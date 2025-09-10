Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шипулин Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Шипулин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1395 2
|Thales - Gemalto 183 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
|Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
|John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
|Деребенц Александр 1 1
|Abayev Daniel - Абаев Дэниэл 2 1
|Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
|Морозов Александр 24 1
|Кожевников Максим 2 1
|Зайцев Георгий 6 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
|США - Нью-Йорк 3139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.