Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Thales Gemalto SafeNet
Публикаций - 128, упоминаний - 141
Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Moore Todd - Мур Тодд 10 8
|Кузнецов Сергей 138 8
|Груданов Сергей 21 6
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 3
|Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
|Момчилович Ирина 24 2
|Дьячков Виктор 30 1
|Ложкин Сергей 18 1
|Груздев Сергей 35 1
|Ройтберг Павел 39 1
|Литвинов Игорь 8 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Сергеев Юрий 3 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Зенкин Денис 262 1
|Романов Михаил 28 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Бокарев Тимофей 35 1
|Лавринова Анна 13 1
|Разумов Илья 12 1
|Ночевнов Денис 6 1
|Зеренкова Ирина 5 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Novak Tomas - Новак Томас 2 1
|Рустамов Рустам 202 1
|Климов Антон 2 1
|Путин Владимир 2542 1
|Морозов Александр 17 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Кожевников Максим 1 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Зайцев Георгий 6 1
|Шипулин Кирилл 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|Сушкевич Антон 60 1
|Соколов Алексей 129 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Шайхутдинов Роман 108 1
|Черногоров Андрей 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru