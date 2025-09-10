Разделы

Шипулин Кирилл


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Positive Technologies: более 70% успешных кибератак происходят с использованием вредоносного ПО 1
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО 1
14.02.2024 В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески 1
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шипулин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1395 2
Thales - Gemalto 183 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13319 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 357 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3080 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2534 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 838 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 126 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 648 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7299 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2310 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3114 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 55 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 330 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 294 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 105 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 24 1
OISF - Suricata IPS/IDS 19 1
FreePik 1281 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 126 1
Python PyPI - Python Package Index 41 1
WordPress Foundation - WordPress 234 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4954 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 1
Деребенц Александр 1 1
Abayev Daniel - Абаев Дэниэл 2 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Морозов Александр 24 1
Кожевников Максим 2 1
Зайцев Георгий 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
США - Нью-Йорк 3139 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 981 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1544 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Gartner - Гартнер 3592 1
