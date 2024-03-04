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NSO Group Pegasus



04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp

NSO Group вынуждают выдать исходники Pegasus Суд в Калифорнии (США) обязал израильскую компанию NSO Group передать исходный код пр
16.01.2024 «Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone

дали новый метод обнаружения индикаторов заражения устройств на iOS сложным шпионским ПО, таким как Pegasus, Reign и Predator. Специалисты разработали несложный инструмент для поиска ранее неиз
08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

PS недоступны. За это отвечает отдельный модуль TriangleDB. «Вполне очевидно, что речь идет о продвинутом инструменте кибершпионажа, который вполне может составить теперь конкуренцию оскандалившемуся Pegasus», - говорит директор по безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. По ее мнению, даже тот факт, что вредоносные компоненты, по утверждению представителей «Лаборатории Касперского»,
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков

Сокращение 15% Разработчик скандально известной шпионской программы Pegasus, израильская компания NSO Group, провела значительные сокращения. Сооснователь и исполнительный директор компании Шалев Хулио (Shalev Hulio) ушел в отставку. Его обязанности временно бу
22.04.2022 Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone

или новый эксплойт для iPhone, который уже активно используется печально известным шпионским ПО NSO Pegasus. Ключевая проблема состоит в том, что эксплойт не требует взаимодействия с жертвой (z
26.10.2021 Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации

нистия» (Amnesty International) рассылают программу, якобы предназначенную для поиска шпионского ПО Pegasus. В действительности под названием Amnesty Ant iPegasus Software распространяется мало
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками

выпустила обновления для двух критических уязвимостей, которые активно эксплуатировались киберзлоумышленниками. Одна из них использовалась для установки на смартфоны Apple iPhone шпионской программы Pegasus, разработанной скандально известной израильской фирмой NSO Group. Уязвимости получили наименования CVE-2021-30858 и CVE-2021-30860; обе позволяют использовать специально подготовленные

10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО»

Возбуждено расследование Агенты правительственных служб Израиля навестили офис скандально известной фирмы NSO Group, разработчика шпионского ПО Pegasus. В отношении компании открыто расследование в связи с недавними обвинениями в адрес NSO в неразборчивости в выборе клиентов. Pegasus представляет собой шпионскую программу, атаку
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей

сотрудник компании NSO Group, разрабатывающей и поставляющей спецслужбам разных стран шпионское ПО Pegasus, использовал продукцию компании в личных целях. С ее помощью он на протяжении пока не
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку

k подала на израильскую компанию NSO Group в суд, обвинив ее в содействии слежке за пользователями своего мессенджера WhatsApp (она владеет им с февраля 2014 г.), NSO Group устанавливала шпионское ПО Pegasus собственной разработки через серверы мессенджера на мобильные устройства своих жертв, действуя по заказу своих клиентов. Facebook закрыла брешь в WhatsApp, использовавшуюся NSO Group, о
14.05.2019 Найден способ включать камеру и читать чужую переписку в WhatsApp

«Дыра» в WhatsApp В WhatsApp обнаружена уязвимость, которая позволяет удаленно устанавливать на смартфон вредоносное ПО. Через данную уязвимость на устройства внедрялось шпионское ПО под названием Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group. Об этом сообщили обе компании, пишет The Financial Times. Уязвимость связана с функцией совершения аудиозвонков — чтобы инициировать установк
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах

Вокруг света на «Пегасе» Шпионская программа Pegasus, которую продает израильская компания NSO Group, распространилась более чем в 40 странах мира, - заявляют эксперты канадской организации The Citizens Lab. Наиболее типичный сценарий ее

08.10.2012 Разработчики Legends of Pegasus - банкроты

Немецкая команда разработчиков Novacore Studios, авторы недавно вышедшей глобальной космической стратегии Legends of Pegasus, объявила о своём банкротстве и закрытии. Компания Kalypso Media, выступавшая издателем игры, уже официально подтвердила сей факт. Дальнейшая поддержка проекта прекращена.Напомним, что

02.07.2010 Запланированы новые пуски РН Pegasus XL и Taurus XL

Как сообщает компания Orbital Sciences, NASA запланировала запуск двух спутников с использованием лёгких РН Pegasus XL и Taurus XL. РН Pegasus XL, запускаемая с самолёта-носителя, должна в декабре 2012 года вывести на орбиту оснащённый растровым инфракрасным спектрографом спутник IRIS (Interfa
02.10.2007 Asus P527: обновление Pegasus с добавлением Wi-Fi

ый для работы в четырехдиапазонных сетях GSM/GPRS/EDGE. Как и другие модели линейки, новое устройство будет обладать расширенной клавиатурой, но, в отличие от своего предшественника P526 (кодовое имя Pegasus), в новой модели добавлен джойстик. Кроме того, согласно предварительной спецификации на сайте Navigadget.com, новый коммуникатор будет обладать встроенным Wi-Fi-модулем, которого также
06.05.2000 Pegasus Communications завершила покупку Golden Sky за $1 млрд.

Телекоммуникационная компания Pegasus Communications Corporation объявила о завершении процедуры покупки Golden Sky Holdings Inc. Сделка оценивалась в $1 млрд. До слияния Golden Sky был вторым по величине провайдером прямог
06.05.2000 Pegasus Communications завершила покупку Golden Sky за $1 млрд.

Телекоммуникационная компания Pegasus Communications Corporation объявила о завершении процедуры покупки Golden Sky Holdings Inc. Сделка оценивалась в $1 млрд. До слияния Golden Sky был вторым по величине провайдером прямог
21.03.2000 Исследование Pegasus показало, что многие Интернет-компании находятся под угрозой нехватки наличности

Как показало исследование, проведенное компанией Pegasus Research International, многие Интернет-компании находятся под угрозой нехватки наличности. Если быть точным, был представлен список из 51 компании, среди которых музыкальный Интернет-м
13.01.2000 Pegasus Communications купит Golden Sky Holdings за $1.1 млрд.

Pegasus Communications, провайдер спутникового телевещания, объявил о своих планах купить фирму Golden Sky Holdings за $690 млн. Помимо этого Pegasus примет на себя ответственность по долгам и прочим обязательствам Golden Sky общей стоимостью около $373 млн. Тем самым общая стоимость договора достигает почти $1.1 млрд. Цель этой сдел
12.01.2000 Pegasus Communications покупает Golden Star за $1 млрд

Американская компания-провайдер спутникового телевещания Pegasus Communications Corp. приобрела за акции и долговые обязательства компанию Golden Sky Holdings Inc., став тем самым на третье место среди провайдеров спутниковой трансляции в США. Теперь

Публикаций - 91, упоминаний - 106

NSO Group и организации, системы, технологии, персоны:

NSO Group 30 22
Apple Inc 12099 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 17
The Citizen Lab 23 16
Meta Platforms - Facebook 4438 13
Microsoft Corporation 24623 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 8
Google LLC 11775 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
HTC Corporation 1499 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Telegram Group 1983 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Samsung Electronics 10254 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Pegasus Communications Corp - Golden Sky Holdings 5 4
Intel Corporation 12197 3
Lookout 34 3
LG Electronics 3614 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
E-Ten Information Systems 118 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
QCyber - Q Cyber Technologies 2 2
Nvidia Corp 3487 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
Lenovo Group 2292 2
Toshiba Corporation 2927 2
Lenovo Motorola 3501 2
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
PayPal 654 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Hitachi Maxell 29 2
AlliedSignal - Allied Aerospace Industries 4 2
GM - Hughes - DirecTV 118 2
Earthlink 155 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 2
Amnesty International 20 9
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 6
Forbidden Stories 4 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 4
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 3
Unsplash 762 3
Lockheed Martin 756 2
Blackstone Group 45 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
Microcosm 2 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 2
Boeing Phantom Works 4 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Francisco Partners Management 20 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Держава АКБ 40 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Dyson 122 1
Hansa - Ханса 114 1
Gaggenau 34 1
Bugatti 17 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Nike 185 1
Ferrari NV 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Меркури - Mercury 213 1
Белый Ветер 356 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
SIS - Signals Intelligence Agency - Американская служба радиотехнической разведки 1 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
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Армения - Республика 2280 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 23
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Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 14
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 10
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
Английский язык 6634 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 4
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
НКО - Некоммерческая организация 500 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
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Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 127 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 6
AP - Associated Press 2004 6
SpaceDaily - Space Daily 187 4
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 4
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