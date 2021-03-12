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Thales Gemalto SafeNet

Thales - Gemalto - SafeNet

СОБЫТИЯ

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12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»

мках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой информации. В аппар
07.02.2018 Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110

мационные Системы» при участии Check Point Software Technologies (в России) и Gemalto объявили о завершении тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких дисков конечных устройств, включая данные пользователей, файлы операционной системы, времен
22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel

ы Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критически важных IT-системах по всему миру. Эти бреши потенциально открывают удаленный доступ для злоумышленников и позво
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений

Gemalto объявила о запуске службы управления доступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предостав
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России

ти кибербезопасности для российских заказчиков. Развитие продуктов в области контактных и бесконтактных аутентификаторов будет поддерживаться для заказчиков оригинальной локальной системой управления SafeNet Authentication Client, обеспечивая новый уровень сервиса на всех операционных системах Windows, Linux, Mac OS. «Технологическое лидерство Gemalto в области аутентификации в сочетании с

22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

а о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных
16.01.2017 ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x

TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication
15.09.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken

Компании Tessis и «Конфидент» провели тестовые испытания, в результате которых была подтверждена корректность совместной работы электронных ключей SafeNet eToken c СЗИ Dallas Lock 8.0. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». В частности, сертификатом подтверждается совместимость системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах

Компания Gemalto объявила о доступности своих решений SafeNet MobilePKI, призванных обеспечить возможность строгой PKI-аутентификации и использования приложений систем безопасности на любых устройствах, в том числе на устройствах без USB-портов ил
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS

ичества с компанией NetApp с целью создания интегрированного решения для хранения данных, шифрования и управления ключами для клиентов Amazon Web Services (AWS). Решение, сочетающее в себе технологии SafeNet Virtual KeySecure и NetApp Cloud Ontap и представленное в виде унифицированного предложения в магазине AWS Marketplace, позволит организациям обеспечивать хранение и шифрование своих да
16.09.2015 Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace

Компания Gemalto объявила о выпуске на рынок решения SafeNet ProtectV. Как сообщили CNews в Gemalto, решение доступно в онлайн-магазине Microsoft

29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»

Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодаря ему они смогут предлагать своим заказчикам шиф
01.07.2015 Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с

Компания Gemalto объявила о выпуске нового многоканального высокоскоростного устройства шифрования сети SafeNet со скоростью, эквивалентной 10 десятигигабитным (10 Гбит/с) высокоскоростным приборам шифрования в одном блоке. Как сообщили CNews в Gemalto, с общей производительностью шифрования равн
25.11.2014 SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг

Компания SafeNet представила решение для шифрования ProtectV for Service Providers. Как сообщили CNews в SafeNet, новинка позволяет поставщикам услуг обеспечивать повышенную защиту данных и контр
15.10.2014 Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки

данных, – к такому выводу приводят результаты нового исследования, проведённого по заказу компании SafeNet. Согласно индексу уверенности в безопасности данных, опубликованному компанией Saf
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных

Компания SafeNet объявила о дальнейшем развитии своей партнёрской программы по шифрованию данных (S
06.08.2014 GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО

Компания GeoID, поставщик программного обеспечения для визуализации и создания интерактивных 3D-моделей виртуального ландшафта, внедрила комплексное решение SafeNet Sentinel LDK (Licensing Development Kit) по лицензированию программного обеспечения с целью защитить интеллектуальную собственность, лежащую в основе продуктов GeoID, и оптимизировать п
30.07.2014 375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г.

Компания SafeNet, мировой поставщик решений для защиты данных, опубликовала результаты своего «Индекса
10.07.2014 SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop

Компания SafeNet представила дополнение к своему решению ProtectFile, которое теперь включает в себя прозрачное комплексное шифрование конфиденциальных данных, размещенных в кластерах Apache Hadoop. Бла
27.05.2014 SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK

Компания SafeNet анонсировала обновленную версию своего решения для монетизации ПО Sentinel LDK (Licensing Development Kit). Sentinel LDK сочетает в себе аппаратные, программные и облачные инструменты д
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft

Сервис аутентификации SafeNet Authentication Service (SAS) теперь полностью интегрирован с службами федерации Microsoft Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services (AD FS). Благодаря этому крупные пр
17.03.2014 ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК

е информационные системы» (СИС), в рамках действующего сертификата соответствия ФСТЭК России №2730 от 9 октября 2012 г. на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации SafeNet eToken 8, сообщила о проведении инспекционного контроля в соответствии с положением о сертификации. В рамках данной работы были расширены среды функционирования решения — теперь поддерж
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях

Компания SafeNet опубликовала результаты нового исследования, согласно которому озабоченность вопросами безопасности мешает компаниям в полной мере воспользоваться потенциалом и возможностями консолидац
28.01.2014 SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Servi
12.11.2013 SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования

Компания SafeNet, разработчик решений в области защиты данных, сообщила о расширении функциональных во
11.09.2013 SafeNet обновила технологию Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel LDK

Компания SafeNet представила обновленную версию своей технологии Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel License Development Kit (LDK) — системы SafeNet для
22.07.2013 SafeNet расширяет сотрудничество с Senetas в области защиты сетевых данных

Компания SafeNet объявила о расширении глобального дистрибьюторского соглашения с Senetas Security Pty Ltd., в рамках которого портфель продуктов SafeNet, реализуемых по всему миру, пополнится ре
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу

Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоратив
10.04.2013 Новый SafeNet Sentinel Envelope обеспечивает целостность кода и безопасность приложений

Компания SafeNet, эксперт в области монетизации программного обеспечения, объявила о доступности третьего поколения технологии Sentinel Envelope, которая помогает разработчикам программного обеспечения

02.04.2013 Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline

ом средств аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом эл
22.03.2013 Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности

Компания SafeNet и ассоциация информационной и софтверной индустрии Software & Information Industry Association (SIIA) опубликовали результаты совместного опроса, в котором участвовали более 600 разрабо
14.03.2013 Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet

ces оптимизировала портфолио своих решений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнит
12.03.2013 SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks

Компания SafeNet объявила о заключении официального соглашения с Wind River Systems, мировым разработчиком ПО для встраиваемых и мобильных систем, которое направлено на содействие производителям интелле
15.01.2013 SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России

Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибутор решений SafeNet в России, получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для усиления функций безопасности операционных систем —
10.01.2013 Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet

Компания SafeNet объявила о назначении Майкла Бранка (Michael Branca) на должность главного финансового директора (CFO). Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Как рассказали CNews в компании
24.12.2012 В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager

Компания «Сертифицированные информационные системы», официальный дистрибьютор решений SafeNet в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продук
11.12.2012 SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК

Компания «Сертифицированные информационные системы», дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентиф
10.12.2012 В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор

Компания SafeNet объявила о назначении Дейва Хансена (Dave Hansen), опытного специалиста в области информационной безопасности и облачных технологий, на должность президента и главного исполнительного д
04.12.2012 SafeNet выпустила платформу нового поколения для защиты и лицензирования ПО

Компания SafeNet объявила о выпуске среды разработки Sentinel License Development Kit (LDK) — платформы нового поколения для защиты и лицензирования и управления продажами ПО. Как рассказали CNews в ком
08.11.2012 SafeNet продает свое подразделение по разработке решений для госструктур

Компания SafeNet, мировой разработчик решений защиты данных, объявила о заключении окончательного соглашения о продаже своего подразделения по разработке решений для правительственных структур неназванн

Публикаций - 140, упоминаний - 148

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 30
Thales - Gemalto 189 23
Microsoft Corporation 25775 20
Oracle Corporation 7074 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
NetApp - Network Appliance 667 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 8
Broadcom - VMware 2610 8
Dell EMC 5180 8
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 7
Cisco Systems 5372 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Check Point Software Technologies 829 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
SAS Institute 1082 6
WatchGuard Technologies 76 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Intel Corporation 12811 6
Google LLC 12690 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Citrix Systems 868 4
HID Global - HID Corporation 125 4
HPE - Juniper Networks 460 4
Thales Group 143 4
TESSIS - СИС 6 4
Ростелеком 10948 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
9594 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
HID ActivIdentity 18 3
Aladdin Software Security R.D. 118 3
Legrand - Raritan 9 3
Ranch Networks 7 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Visa International 1993 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Vector Capital 15 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
AHConferences 53 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Русский стандарт Банк 509 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Capital Group 85 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Главстрой 18 1
Агробанк АКБ 3 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
O’Neill 2 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 14
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 13
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 140 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 9
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