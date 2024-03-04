Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp NSO Group вынуждают выдать исходники Pegasus Суд в Калифорнии (США) обязал израильскую компанию NSO Group передать исходный код пр

«Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone дали новый метод обнаружения индикаторов заражения устройств на iOS сложным шпионским ПО, таким как Pegasus, Reign и Predator. Специалисты разработали несложный инструмент для поиска ранее неиз

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus PS недоступны. За это отвечает отдельный модуль TriangleDB. «Вполне очевидно, что речь идет о продвинутом инструменте кибершпионажа, который вполне может составить теперь конкуренцию оскандалившемуся Pegasus», - говорит директор по безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. По ее мнению, даже тот факт, что вредоносные компоненты, по утверждению представителей «Лаборатории Касперского»,

Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков Сокращение 15% Разработчик скандально известной шпионской программы Pegasus, израильская компания NSO Group, провела значительные сокращения. Сооснователь и исполнительный директор компании Шалев Хулио (Shalev Hulio) ушел в отставку. Его обязанности временно бу

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone или новый эксплойт для iPhone, который уже активно используется печально известным шпионским ПО NSO Pegasus. Ключевая проблема состоит в том, что эксплойт не требует взаимодействия с жертвой (z

Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации нистия» (Amnesty International) рассылают программу, якобы предназначенную для поиска шпионского ПО Pegasus. В действительности под названием Amnesty Ant iPegasus Software распространяется мало

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками выпустила обновления для двух критических уязвимостей, которые активно эксплуатировались киберзлоумышленниками. Одна из них использовалась для установки на смартфоны Apple iPhone шпионской программы Pegasus, разработанной скандально известной израильской фирмой NSO Group. Уязвимости получили наименования CVE-2021-30858 и CVE-2021-30860; обе позволяют использовать специально подготовленные

Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» Возбуждено расследование Агенты правительственных служб Израиля навестили офис скандально известной фирмы NSO Group, разработчика шпионского ПО Pegasus. В отношении компании открыто расследование в связи с недавними обвинениями в адрес NSO в неразборчивости в выборе клиентов. Pegasus представляет собой шпионскую программу, атаку

Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей сотрудник компании NSO Group, разрабатывающей и поставляющей спецслужбам разных стран шпионское ПО Pegasus, использовал продукцию компании в личных целях. С ее помощью он на протяжении пока не

WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку k подала на израильскую компанию NSO Group в суд, обвинив ее в содействии слежке за пользователями своего мессенджера WhatsApp (она владеет им с февраля 2014 г.), NSO Group устанавливала шпионское ПО Pegasus собственной разработки через серверы мессенджера на мобильные устройства своих жертв, действуя по заказу своих клиентов. Facebook закрыла брешь в WhatsApp, использовавшуюся NSO Group, о

Найден способ включать камеру и читать чужую переписку в WhatsApp «Дыра» в WhatsApp В WhatsApp обнаружена уязвимость, которая позволяет удаленно устанавливать на смартфон вредоносное ПО. Через данную уязвимость на устройства внедрялось шпионское ПО под названием Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group. Об этом сообщили обе компании, пишет The Financial Times. Уязвимость связана с функцией совершения аудиозвонков — чтобы инициировать установк

Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах Вокруг света на «Пегасе» Шпионская программа Pegasus, которую продает израильская компания NSO Group, распространилась более чем в 40 странах мира, - заявляют эксперты канадской организации The Citizens Lab. Наиболее типичный сценарий ее

Разработчики Legends of Pegasus - банкроты Немецкая команда разработчиков Novacore Studios, авторы недавно вышедшей глобальной космической стратегии Legends of Pegasus, объявила о своём банкротстве и закрытии. Компания Kalypso Media, выступавшая издателем игры, уже официально подтвердила сей факт. Дальнейшая поддержка проекта прекращена.Напомним, что

Запланированы новые пуски РН Pegasus XL и Taurus XL Как сообщает компания Orbital Sciences, NASA запланировала запуск двух спутников с использованием лёгких РН Pegasus XL и Taurus XL. РН Pegasus XL, запускаемая с самолёта-носителя, должна в декабре 2012 года вывести на орбиту оснащённый растровым инфракрасным спектрографом спутник IRIS (Interfa

Asus P527: обновление Pegasus с добавлением Wi-Fi ый для работы в четырехдиапазонных сетях GSM/GPRS/EDGE. Как и другие модели линейки, новое устройство будет обладать расширенной клавиатурой, но, в отличие от своего предшественника P526 (кодовое имя Pegasus), в новой модели добавлен джойстик. Кроме того, согласно предварительной спецификации на сайте Navigadget.com, новый коммуникатор будет обладать встроенным Wi-Fi-модулем, которого также

Pegasus Communications завершила покупку Golden Sky за $1 млрд. Телекоммуникационная компания Pegasus Communications Corporation объявила о завершении процедуры покупки Golden Sky Holdings Inc. Сделка оценивалась в $1 млрд. До слияния Golden Sky был вторым по величине провайдером прямог

Pegasus Communications завершила покупку Golden Sky за $1 млрд. Телекоммуникационная компания Pegasus Communications Corporation объявила о завершении процедуры покупки Golden Sky Holdings Inc. Сделка оценивалась в $1 млрд. До слияния Golden Sky был вторым по величине провайдером прямог

Исследование Pegasus показало, что многие Интернет-компании находятся под угрозой нехватки наличности Как показало исследование, проведенное компанией Pegasus Research International, многие Интернет-компании находятся под угрозой нехватки наличности. Если быть точным, был представлен список из 51 компании, среди которых музыкальный Интернет-м

Pegasus Communications купит Golden Sky Holdings за $1.1 млрд. Pegasus Communications, провайдер спутникового телевещания, объявил о своих планах купить фирму Golden Sky Holdings за $690 млн. Помимо этого Pegasus примет на себя ответственность по долгам и прочим обязательствам Golden Sky общей стоимостью около $373 млн. Тем самым общая стоимость договора достигает почти $1.1 млрд. Цель этой сдел