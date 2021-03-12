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Thales Gemalto SafeNet

Thales - Gemalto - SafeNet


12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS
16.09.2015 Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace
29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»
01.07.2015 Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с
25.11.2014 SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг
15.10.2014 Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных
06.08.2014 GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО
30.07.2014 375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г.
10.07.2014 SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop
27.05.2014 SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft
17.03.2014 ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях
28.01.2014 SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России
12.11.2013 SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования
11.09.2013 SafeNet обновила технологию Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel LDK
22.07.2013 SafeNet расширяет сотрудничество с Senetas в области защиты сетевых данных
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу
10.04.2013 Новый SafeNet Sentinel Envelope обеспечивает целостность кода и безопасность приложений
22.03.2013 Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности
14.03.2013 Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet
12.03.2013 SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks
15.01.2013 SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России
10.01.2013 Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet
24.12.2012 В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager
11.12.2012 SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК
10.12.2012 В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор
04.12.2012 SafeNet выпустила платформу нового поколения для защиты и лицензирования ПО
08.11.2012 SafeNet продает свое подразделение по разработке решений для госструктур
16.10.2012 Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России
04.10.2012 SafeNet запускает облачный сервис аутентификации SafeNet Authentication Service
11.09.2012 SafeNet анонсирует решение для защиты данных в виртуальных окружениях
03.09.2012 SafeNet выпустила решение для обеспечения ИБ NAS-систем
20.06.2012 SafeNet и Pitney Bowes обеспечивают безопасную работу почтовых служб в облачном окружении
07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM

Публикаций - 128, упоминаний - 141

Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 176 29
Microsoft Corporation 22497 18
Gemalto 175 17
Oracle Corporation 6035 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 8
NetApp - Network Appliance 613 8
VMware 2025 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
WatchGuard Technologies 65 6
Dell EMC 4736 6
Intel Corporation 11262 6
HP Inc. 5313 5
Check Point Software Technologies 694 4
Google LLC 10352 4
Программный продукт ГК 3960 4
SAS Institute 854 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 4
Juniper Networks 410 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Cisco Systems 4720 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Nortel Networks 1287 3
Крипто-ПРО 308 3
SAP SE 4595 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 3
Citrix Systems 744 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Trend Micro 567 2
JDSU - JDS Uniphase 215 2
6072 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
СМАРТС 513 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
CA Technologies - Computer Associates 385 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 4
Visa International 1809 3
Royal Dutch Shell - Шелл 184 3
AHConferences 53 2
eBay Inc 1576 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Vector Capital 15 2
Western Union 120 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
UnionPay - Платёжная система 88 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Русский стандарт Банк 370 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
РусГидро ПАО 206 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Правительство РФ 8292 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 10
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 44 10
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 8
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 8
Data monetization - Монетизация данных 550 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 7
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
Big Data - Большие данные 3520 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 159 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 4
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 216 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 222 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 3
Website - Вебсайт 9736 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 79 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 198 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 189 3
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 300 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 2
Linux OS 7669 13
Microsoft Windows 10 11713 8
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 8
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 186 8
Gemalto Sentinel LDK 7 7
Aladdin JaCarta 257 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Microsoft Windows Server 2003 467 4
Thales - Gemalto - SafeNet Sentinel 5 4
Microsoft Windows XP 2291 4
Aladdin Knowledge Systems 43 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 4
Microsoft Windows 2104 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Google Android 11959 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 2
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 2
Aladdin eToken Management System 103 2
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Microsoft Office 365 834 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 2
Apple iOS 6422 2
Microsoft Windows ME 127 2
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Microsoft Windows 98 343 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 68 2
Microsoft Windows Server 2012 160 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
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Apple iPad 3663 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
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Moore Todd - Мур Тодд 10 8
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Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Зенкин Денис 262 1
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Лавринова Анна 13 1
Разумов Илья 12 1
Ночевнов Денис 6 1
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Novak Tomas - Новак Томас 2 1
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Климов Антон 2 1
Путин Владимир 2542 1
Морозов Александр 17 1
Тоболь Богдан 5 1
Кожевников Максим 1 1
Федосеев Ярослав 4 1
Зайцев Георгий 6 1
Шипулин Кирилл 1 1
Решетков Александр 5 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Сушкевич Антон 60 1
Соколов Алексей 129 1
Яппаров Тагир 80 1
Шайхутдинов Роман 108 1
Черногоров Андрей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Ближний Восток 2549 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Европа 12319 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Канада 3319 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Узбекистан - Республика 1285 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 1
Америка Латинская 1413 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
Америка Северная 2650 1
Испания - Королевство 2917 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Португалия - Португальская Республика 788 1
США - Мичиган 210 1
США - Калифорния 3381 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Индия - Республика 4263 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Казахстан - Республика 4467 1
Япония 10069 1
Россия - ПФО - Казань 2085 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Украина 6212 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 37
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 27
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 20 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 24 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 36 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 16 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 3
Человеческий фактор 1099 3
Юриспруденция 1629 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 53 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
ISDEX интернет-индекс 196 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Бизнес-акселератор 294 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 126 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
Английский язык 764 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
DarkReading.com 89 1
Silicon.com 354 1
The Register 1286 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Ars Technica 364 1
РИА Новости 766 1
451 Research Group 87 5
Gartner - Гартнер 3301 3
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Internet Stock Report 992 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
TAdviser Report 6 1
Vanson Bourne 48 1
S&P 500 226 1
Информзащита Учебный центр 38 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 22 1
Академгородок Новосибирск 82 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
IT&Security Forum 10 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 4 1
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