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений Gemalto объявила о запуске службы управления доступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предостав

Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России ти кибербезопасности для российских заказчиков. Развитие продуктов в области контактных и бесконтактных аутентификаторов будет поддерживаться для заказчиков оригинальной локальной системой управления SafeNet Authentication Client, обеспечивая новый уровень сервиса на всех операционных системах Windows, Linux, Mac OS. «Технологическое лидерство Gemalto в области аутентификации в сочетании с

Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection а о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных

ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication

СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken Компании Tessis и «Конфидент» провели тестовые испытания, в результате которых была подтверждена корректность совместной работы электронных ключей SafeNet eToken c СЗИ Dallas Lock 8.0. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». В частности, сертификатом подтверждается совместимость системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К

Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах Компания Gemalto объявила о доступности своих решений SafeNet MobilePKI, призванных обеспечить возможность строгой PKI-аутентификации и использования приложений систем безопасности на любых устройствах, в том числе на устройствах без USB-портов ил

Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS ичества с компанией NetApp с целью создания интегрированного решения для хранения данных, шифрования и управления ключами для клиентов Amazon Web Services (AWS). Решение, сочетающее в себе технологии SafeNet Virtual KeySecure и NetApp Cloud Ontap и представленное в виде унифицированного предложения в магазине AWS Marketplace, позволит организациям обеспечивать хранение и шифрование своих да

Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace Компания Gemalto объявила о выпуске на рынок решения SafeNet ProtectV. Как сообщили CNews в Gemalto, решение доступно в онлайн-магазине Microsoft

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке» Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодаря ему они смогут предлагать своим заказчикам шиф

Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с Компания Gemalto объявила о выпуске нового многоканального высокоскоростного устройства шифрования сети SafeNet со скоростью, эквивалентной 10 десятигигабитным (10 Гбит/с) высокоскоростным приборам шифрования в одном блоке. Как сообщили CNews в Gemalto, с общей производительностью шифрования равн

SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг Компания SafeNet представила решение для шифрования ProtectV for Service Providers. Как сообщили CNews в SafeNet, новинка позволяет поставщикам услуг обеспечивать повышенную защиту данных и контр

Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки данных, – к такому выводу приводят результаты нового исследования, проведённого по заказу компании SafeNet. Согласно индексу уверенности в безопасности данных, опубликованному компанией Saf

ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных Компания SafeNet объявила о дальнейшем развитии своей партнёрской программы по шифрованию данных (S

GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО Компания GeoID, поставщик программного обеспечения для визуализации и создания интерактивных 3D-моделей виртуального ландшафта, внедрила комплексное решение SafeNet Sentinel LDK (Licensing Development Kit) по лицензированию программного обеспечения с целью защитить интеллектуальную собственность, лежащую в основе продуктов GeoID, и оптимизировать п

375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г. Компания SafeNet, мировой поставщик решений для защиты данных, опубликовала результаты своего «Индекса

SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop Компания SafeNet представила дополнение к своему решению ProtectFile, которое теперь включает в себя прозрачное комплексное шифрование конфиденциальных данных, размещенных в кластерах Apache Hadoop. Бла

SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK Компания SafeNet анонсировала обновленную версию своего решения для монетизации ПО Sentinel LDK (Licensing Development Kit). Sentinel LDK сочетает в себе аппаратные, программные и облачные инструменты д

SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft Сервис аутентификации SafeNet Authentication Service (SAS) теперь полностью интегрирован с службами федерации Microsoft Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services (AD FS). Благодаря этому крупные пр

ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК е информационные системы» (СИС), в рамках действующего сертификата соответствия ФСТЭК России №2730 от 9 октября 2012 г. на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации SafeNet eToken 8, сообщила о проведении инспекционного контроля в соответствии с положением о сертификации. В рамках данной работы были расширены среды функционирования решения — теперь поддерж

Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях Компания SafeNet опубликовала результаты нового исследования, согласно которому озабоченность вопросами безопасности мешает компаниям в полной мере воспользоваться потенциалом и возможностями консолидац

SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Servi

SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования Компания SafeNet, разработчик решений в области защиты данных, сообщила о расширении функциональных во

SafeNet обновила технологию Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel LDK Компания SafeNet представила обновленную версию своей технологии Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel License Development Kit (LDK) — системы SafeNet для

SafeNet расширяет сотрудничество с Senetas в области защиты сетевых данных Компания SafeNet объявила о расширении глобального дистрибьюторского соглашения с Senetas Security Pty Ltd., в рамках которого портфель продуктов SafeNet, реализуемых по всему миру, пополнится ре

SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоратив

Новый SafeNet Sentinel Envelope обеспечивает целостность кода и безопасность приложений Компания SafeNet, эксперт в области монетизации программного обеспечения, объявила о доступности третьего поколения технологии Sentinel Envelope, которая помогает разработчикам программного обеспечения

Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline ом средств аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом эл

Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности Компания SafeNet и ассоциация информационной и софтверной индустрии Software & Information Industry Association (SIIA) опубликовали результаты совместного опроса, в котором участвовали более 600 разрабо

Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet ces оптимизировала портфолио своих решений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнит

SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интелле

SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для усиления функций безопасности операционных систем —

Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet Компания SafeNet объявила о назначении Майкла Бранка (Michael Branca) на должность главного финансового директора (CFO). Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Как рассказали CNews в компании

В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибьютор решений SafeNet в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продук

SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК Компания «Сертифицированные информационные системы», дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентиф

В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор Компания SafeNet объявила о назначении Дейва Хансена (Dave Hansen), опытного специалиста в области информационной безопасности и облачных технологий, на должность президента и главного исполнительного д

SafeNet выпустила платформу нового поколения для защиты и лицензирования ПО Компания SafeNet объявила о выпуске среды разработки Sentinel License Development Kit (LDK) — платформы нового поколения для защиты и лицензирования и управления продажами ПО. Как рассказали CNews в ком