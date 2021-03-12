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Thales Gemalto SafeNet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.03.2021
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Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»
мках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой информации. В аппар
|07.02.2018
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Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110
мационные Системы» при участии Check Point Software Technologies (в России) и Gemalto объявили о завершении тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких дисков конечных устройств, включая данные пользователей, файлы операционной системы, времен
|22.01.2018
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Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel
ы Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критически важных IT-системах по всему миру. Эти бреши потенциально открывают удаленный доступ для злоумышленников и позво
|13.06.2017
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Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений
Gemalto объявила о запуске службы управления доступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предостав
|27.04.2017
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Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России
ти кибербезопасности для российских заказчиков. Развитие продуктов в области контактных и бесконтактных аутентификаторов будет поддерживаться для заказчиков оригинальной локальной системой управления SafeNet Authentication Client, обеспечивая новый уровень сервиса на всех операционных системах Windows, Linux, Mac OS. «Технологическое лидерство Gemalto в области аутентификации в сочетании с
|22.03.2017
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Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection
а о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных
|16.01.2017
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ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x
TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication
|15.09.2016
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СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken
Компании Tessis и «Конфидент» провели тестовые испытания, в результате которых была подтверждена корректность совместной работы электронных ключей SafeNet eToken c СЗИ Dallas Lock 8.0. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». В частности, сертификатом подтверждается совместимость системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К
|08.12.2015
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Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах
Компания Gemalto объявила о доступности своих решений SafeNet MobilePKI, призванных обеспечить возможность строгой PKI-аутентификации и использования приложений систем безопасности на любых устройствах, в том числе на устройствах без USB-портов ил
|17.11.2015
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Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS
ичества с компанией NetApp с целью создания интегрированного решения для хранения данных, шифрования и управления ключами для клиентов Amazon Web Services (AWS). Решение, сочетающее в себе технологии SafeNet Virtual KeySecure и NetApp Cloud Ontap и представленное в виде унифицированного предложения в магазине AWS Marketplace, позволит организациям обеспечивать хранение и шифрование своих да
|16.09.2015
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Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace
Компания Gemalto объявила о выпуске на рынок решения SafeNet ProtectV. Как сообщили CNews в Gemalto, решение доступно в онлайн-магазине Microsoft
|29.07.2015
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Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»
Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодаря ему они смогут предлагать своим заказчикам шиф
|01.07.2015
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Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с
Компания Gemalto объявила о выпуске нового многоканального высокоскоростного устройства шифрования сети SafeNet со скоростью, эквивалентной 10 десятигигабитным (10 Гбит/с) высокоскоростным приборам шифрования в одном блоке. Как сообщили CNews в Gemalto, с общей производительностью шифрования равн
|25.11.2014
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SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг
Компания SafeNet представила решение для шифрования ProtectV for Service Providers. Как сообщили CNews в SafeNet, новинка позволяет поставщикам услуг обеспечивать повышенную защиту данных и контр
|15.10.2014
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Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки
данных, – к такому выводу приводят результаты нового исследования, проведённого по заказу компании SafeNet. Согласно индексу уверенности в безопасности данных, опубликованному компанией Saf
|10.10.2014
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ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных
Компания SafeNet объявила о дальнейшем развитии своей партнёрской программы по шифрованию данных (S
|06.08.2014
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GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО
Компания GeoID, поставщик программного обеспечения для визуализации и создания интерактивных 3D-моделей виртуального ландшафта, внедрила комплексное решение SafeNet Sentinel LDK (Licensing Development Kit) по лицензированию программного обеспечения с целью защитить интеллектуальную собственность, лежащую в основе продуктов GeoID, и оптимизировать п
|30.07.2014
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375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г.
Компания SafeNet, мировой поставщик решений для защиты данных, опубликовала результаты своего «Индекса
|10.07.2014
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SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop
Компания SafeNet представила дополнение к своему решению ProtectFile, которое теперь включает в себя прозрачное комплексное шифрование конфиденциальных данных, размещенных в кластерах Apache Hadoop. Бла
|27.05.2014
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SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK
Компания SafeNet анонсировала обновленную версию своего решения для монетизации ПО Sentinel LDK (Licensing Development Kit). Sentinel LDK сочетает в себе аппаратные, программные и облачные инструменты д
|13.05.2014
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SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft
Сервис аутентификации SafeNet Authentication Service (SAS) теперь полностью интегрирован с службами федерации Microsoft Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services (AD FS). Благодаря этому крупные пр
|17.03.2014
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ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК
е информационные системы» (СИС), в рамках действующего сертификата соответствия ФСТЭК России №2730 от 9 октября 2012 г. на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации SafeNet eToken 8, сообщила о проведении инспекционного контроля в соответствии с положением о сертификации. В рамках данной работы были расширены среды функционирования решения — теперь поддерж
|12.02.2014
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Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях
Компания SafeNet опубликовала результаты нового исследования, согласно которому озабоченность вопросами безопасности мешает компаниям в полной мере воспользоваться потенциалом и возможностями консолидац
|28.01.2014
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SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России
Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Servi
|12.11.2013
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SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования
Компания SafeNet, разработчик решений в области защиты данных, сообщила о расширении функциональных во
|11.09.2013
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SafeNet обновила технологию Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel LDK
Компания SafeNet представила обновленную версию своей технологии Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel License Development Kit (LDK) — системы SafeNet для
|22.07.2013
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SafeNet расширяет сотрудничество с Senetas в области защиты сетевых данных
Компания SafeNet объявила о расширении глобального дистрибьюторского соглашения с Senetas Security Pty Ltd., в рамках которого портфель продуктов SafeNet, реализуемых по всему миру, пополнится ре
|23.04.2013
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SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу
Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоратив
|10.04.2013
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Новый SafeNet Sentinel Envelope обеспечивает целостность кода и безопасность приложений
Компания SafeNet, эксперт в области монетизации программного обеспечения, объявила о доступности третьего поколения технологии Sentinel Envelope, которая помогает разработчикам программного обеспечения
|02.04.2013
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Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline
ом средств аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом эл
|22.03.2013
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Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности
Компания SafeNet и ассоциация информационной и софтверной индустрии Software & Information Industry Association (SIIA) опубликовали результаты совместного опроса, в котором участвовали более 600 разрабо
|14.03.2013
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Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet
ces оптимизировала портфолио своих решений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнит
|12.03.2013
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SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks
Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интелле
|15.01.2013
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SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России
Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для усиления функций безопасности операционных систем —
|10.01.2013
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Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet
Компания SafeNet объявила о назначении Майкла Бранка (Michael Branca) на должность главного финансового директора (CFO). Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Как рассказали CNews в компании
|24.12.2012
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В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager
Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибьютор решений SafeNet в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продук
|11.12.2012
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SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК
Компания «Сертифицированные информационные системы», дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентиф
|10.12.2012
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В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор
Компания SafeNet объявила о назначении Дейва Хансена (Dave Hansen), опытного специалиста в области информационной безопасности и облачных технологий, на должность президента и главного исполнительного д
|04.12.2012
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SafeNet выпустила платформу нового поколения для защиты и лицензирования ПО
Компания SafeNet объявила о выпуске среды разработки Sentinel License Development Kit (LDK) — платформы нового поколения для защиты и лицензирования и управления продажами ПО. Как рассказали CNews в ком
|08.11.2012
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SafeNet продает свое подразделение по разработке решений для госструктур
Компания SafeNet, мировой разработчик решений защиты данных, объявила о заключении окончательного соглашения о продаже своего подразделения по разработке решений для правительственных структур неназванн
Thales и организации, системы, технологии, персоны:
|Moore Todd - Мур Тодд 10 9
|Кузнецов Сергей 163 8
|Груданов Сергей 24 7
|Gonen Tsion - Гонен Цион 6 6
|Момчилович Ирина 28 4
|Рахматаллах Дарим 4 4
|Лукацкий Алексей 140 3
|Бедеров Игорь 103 3
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 3
|Lasnier François - Ласнье Франсуа - Лани Франсуа 6 3
|Гузаиров Айдар 64 2
|Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Дьячков Виктор 37 2
|Hansen Dave - Хансен Дейв 3 2
|Weiss Shlomo - Вайсс Шломо 3 2
|Семенихин Кирилл 25 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Соколов Алексей 137 1
|Сычев Артем 79 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Починок Николай 12 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Шмаков Роман 17 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Панов Сергей 22 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Чернов Антон 23 1
|Кулашова Анна 73 1
|Дащенко Владимир 18 1
|Зубарев Яков 24 1
|Санин Александр 54 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Мельников Алексей 74 1
|Кожевников Максим 2 1
|Романов Михаил 34 1
|Сушкевич Антон 67 1
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