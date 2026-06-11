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University of Nottingham Ноттингемский университет

University of Nottingham - Ноттингемский университет

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР 1
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна 1
06.02.2017 Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее 1
21.07.2014 Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем 1
26.07.2013 Новая биотехнология позволит обойтись без удобрений 3
13.06.2013 Глаз человека преподнес сюрприз – неизвестный слой роговицы 1
06.01.2012 Левитирующие мухи расскажут о жизни в космосе 1
12.11.2011 Живую клетку можно будет перепрограммировать 2
30.06.2011 Бактерия-паразит лечит кишечные инфекции 1
18.01.2011 Экстракт яйцеклеток аксолотля останавливает рак 1
13.01.2011 Цвет лица улучшает морковка, а не загар 1
12.10.2010 Выходцам из России дали "нобелевку" за графен 1
07.09.2010 Бактерии могут лечить инфекции? 1
08.02.2008 Космическая обсерватория имени Гершеля будет исследовать космическую пыль 1
04.06.2007 Исследована агрессия участников виртуального мира 1
27.04.2007 Новая технология позволяет следить за здоровьем будущего ребенка 1
18.12.2006 Создан молекулярный "узел Соломона" 1
18.12.2006 Создан молекулярный "узел Соломона" 1
10.04.2006 Растения контролируют состояние газопроводов 1
10.04.2006 Растения контролируют состояние газопроводов 1
20.02.2006 Процесс слияния галактик прервался на заре Вселенной? 2
20.02.2006 Процесс слияния галактик прервался на заре Вселенной? 2
20.05.2005 Левитация стала безопасней 1
20.05.2005 Левитация стала безопасней 1
20.06.2002 Мобильники и рак мозга: новый взгляд 1
20.06.2002 Мобильники и рак мозга: новый взгляд 1
19.11.2001 Cyclone "выдует" баги из программ 1
22.12.2000 Iomega назначила вице-президента и управляющего директора по Европе 1
21.08.2000 Технологии создания виртуальной реальности помогут избежать лишних расходов при ремонте подземных коммуникаций 1
21.08.2000 Технологии создания виртуальной реальности помогут избежать лишних расходов при ремонте подземных коммуникаций 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

University of Nottingham и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9662 2
Галактика - Корпорация 1534 2
SITA Lab 6 1
SAP SE 5558 1
AMD - Advanced Micro Devices 4606 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Philips 2094 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Capgemini Consulting 129 1
InMotion 7 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Rover - RoverComputers 422 1
Linden Lab - Linden Research 42 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1044 3
Volvo Cars 262 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10210 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8047 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3377 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3169 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29492 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 180 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1510 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2455 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1081 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 390 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 252 1
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21298 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2817 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1632 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1666 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6390 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2176 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2328 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3312 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7688 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5798 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2805 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 882 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10538 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13649 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1111 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5214 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Linux OS 11348 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5579 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Прозоров Руслан 3 2
Leszczynski Dariusz - Лещински Дариус 6 2
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 2
Geim Andre - Гейм Андре 22 1
Hutton Graham - Хаттон Грэм 1 1
Dunne Loretta - Дюнне Лоретта 3 1
Tegtmeier Ulrike - Тегтмайер Ульрике 2 1
Krasnogor Natalio - Красногор Наталио 1 1
Dias Tilak - Диас Тилак 1 1
Новоселов Константин 18 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13721 14
Земля - планета Солнечной системы 10822 7
Россия - РФ - Российская федерация 163775 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 4
Великобритания - Ноттингем 23 2
Европа 24874 2
США - Нью-Йорк 3169 2
Германия - Федеративная Республика 13100 2
США - Калифорния 4803 2
Финляндия - Хельсинки 252 2
США - Северная Каролина 327 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 91 1
США - Нью-Йорк штат 250 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Швеция - Королевство 3761 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Израиль 2830 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Солнечная система - Solar system 2561 1
Испания - Королевство 3813 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1754 1
Нидерланды 3708 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 182 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5442 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 605 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10121 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33190 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3804 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1740 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 418 3
Металлы - Золото - Gold 1236 3
Ботаника - Растения - Plantae 1149 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4456 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4919 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5443 2
Зоология - наука о животных 2848 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4562 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11127 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 336 2
Физика - Ферромагнетики 30 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 476 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5946 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1084 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 835 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 501 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 262 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 877 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1275 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1261 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
New Scientist 1448 4
ScienceDaily 399 4
SpaceDaily - Space Daily 187 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
American University - Американский университет 14 2
IESSG - Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy - Nottingham Surveying Group 2 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 283 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1181 1
РАН - Российская академия наук 2090 1
University of Oxford - Оксфордский университет 210 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
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