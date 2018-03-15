Индексная книга CNews*
Астрономия Большой взрыв Big Bang общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной
Публикаций - 252, упоминаний - 283
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 2
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
|New Scientist 1447 21
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 13
|Nature 770 11
|CNews RND - R&D.CNews 2112 11
|Phys.org 972 10
|SpaceDaily - Space Daily 187 8
|Physical Review Letters 111 7
|PhysicsWeb 180 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|EurekAlert 270 5
|ScienceDaily 400 2
|Independent 98 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
|PhysicsWorld 89 2
|NEWSru.com 221 2
|Space Daily 528 2
|Future - Space.com 195 2
|Ananova 249 2
|Silicon.com 354 2
|NYT - The New York Times 956 2
|FT - Financial Times 1118 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|CNews Инноваторы 39 1
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.