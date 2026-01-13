Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

University of Manchester Манчестерский университет


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды 1
02.10.2023 Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода 1
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера 1
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 1
19.01.2018 Из Сбербанка ушла куратор блокчейна 1
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона 1
27.04.2016 Впервые создан гибкий смартфон. Видео 1
19.08.2015 Хорошее настроение заразно, а депрессия нет 1
05.08.2015 Графен снизит расход топлива автомобилей 1
21.03.2014 Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники 1
28.09.2012 Древние насекомые. Теперь в 3D 1
27.09.2012 Части мозга могут развиваться сами по себе 1
10.09.2012 Умный ковер будет "стучать" на хозяев 1
30.01.2012 Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды 1
13.01.2012 Найдена молекула, способная заморозить нашу планету 1
11.01.2012 Графен удалось "превратить" в магнит 1
02.01.2012 Создателей графена посвятили в рыцари 1
30.11.2011 Англичане шутят в области нанопроизводства 1
20.10.2011 В Шотландии обнаружили захоронение викинга в лодке 1
22.09.2011 Что даст фотографам графеновая линза? 1
16.08.2011 Найдены гены, отвечающие за интеллект 1
19.05.2011 Найдена константа, общая для всех языков мира 1
21.02.2011 Ученые ставят точку в споре о мобильниках и раке мозга 1
19.11.2010 К Нобелевскому комитету появились претензии 1
29.10.2010 Опухоль молочной железы можно диагностировать мгновенно 1
15.10.2010 Цивилизация "подарила" человеку рак 1
12.10.2010 Выходцам из России дали "нобелевку" за графен 4
05.07.2010 В трудах Платона выявлен скрытый подтекст 2
19.05.2010 IBM открыла лабораторию разработок в центре Манчестера 1
02.02.2010 Подытожена программа QUANTIFY 1
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж 1
04.12.2008 Найдено янтарное ожерелье бронзового века 1
28.08.2008 Разработана технология восстанавления эффекта глубины поверхности 2
07.08.2008 В «МегаФоне» новое назначение 1
21.07.2008 3D-мониторинг разрушения металла стал реальностью 1
14.07.2008 Спасена обсерватория Джодрелл Бэнк 1
21.04.2008 Изготовлен графеновый транзистор 1
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом 1
28.03.2008 Графен: перспектива для ЖК-дисплеев 1
28.03.2008 Из графена можно производить ЖК-дисплеи 1

Публикаций - 77, упоминаний - 85

University of Manchester и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9557 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 4
Intel Corporation 12558 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 3
Interim 5 2
Галактика - Корпорация 1508 2
Toshiba Corporation 2957 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 2
Philips 2076 2
Sony 6637 2
Lenovo Motorola 3530 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 2
IBM Life Sciences 5 2
Parallax - Параллакс 21 2
Samsung Electronics 10648 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
Финансист 68 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 13 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Yandex - Яндекс 8521 1
HP Inc. 5766 1
9046 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Epicor Software Corporation 161 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
МегаФон 9966 1
LG Electronics 3679 1
Xiaomi 1985 1
Andersen Group - Андерсен Групп - Артур Андерсен 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Michelin - Мишлен 34 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Tesco 82 2
Prada 56 2
United Colors of Benetton 38 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
British Museum - Британский музей 14 1
Метавер 1 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Block - Square 198 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1665 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 316 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 5
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 251 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 2
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 2
LASER - Nanolaser - Нанолазер 10 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 54 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13009 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 30 2
Sony Qrio - Quest for cuRIOsity - Sony Dream Robot, SDR 17 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Philips Luxeon 9 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 2
ANU SKA - Square Kilometre Array - ANU MWA - Murchison Widefield Array radio telescope - радиоинтерферометр - низкочастотный радиотелескоп 10 1
EA Pogo.com 10 1
Linux OS 10953 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Apple iPod 1550 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Baidu 291 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Google Forms - Google Формы 77 1
Samsung Galaxy Round 20 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 1
Geim Andre - Гейм Андре 22 13
Новоселов Константин 18 11
Diamond Philip - Даймонд Филип 2 2
Famaey Benoit - Фамей Бенуа 2 2
Григоренко Александр 2 2
Reid Mark - Рейд Марк 5 2
Igor Khrushchev - Хрущев Игор 2 2
Richardson Robert - Ричардсон Роберт 5 2
Pendry John - Пендри Джон 10 2
Howard Toby - Говард Тоби 2 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 2
Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 1
Wood Lowell - Вуд Лоуэлл 2 1
Оболенский Дмитрий 2 1
Григорьева Ирина 1 1
Баландин Александр 2 1
Kim Philip - Ким Филипп 1 1
Crutzen Paul - Крутцен Пауль 5 1
Montemurro Marcelo - Монтемурро Марчелло 1 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Meyer Jannik - Мейер Янник 2 1
Lewis Suzan - Льюис Сьюзен 1 1
Путин Владимир 3370 1
Акимов Максим 192 1
Носков Константин 239 1
Волож Аркадий 260 1
Никифоров Николай 1137 1
Песков Дмитрий 113 1
Дворкович Аркадий 211 1
Морозов Сергей 59 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Петрик Виктор 3 1
Кулик Вадим 194 1
Фроловичева Екатерина 12 1
Семенов Вадим 65 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Горяинова Анна 8 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13571 29
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 17
Россия - РФ - Российская федерация 157587 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 14
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 8
Земля - планета Солнечной системы 10673 7
Франция - Французская Республика 7984 6
Европа 24654 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 6
Индия - Bharat 5709 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Нидерланды 3637 4
Япония 13555 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Египет - Арабская Республика 1048 2
США - Джорджия 329 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
Бельгия - Брюссель 237 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Греция - Греческая Республика 998 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 2
Австралия - Брисбен 34 1
Индийский океан - Красное море - Синайский полуостров 6 1
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Шеффилд 19 1
Великобритания - Шотландия - Абердин 9 1
Франция - Гренобль 63 1
Великобритания - Эймсбери - Стоунхендж 20 1
Канада 4988 1
Филиппины - Республика 581 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 17
Физика - Physics - область естествознания 2836 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 8
Зоология - наука о животных 2792 6
Молекула - Molecula 1084 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1292 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Phys.org 972 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 5
New Scientist 1448 4
Nature 821 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 2
ScienceDaily 400 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
EurekAlert 291 2
Public Library of Science - PLOS 69 1
Telegraph 196 1
Silicon.com 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 4
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 27 2
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 2
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 29 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Лаборатория Резерфорда-Эплтона - Chilbolton Observatory 6 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1103 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще