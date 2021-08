В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми

Эксперты Совета по правам человека ООН потребовали ввести глобальный мораторий на распространение шпионских программных комплексов, подобных Pegasus производства NSO Group. Такие программы слишком широко используются для нарушения базовых прав человека.

Опасно и безответственно

Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государств - членов ООН ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежения за гражданами до тех пор, пока повсеместно не будут реализованы устойчивое законодательство, которое гарантирует применение этого ПО в соответствии с международными стандартами прав человека.

«Крайне опасно и безответственно позволять технологиям слежения и коммерческому сектору действовать в зоне, где не действуют права человека», - говорится в заявлении экспертов.

В документе прямо называется лишь один программный пакет и его непосредственный производитель: речь идёт о Pegasus, который выпускает и продаёт израильская фирма NSO Group.

Скандальный Pegasus

Pegasus представляет собой шпионскую программу, атакующую устройства на базе iPhones и Android. Троянец способен перехватывать текстовые сообщения, отслеживать звонки и местоположение звонившего, собирать и отправлять своим операторам пароли и различные данные из установленных приложений.

NSO утверждает, что Pegasus продается только правительственным организациям, которые борются с терроризмом, оргпреступностью и другими угрозами национальной безопасности. Однако организация Amnesty International (англ. международная амнистия) и несколько газет получили доступ к списку из 50 тыс. телефонных номеров, за которыми следили с помощью Pegasus.

В числе объектов слежки — сотрудники The Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times. Программа Pegasus применялась также для слежки более чем за 600 политиков и чиновников, 65 руководителями различных бизнесов и 85 правозащитниками. Более того, в списке даже были главы нескольких государств.

В NSO все обвинения отвергают. Однако ещё прошлой весной стало известно, например, что бывший сотрудник NSO Group использовал Pegasus для слежки за собственной любовницей - и был пойман с поличным.

С NSO активно судится Facebook, обвиняющий NSO Group в том, что в период с апреля по май 2019 г. посредством серверов WhatsApp в США и других странах рассылала шпионское ПО на 1400 смартфонов и других мобильных устройств. В числе объектов слежки были, в том числе, правозащитники, юристы, дипломаты и представители правительств.

Добиться отклонения иска у NSO не получилось.

В начале августа в штаб-квартиру NSO Group пришли агенты правительственных служб Израиля - для проведения расследования обвинений в адрес компании, оказавшейся в центре международного скандала.

Угроза миру во всём мире

«Мы глубоко обеспокоены тем, что интрузивные шпионские средства используются для слежки, запугивания и давления с целью заставить замолчать правозащитников, журналистов и политических оппонентов, - говорится в заявлении экспертов ООН. - Подобные действия нарушают права и свободы людей, в том числе права на свободу выражения и тайну личной жизни, и несут угрозу жизням сотен людей, свободе средств массовой информации, подрывают демократические нормы, создают угрозу для мира, безопасности и международного сотрудничества».

Эксперты отметили, что уже неоднократно поднимали вопрос об угрозах правам человека, которые исходят от технологий слежения, и вновь призвали к созданию международной правовой базы, которая ограничит негативное влияние этих технологий на права и свободы людей, а до этого - ввести жёсткие ограничения на распространение этих технологий.

Специалисты из сферы защиты информации скептически относятся к перспективам появления такого моратория.

«Технологии слежки и наблюдения настолько распространились по всему миру, что вероятность появления единого стандарта, который ограничит их применение, ничтожно мала, - считает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. - Скорее всего, NSO Group станет показательным «козлом отпущения», и на этом кампания против технологий слежки в основном и закончится».

Что касается NSO Group, то её эксперты ООН призвали отчитаться, предпринимала ли фирма сколько-нибудь значимые меры для приведение своей деятельности в соответствие с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека - глобальным стандартом, принятым ООН в 2011 году.

Эксперты призвали и власти Израиля проинформировать ООН о том, какие меры предпринимались для проверки экспортной деятельности NSO Group, поскольку «В обязанности государств входит проверять, чтобы компании подобные NSO Group не продавали и не передавали технологии и не заключали сделок с государствами и организациями, которые с высокой долей вероятности используют их для нарушения прав человека».