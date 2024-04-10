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Индексная книга (каталог) CNews*
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Warner Bros. Discovery WarnerMedia CNN Turner Broadcasting System


УПОМИНАНИЯ


10.04.2024 Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

омпьютеры Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского п
05.07.2023 Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

ИИ вместо ИТ В мировой ИТ-сфере быстро растут масштабы увольнений по причине замены персонала искусственным интеллектом, пишет CNN. Вне зависимости от того, над какими именно технологиями работает та или иная компания, ИИ постепенно заменяет людей и, вероятно, делает это бесшовно, раз фирмы не спешат вновь расширять св
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка

Исследование CNN Журналисты CNN исследовали особенности корпоративной культуры китайской компании Huawei, чтобы понять, какое влияние атмосфера в компании оказывает на рост бизнеса. Напомним, в насто
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru

нные пользователей, которые не давали на это согласие, уже после того, как соцсеть запретила передачу такой информации сторонним разработчикам. Об этом со ссылкой на заявление Facebook сообщил ресурс CNN. Сбор данных после введения запрета осуществлялся двумя приложениями Mail.Ru на протяжении двух недель с позволения самой Facebook. Не уточняется, сколько данных было получено, и были ли ср
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии

Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом бизнес-группы Internet Software and Service
21.02.2013 CNN опровергла слухи о запуске арабоязычного телеканала

В последнее время в арабском мире распространились слухи, что CNN готовится к запуску спутникового арабоязычного телеканала, поскольку в компании была обра
11.10.2012 CNN запускает канал документального кино

Один из старейших спутниковых вещателей - телекомпания CNN объявила об открытии собственной студии полнометражных документальных фильмов CNN Films. Фильмы новой студии будут демонстрироваться как на внутреннем телеканале CNN, так и в

24.09.2012 Израильское спутниковое ТВ отказывается от CNN

Единственная израильская платформа спутникового телевидения Yes объявила о том, что с 31 декабря 2012 г. исключает CNN из списка транслируемых ею телеканалов. Как пояснил спутниковый оператор, CNN требует слишком много денег за права на ретрансляцию. При этом Yes отметил, что он ретранслирует и множе
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии

Появление канала CNN (Cable News Network) на спутниках стало одной из причин, по которой сначала бизнес-центры и гостиницы, а затем и частные лица во всем мире начали устанавливать небольшие спутниковые тарелки
13.07.2012 «Акадо» пострадает из-за соблюдения закона

Роскомнадзор проведет проверку компании «Акадо» в связи с прекращением ей трансляции в кабельной сети зарубежных телеканалов BBC, CNN и Bloomberg. В заявлении контролирующего органа, размещенном на его сайте, выражается озабоченность Роскомнадзора прекращением вещания зарубежных каналов и высказывается «недопустимость уху
12.03.2012 CNN ведет переговоры о приобретении ИТ-блога Mashable

Телекомпания CNN, принадлежащая Time Warner, ведет активные переговоры о приобретении Mashable, популярног
01.03.2012 CNN хочет стать эфирным телеканалом в Финляндии

компания YLE. Заявка была подана Turner Broadcasting System Europe Limited для вещания общей службы CNN International , а не для запуска каких-либо трансляций, предназначенных специально для фи
31.08.2011 CNN купила новостное приложение Zite за $20-25 млн

Телекомпания CNN приобрела стартап Zite, разработчиков приложения для чтения новостей на устройстве Apple iPad. Сумма сделки составила $20-25 млн, сообщает издание AllThingsD. Как отмечают аналитики, рынок

19.01.2011 Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN

я частью кубинской государственной корпорации Cimex, оказывающей услуги для иностранцев на острове, объявила о прекращении ретрансляции программ испанской службы американской новостийной телекомпании CNN в международных гостиницах и в офисах иностранных организаций на Кубе. До середины января вышеупомянутый канал CNN en Español был доступен в сетях Telecable Co одновременно с основны
24.03.2010 Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги?

На интернет-сайте телеканала CNN появилась публикация, посвященная реальному принятию идей "безбумажного офиса" в американских компаниях. Авторы материала исследовали, насколько востребованы таких технологии в современном

28.12.2009 Абонентам Qwerty стали доступны телеканалы Turner Broadcasting System

реть детские развлекательные каналы Cartoon Network и Boomerang, следить за последними новостями на CNN и наслаждаться классическими фильмами на канале Turner Classic Movies (TCM). Cartoon Netw
16.04.2009 CNN купила самый популярный блог на Twitter

Компания CNN приобрела самый популярный микроблог в сервисе Twitter – CNNbrk. На данный аккаунт, в котором публикуются ссылки на самые популярные новости CNN, подписано более 945 тыс. пользовател
21.03.2008 CNN.com стал самым популярным новостным сайтом в США

Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности новостных и информационных сайтов в США в феврале 2008 г. Первое место в этом рейтинге занял ресурс CNN.com. В феврале его посетили более 37 млн. уникальных пользователей, которые проводили на сайте в среднем 40 минут в месяц. На втором месте сайт Yahoo! News – более 35 млн. уникальных посети
12.02.2008 CNN запустит видеосервис для репортеров-любителей

Компания CNN сегодня, 12 февраля, объявила о том, что на этой неделе запустит новый сервис iReport.com, на котором пользователи смогут выкладывать в свободный доступ собственный новостной контент. По сл
13.11.2007 CNN разворачивает деятельность в Second Life

о британское правительство уверено, что таким людям может захотеться реализовать свои желания за пределами монитора, поэтому с этим нужно бороться наперед. А пока ведутся дебаты на форумах, агентство CNN открыло в мире SL международный новостной хаб, транслирующий последние события в интерактивном окружении и позволяющий пользователям сообщать операторам обо всем интересном. Также продюсеры
30.10.2007 CNN открыла свой офис в Second Life

Новостная служба CNN объявила об открытии своего офиса в виртуальном мире Second Life. По словам представителей CNN, компания будет заниматься распространением новостей для пользователей Second Life чере
28.08.2007 Google: экслюзивный контракт с CNN.com

Компания Google подписала рекламное соглашение с сайтом CNN.com, согласно которому интернет-гигант будет эксклюзивным распространителем контекстной р
23.05.2007 CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS

которой находится в Миннеаполисе, работает с 1996 года. Компания предоставляет материалы для сайтов местных телестанций. В неё также инвестировали Hearst-Argyle, Post-Newsweek и McGraw Hill. Участие CNN в IBS позволит телекомпании расширить свои возможности на рынке местной рекламы. В настоящее время сайты IBS занимают шестое место по посещаемости среди новостных веб-ресурсов США, по данны
29.08.2006 CNN повторит передачи 11 сентября 2001 года в интернете

CNN планирует 11 сентября с точностью воспроизвести архив телевизионного дня пятилетней давности на интернет-канале CNN Pipeline. Так канал отметит трагические события — теракты во Всемирном торговом центре и Пентагоне. В течение дня, с 8:30 утра по местному времени, за несколько минут до того, как кана
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром б
21.01.2005 Вирус маскируется под заголовки CNN

Компьютерный вирус, названный антивирусной компанией Sophos как "Crowt.A", распространяется, обманывая потенциальные жертвы тем, что маскируется под заголовки CNN. После открытия вложения вирус проникает в компьютер и может похитить конфиденциальную информацию. После установки программы "Crowt.A" способен фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре и та
18.04.2003 Сайт CNN хоронит политиков заживо

«Преждевременные» некрологи были помещены в открытой для рядовых посетителей зоне сервера CNN и были доступны при поиске через поисковую систему Google. Об этом сообщает сайт Newsru.com. Авторство страниц с некрологами на знаменитостей принадлежит Питеру Ренцу, главному дизайнеру ве
14.03.2003 Основатель Amazon.com попал в авиакатастрофу

на прошлой неделе был легко ранен при крушении вертолета, разбившегося в южном Техасе. По сообщению CNN, вертолет, на борту которого находились основатель интернет-магазина, два других пассажир
14.01.2003 Ушел в отставку глава телеканала CNN Уолтер Айзексон

Уолтер Айзексон, который на протяжении полутора лет возглавлял телеканал CNN, ушел в понедельник в отставку, оставив этот пост ради должности главы вашингтонского исследовательского института Aspen. Айзексон, который долгое время работал в журнале Time, вместе с дру
31.12.2002 NASDAQ: самый продолжительный "медвежий рынок" за последние 60 лет

(ADR) ROS -0,09 7,11 -1,25% РТС РБК RBCI 0,00 0,61 0,00% ММВБ РБК (в рублях) RU14 RBCI4001 +0,20 19,00 +1,06% По материалам Internet Stock Report, CNN Money и CBS MarketWatch. Источники: http://money.cnn.com/2002/12/30/markets/markets_newyork/index.htm, http://www.internetstockreport.com/close/article/0,1785,1701_1561011,00.html
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком

-0,27%   NYSENASDAQ Объем торгов 1,36 млрд. акций 1,66 млрд. акций Растущие акции к падающим 14 к 17 14 к 18 По материалам Internet Stock Report, CNN Money и CBS MarketWatch. Источники: http://money.cnn.com/2002/12/19/markets/markets_newyork/index.htm, http://www.internetstockreport.com/close/article/0,1785,1701_1559991,00.html
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком

Телесистемы (ADR) MBT +0,37 38,37 +0,97% Ростелеком (ADR) ROS -0,06 7,04 -0,85% РТС РБК RBCI 0,00 0,61 0,00% По материалам Internet Stock Report, CNN Money и CBS MarketWatch. Источники: http://money.cnn.com/2002/12/19/markets/markets_newyork/index.htm, http://www.internetstockreport.com/close/article/0,1785,1701_1559991,00.html
11.09.2002 Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика

й: «NakedNews.com — новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих нов
01.08.2002 Минюст США расследует бухгалтерию AOL

Никаких официальных комментариев на настоящий момент не поступало (представители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виржиния. На первом этапе расследования будет осуществлена проверка бухгалтерской отчетности корпорации на соответст
01.08.2002 Против AOL Time Warner инициировано федеральное расследование

корпорации AOL Time Warner. Никаких официальных комментариев на настоящий момент не поступало (представители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виргиния. На первом этапе расследования будет осуществлена проверка бухгалтерской отчетности корпорации на соответст
11.02.2002 "МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде

ь любые объемы поставок при доступной цене и постоянно растущем ассортименте. Рекомендованная розничная цена - $10. Сейчас доступны следующие позиции: Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3600/3700 CNN-IP360-01; Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3800 CNN-IP380-01; Кабельный разъем для Cassiopeia E-125, EM-500, BE-300 CNN-CA125-01; Кабельный разъем для HP Jornada 565/545
13.09.2001 Трафик новостных сайтов взлетел до небес

о и газетами. Трафик сайтов новостных агентств подскочил в несколько раз по сравнению с обычным. На CNN.com было зафиксировано 9 млн. показов в час, притом, что, как правило, пользователями сай
13.09.2001 Интернет выдержал испытание на прочность

Трафик сайтов новостных агентств подскочил в несколько раз по сравнению с обычным. На CNN.com было зафиксировано 9 млн. показов в час, притом, что, как правило, пользователями сай
12.09.2001 Интернет-сайты работают в условиях кризисной нагрузки

яется главным приоритетом. " Здесь нет паники, - сказал он, - Мы хотим донести до людей новости, и по всем показателям сайт справляется с нагрузкой". Элизабет Бэрри (Elizabeth Barry), пресс-секретарь CNN в Атланте, сказала примерно то же самое. Она утверждает, что веб-сайт оставался доступным и CNN продолжала публиковать новости. Чтобы облегчить работу перегруженного сервера, обычный
10.09.2001 "Обнаженные новости" популярнее, чем CNN

NakedNews.com - новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих новости через интернет, за исключением одного - диктор зачитывает сводки новостей абсолютно обнаженным.

Публикаций - 656, упоминаний - 679

Warner Bros. Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24892 89
Yahoo! 3699 73
Google LLC 11983 50
AOL Inc - America Online 1868 48
Apple Inc 12299 47
Amazon Inc - Amazon.com 3054 38
X Corp - Twitter 2885 30
Meta Platforms - Facebook 4471 25
IBM - International Business Machines Corp 9480 20
Cisco Systems 5162 16
Intel Corporation 12331 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 16
Sony 6577 15
Samsung Electronics 10390 13
Netscape Communications Corporation 422 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5056 10
RealNetworks Products and Services 353 9
Oracle Corporation 6764 8
Nvidia Corp 3579 8
Yandex - Яндекс 7821 7
Lenovo Motorola 3509 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 7
AMD - Advanced Micro Devices 4325 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 7
Qualcomm Technologies 1857 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 7
AT&T Inc 1684 7
Sophos - SophosLabs 419 7
Цифра ГК 2485 7
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 7
Toshiba Corporation 2937 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 6
Vodafone Group 1384 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 6
HP - Hewlett-Packard 3629 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1505 6
PayPal 657 6
NSO Group 32 6
Huawei 4040 5
eBay Inc 1624 41
Warner 534 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 16
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 10
Warner Bros. International Television Distribution 279 8
Лента - Сеть розничной торговли 2160 8
Walmart - Wal-Mart Stores 385 7
Boeing 1013 7
Walt Disney Company 628 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Amnesty International 20 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 6
Merrill Lynch 433 6
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 5
Sony Pictures Entertainment 143 5
Microsoft - LinkedIn 665 4
McDonald’s - Макдоналдс 200 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 4
DuPont - Дюпон 100 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 4
Caterpillar - 90 4
Совкомбанк Совесть 275 4
Uber 333 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
United Airlines - авиакомпания 93 3
Lockheed Martin 759 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 3
WMG - Warner Music Group 209 3
Royal Dutch Shell - Шелл 216 3
Delta Air Lines - авиакомпания 88 3
Forbidden Stories 5 3
Резонанс НПП 375 3
Visa International 1955 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
Газпром ПАО 1374 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1155 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5592 46
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1275 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 25
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 19
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 626 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 568 16
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 515 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 15
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 11
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 444 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1025 6
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Судебная власть - Judicial power 2347 6
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 5
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2828 2
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GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 8
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Linux OS 10291 6
Microsoft Windows XP 2410 6
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 4
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5959 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11318 33
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AP - Associated Press 2006 22
MSNBC - телеканал 89 21
Bloomberg 1327 20
FT - Financial Times 1239 19
NBC News 184 15
23ABC News 172 14
The Washington Post 339 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1295 12
Times 630 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Dow Jones - MarketWatch 333 8
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Nature 815 8
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Fortune 208 7
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Euronews - телеканал 52 7
Viacom - Video & Audio Communications 116 6
Reddit 329 6
National Geographic 95 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 6
Le Monde 29 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
Warner Bros. - Cartoon Network 23 6
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 6
The Verge - Издание 576 5
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Walt Disney Company - ESPN 56 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1997 4
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NPD Group 140 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
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Webtrends 18 2
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MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
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Informa - Ovum - Omdia 136 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 126 1
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LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
TED Talks 35 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 1
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