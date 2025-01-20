100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов 2

Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США 1

Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1

Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone 1

Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 1

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone 1

Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации 1

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Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1

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