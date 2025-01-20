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NSO Group

NSO Group


20.01.2025 100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов 2
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО 1
10.09.2024 США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают 1
01.08.2024 Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США 1
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США 1
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1
20.02.2024 Силовики разгромили инфраструктуру знаменитого трояна Warzone. Два киберпреступника арестованы 1
28.04.2023 Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone 1
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 1
22.04.2022 Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone 1
26.10.2021 Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
23.11.2020 Facebook «задушит» разработчика, который сделал 20 собственных «Инстаграмов» 1
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 2
07.04.2020 Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone 1
20.11.2019 Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами» 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку 1
08.10.2019 В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo 1
09.08.2019 Найден способ редактировать текст и менять отправителя у чужих сообщений в WhatsApp 1
14.05.2019 Найден способ включать камеру и читать чужую переписку в WhatsApp 1
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
13.08.2018 Эксперт Google отругал Apple за небезопасный iPhone 1
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями 2
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

NSO Group и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 14
Apple Inc 12099 14
The Citizen Lab 23 13
Meta Platforms - Facebook 4438 12
Yandex - Яндекс 7339 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Telegram Group 1983 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Google LLC 11775 3
Microsoft Corporation 24623 3
QCyber - Q Cyber Technologies 2 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Lookout 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Fifth Dimension 1 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3932 1
Xiaomi 1732 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Check Point Software Technologies 760 1
Cellebrite 18 1
Gamma Group 6 1
Hacking Team 13 1
QuadraNet 2 1
NameCheap 8 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
X Corp - Twitter 2845 1
Cisco Talos 42 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
Broadcom - VMware 2359 1
Cisco Systems 5114 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 1
Amnesty International 20 8
Forbidden Stories 4 4
Blackstone Group 45 2
Unsplash 762 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Francisco Partners Management 20 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
LinkedIn 635 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Держава АКБ 40 1
Mossack Fonseca 5 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
SIS - Signals Intelligence Agency - Американская служба радиотехнической разведки 1 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 21
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 12
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 8
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
KASLR - Kernel address space layout randomization - рандомизация размещения адресного пространства ядра 9 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 1
NSO Group - Pegasus 91 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 18
Apple iOS 7809 16
WhatsApp Messenger 1081 14
Google Android 13994 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 10
Apple iMessage - Мессенджер 155 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
Microsoft Skype 2067 4
FreePik 980 4
Apple iPad 3860 2
Rakuten Viber 627 2
Google Gmail 946 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Apple iCloud 269 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Google Project Zero 35 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Onavo Protect VPN 4 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 1
LG Oreo 2 1
Tango 44 1
BBK OPPO A - Серия смартфонов 44 1
Microsoft Azure 1408 1
Apple macOS 2058 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Statista 229 1
Мельникова Анастасия 371 10
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 8
Мансур Ахмед 8 8
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 3
Галушкин Олег 182 2
Песков Дмитрий 106 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Вексельберг Виктор 153 1
Улюкаев Алексей 31 1
Best Emma - Бест Эмма 1 1
Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
Beer Ian - Бир Иен 4 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Водясов Алексей 222 1
Горбачев Андрей 2 1
Случевский Глеб 2 1
Sahinturk Ensar - Сахинтурк Энсар 1 1
Nelson Brian - Нельсон Брайан 1 1
Израиль 2730 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 13
Канада 4881 9
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Франция - Французская Республика 7845 7
Саудовская Аравия - Королевство 583 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Индия - Bharat 5431 6
Бахрейн - Королевство 122 6
Венгрия 812 6
Казахстан - Республика 5525 5
Нидерланды 3517 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 4
Дания - Королевство 1296 3
Ближний Восток 2942 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
США - Калифорния 4625 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Швеция - Королевство 3619 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Индонезия - Республика 956 2
Кипр - Республика 550 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Греция - Греческая Республика 980 2
Ливия 150 2
Оман Султанат 113 2
Испания - Королевство 3706 2
Европа 21767 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Япония 13282 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Америка Южная 850 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 16
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 13
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 4
Английский язык 6634 3
НКО - Некоммерческая организация 500 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 3
Blacklist - Чёрный список 617 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 1
Аренда 2416 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 10
FT - Financial Times 1219 8
Le Monde 29 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 6
AP - Associated Press 2004 6
The Register - The Register Hardware 1551 3
Haaretz 11 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ZDnet 660 1
BleepingComputer - Издание 337 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Bloomberg 1286 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Recorded Future 14 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Black Hat - Конференция 78 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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