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Астрономия Большой взрыв Big Bang общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной



15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры
14.12.2016 С момента Большого взрыва Вселенная «потеряла» 5 % темной материи
20.09.2013 Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре?
07.06.2013 Теория Большого Взрыва получила веское доказательство
18.05.2012 Жизнь во Вселенной появилась сразу после Большого Взрыва
13.04.2011 Плащ-невидимка помог сымитировать Большой взрыв
24.11.2010 Найдены следы эпохи до Большого взрыва
08.11.2010 На суперколлайдере готовят маленький Большой взрыв
23.09.2010 Ученые обнаружили магнитное поле Большого взрыва
04.07.2007 Вселенная была до Большого Взрыва: новые свидетельства
31.01.2007 Предложена радикальная альтернатива теории Большого Взрыва
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва
30.10.2003 Большой Взрыв гремит в интернете
30.10.2003 Большой Взрыв гремит в интернете
27.05.2002 Микроволновое эхо "Большого взрыва"
27.05.2002 Микроволновое эхо "Большого взрыва"
27.04.2002 Вселенная движется в бесконечном цикле
27.04.2002 Вселенная движется в бесконечном цикле
26.04.2002 Цикл Вселенной бесконечен
26.04.2002 Цикл Вселенной бесконечен

Публикаций - 252, упоминаний - 283

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 39
Microsoft Corporation 22497 7
Intel Corporation 11262 6
Элемент ГК - Elementec 1523 4
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 8 3
SAP SE 4595 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Константа 27 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 2
6072 2
SoftClub - СофтКлуб 78 2
SGI - Silicon Graphics 372 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
Nvidia Corp 3118 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 8 1
Edwin 6 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
Корус Консалтинг ГК 1014 1
Oracle Corporation 6035 1
IBS Platformix - СИЛА 262 1
Аксистем - Axistem 25 1
Айтеко - iTeco 915 1
Dell EMC 4736 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 1
Цифра ГК 948 1
Adobe Systems 1443 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 1
HP Inc. 5313 1
Парус Корпорация 442 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 1
TELUS 41 1
SAP Services CIS 13 1
Fly - Explay - Эксплей 231 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс - Тринити Лоджик - Trinity Logic 75 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Yandex - Яндекс 5015 1
SAP CIS - САП СНГ 821 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Точка 1820 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
Открытие ФК 2713 3
Subaru - Субару Мотор 45 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
Tesla Motors 285 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Самолёт ГК 216 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Рольф 57 1
Schlumberger - Шлюмберже 62 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Arianespace 83 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Carl Zeiss 294 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 34
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 36
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 16
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 5
Визуализация 1338 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 2
Пылесос - Vacuum cleaner 250 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 232 2
НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 384 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 23 2
PUE - Power usage effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии 79 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 1
EPUB - Electronic Publication 131 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 38
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 10
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 8
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 8
Microsoft Windows 2000 2856 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 0 5
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 6 5
IBM Blue Horizon 4 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 0 4
Intel Xeon Phi 37 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 3
NASA New Horizons 84 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 54 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 31 2
Microsoft Office 3247 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Intel Itanium 612 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Microsoft Azure 1276 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 2
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 0 2
Intel SSD DC 6 2
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 0 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 64 2
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Arcetri Astrophysical Observatory - Osservatorio Astrofisico di Arcetri 0 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 2
NASA COBE - Cosmic Microwave Background Explorer 4 2
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 21 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
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Космос - Туманность - участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба 0 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 13
Nature 770 11
CNews RND - R&D.CNews 2112 11
Phys.org 972 10
SpaceDaily - Space Daily 187 8
Physical Review Letters 111 7
PhysicsWeb 180 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
EurekAlert 270 5
ScienceDaily 400 2
Independent 98 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
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NYT - The New York Times 956 2
FT - Financial Times 1118 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
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CNews Энергоэффективное освещение 28 1
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Princeton University - Принстонский университет 139 6
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РАН - Российская академия наук 1397 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 5
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 4
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 3
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University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 2
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ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 2
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 2
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ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 0 1
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NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 0 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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