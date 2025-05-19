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Астрономия Большой взрыв Big Bang общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной

СОБЫТИЯ


19.05.2025 Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

В ней выдвигается альтернативное объяснение космической экспансии. В отличие от классической теории Большого взрыва, исследование утверждает, что Вселенная развивается через череду кратковремен
20.09.2024 Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

ся во время перехода от последнего сжатия Вселенной к текущей фазе расширения, которая произошла до Большого взрыва. Если эта гипотеза верна, гравитационные волны, генерируемые в процессе форми
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры

ты и процессы, происходящие на коллайдере протонов и тяжелых ионов NICA для воссоздания в лабораторных условиях особого состояния вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Создание коллайдера началось в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ в 2013 г. Собственно, NICA и стал одной из причин, по которым руководство института приняло решение о пок
14.12.2016 С момента Большого взрыва Вселенная «потеряла» 5 % темной материи

Группа российских исследователей из МФТИ, Института ядерных исследований РАН и Новосибирского государственного университета выяснила, что доля нестабильных частиц в составе темной материи сразу после Большого взрыва не превышала 2–5%. Сегодня во Вселенной примерно на 5% меньше темной материи, чем было в эпоху рекомбинации. Ученые еще не знают точную скорость распада нестабильной части темно
12.09.2016 Расширение Вселенной: новые вопросы без ответа

ленная намного старше, чем считалось ранее, и, в частности, старше самых старых звезд. Но в этом открытии сохранилась загадка: движение Вселенной определяется гравитацией, которая стремится замедлить расширение Вселенной, а также ускорением Вселенной, противодействующим этому. Ускорение объяснили некой темной энергией, а «избыточное» замедление расширения —  гипотетической темной материей.

20.09.2013 Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре?

шо согласуется с наблюдаемой картиной космоса, в частности с расширением Вселенной. Однако у теории Большого Взрыва есть и проблемные места. Например не совсем понятно, каким образом сингулярно
07.06.2013 Теория Большого Взрыва получила веское доказательство

Астрономы лишили противников теории Большого Взрыва единственного весомого аргумента – звездного лития. Международная группа ученых вооружилась самым мощным телескопом на Земле и обнаружила веское подтверждение тому, что наша Все
11.10.2012 Астрономы перемерили расширение Вселенной

стронома Эдвина Хаббла, который удивил мир, обнаружив, что наша Вселенная расширяется и растет непрерывно с момента возникновения. Астрономы теперь знают, что Вселенная появилась на свет в результате Большого взрыва около 13,7 миллиардов лет назад. Определение постоянной Хаббла, прямое измерение скорости это расширения имеет решающее значение для измерения возраста и размеров нашей Вселенно
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски

чальника департамента ИТ "Росэнергобанка", где процесс замены старой АБС на решение от компании "Диасофт" Flextera еще не завершен, но работы идут полным ходом и, надо сказать, вполне успешно, метод "большого взрыва" может быть вполне оправдан. Тем не менее Haulmont проповедует второй подход, называемый Parallel Running. Он обеспечивает непрерывность бизнеса из-за отсутствия простоя (перехо
18.05.2012 Жизнь во Вселенной появилась сразу после Большого Взрыва

о, теперь их придется пересмотреть, и признать, что, пусть хотя бы гипотетически, разумные сообщества, подобные человеку или, может быть, совсем не похожие на него, начали жить и умирать вскоре после Большого Взрыва. Галактику, находящуюся на расстоянии 10-12 млрд световых лет, рассмотреть, конечно, нельзя, и чтобы "увидеть" ее, астрономы прибегают к своеобразному трюку – они исследуют кваз
13.04.2011 Плащ-невидимка помог сымитировать Большой взрыв

акрила), показывали мировые линии частиц и говорили о том, как изменялось пространство-время после Большого взрыва. Вообще законы физики, как известно, разрешают времени течь в обоих направлен
24.11.2010 Найдены следы эпохи до Большого взрыва

еленная отличалась низкой энтропией (т.е. высокой упорядоченностью), и с точки зрения теории одного Большого взрыва (до которого, как считается вообще не было ничего, даже времени) это было нео
08.11.2010 На суперколлайдере готовят маленький Большой взрыв

оны, но даже и те расплавятся на кварки и склеивающие их частицы – глюоны, - то получится состояние вещества под названием кварк-глюонная плазма, то самое состояние, в котором оно находилось в момент Большого Взрыва 13,7 млрд лет тому назад. Как известно, основной и наиболее разрекламированной целью LHC является открытие бозона Хиггса – элементарной частицы, которая обеспечивает массой все

23.09.2010 Ученые обнаружили магнитное поле Большого взрыва

ехнологического института и Калифорнийского университета обнаружили доказательства существования "универсального вездесущего магнитного поля", которое живет в пространстве между галактиками со времен Большого взрыва. На протяжении многих лет физики высказывали предположения, что универсальное магнитное поле должно проникать глубоко в пространство между галактиками, но до сих пор его не могл
13.12.2007 "Атомная" ERP: "большой взрыв" недопустим

ктурными особенностями компании-клиента. На тот момент ряд крупных предприятий внедрял КИС методом "большого взрыва". Такой подход, когда происходит настройка сразу всего запланированного к вне
04.07.2007 Вселенная была до Большого Взрыва: новые свидетельства

изики и геометрии в университете штата Пенсильвания (США), последовательно развивает идеи петлевой квантовой гравитации, которая дает космологическую альтернативу принятой большинством физиков теории Большого Взрыва. В основе этой теории лежат разработанные Ли Смолином (Lee Smolin) и Абэем Аштекаром (Abhay Ashtekar) в 80-е годы прошлого века представления о дискретном характере пространства
31.01.2007 Предложена радикальная альтернатива теории Большого Взрыва

Группа ученых из университета Северной Каролины предложила новую космологическую модель, в основе которой - радикальный отказ от господствующей сегодня теории Большого Взрыва. В рамках новой модели Вселенная может неограниченное количество раз "расширяться" и "сжиматься", изменяясь в "размерах", однако начальный или конечный момент ее существования о
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать

Одной из проблем, с которой столкнулась теория Большого Взрыва, является объяснение наблюдаемого распределения изотопов гелия во Вселенной. Как сообщает Physics Web, ученые из американской лаборатории Лоуренса в Ливерморе и университета Мон
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать

Одной из проблем, с которой столкнулась теория Большого Взрыва, является объяснение наблюдаемого распределения изотопов гелия во Вселенной. Как сообщает Physics Web, ученые из американской лаборатории Лоуренса в Ливерморе и университета Мон
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе

Для того чтобы раскрыть тайны Вселенной, интернациональная группа ученых намеревается в ближайшем будущем воспроизвести условия «Большого взрыва» в лабораторных условиях, сообщает SpaceDaily. «Лабораторный эксперимент будет осуществлен в следующем году в Европе при сотрудничестве ученых США, Японии и России. Целью исслед
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе

Для того чтобы раскрыть тайны Вселенной, интернациональная группа ученых намеревается в ближайшем будущем воспроизвести условия «Большого взрыва» в лабораторных условиях, сообщает SpaceDaily. «Лабораторный эксперимент будет осуществлен в следующем году в Европе при сотрудничестве ученых США, Японии и России. Целью исслед
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва

Ученым из университета Пенсильвании с помощью квантовой теории гравитации удалось смоделировать развитие Вселенной до Большого Взрыва. «Общая теория относительности может использоваться для описания Вселенной до точки, где материя становится такой плотной, что эти уравнения перестают действовать, — объясн
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва

Ученым из университета Пенсильвании с помощью квантовой теории гравитации удалось смоделировать развитие Вселенной до Большого Взрыва. «Общая теория относительности может использоваться для описания Вселенной до точки, где материя становится такой плотной, что эти уравнения перестают действовать, — объясн
29.07.2005 Ранняя Вселенная кишела органикой?

) удалось обнаружить с помощью этого телескопа восемь галактик, удаленных в среднем на расстояние 10 млрд. св. лет. Галактики наблюдаются нами такими, какими они были спустя всего 3,5 млрд. лет после Большого Взрыва, положившего начало Вселенной в существующей форме. Спектрометр телескопа, сообщает New Scientist, зарегистрировал наличие в двух из этих галактик сложных оорганических молекул

29.07.2005 Ранняя Вселенная кишела органикой?

) удалось обнаружить с помощью этого телескопа восемь галактик, удаленных в среднем на расстояние 10 млрд. св. лет. Галактики наблюдаются нами такими, какими они были спустя всего 3,5 млрд. лет после Большого Взрыва, положившего начало Вселенной в существующей форме. Спектрометр телескопа, сообщает New Scientist, зарегистрировал наличие в двух из этих галактик сложных оорганических молекул

22.03.2005 Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза

овых сущностей во Вселенную и предлагаем объяснение в рамках одного из вариантов стандартной теории Большого Взрыва — а именно инфляционной (раздувающейся) модели Вселенной, предложенной е
22.03.2005 Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза

овых сущностей во Вселенную и предлагаем объяснение в рамках одного из вариантов стандартной теории Большого Взрыва — а именно инфляционной (раздувающейся) модели Вселенной, предложенной е
30.10.2003 Большой Взрыв гремит в интернете

ий узнать, на что был похож этот самый Большой Взрыв, создавший Вселенную 13 млрд. лет назад. Звуки Большого Взрыва можно теперь услышать на сайте профессора Креймера. Они были реконструированы
30.10.2003 Большой Взрыв гремит в интернете

ий узнать, на что был похож этот самый Большой Взрыв, создавший Вселенную 13 млрд. лет назад. Звуки Большого Взрыва можно теперь услышать на сайте профессора Креймера. Они были реконструированы
27.05.2002 Микроволновое эхо "Большого взрыва"

Телескоп под названием Cosmic Background Imager (CBI, на рис. сверху) позволил получить наиболее подробную картину распределения микроволнового фона космического излучения, так называемое "эхо Большого Взрыва". Излучение распространялось через космос почти 14 млрд. лет, со времени образования во Вселенной атомов. Телескоп, состоящий из 13 объединенных между собой микроволновых телеск
27.05.2002 Микроволновое эхо "Большого взрыва"

Телескоп под названием Cosmic Background Imager (CBI, на рис. сверху) позволил получить наиболее подробную картину распределения микроволнового фона космического излучения, так называемое "эхо Большого Взрыва". Излучение распространялось через космос почти 14 млрд. лет, со времени образования во Вселенной атомов. Телескоп, состоящий из 13 объединенных между собой микроволновых телеск
27.04.2002 Вселенная движется в бесконечном цикле

ляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начинает свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк
27.04.2002 Вселенная движется в бесконечном цикле

ляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начинает свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк
26.04.2002 Цикл Вселенной бесконечен

авляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начала свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк
26.04.2002 Цикл Вселенной бесконечен

авляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начала свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк
01.08.2001 Суперкомпьютер проверит "теорию большого взрыва"

эта "космологическая машина" способна хранить все содержимое Британской библиотеки - и все равно не использовать все ресурсы памяти. "Новая машина позволит нам воссоздать всю эволюцию Вселенной - от "большого взрыва", положившего ей начало, до сегодняшних дней", - сказал профессор физического факультета Карлос Френк (Carlos Frenk). "Он бросит вызов величайшей загадке науки - пониманию того,
01.08.2001 Суперкомпьютер проверит "теорию большого взрыва"

эта "космологическая машина" способна хранить все содержимое Британской библиотеки - и все равно не использовать все ресурсы памяти. "Новая машина позволит нам воссоздать всю эволюцию Вселенной - от "большого взрыва", положившего ей начало, до сегодняшних дней", - сказал профессор физического факультета Карлос Френк (Carlos Frenk). "Он бросит вызов величайшей загадке науки - пониманию того,

Публикаций - 325, упоминаний - 359

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NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 14
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 13
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 12
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 12
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 8
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 6
Apple iPhone 6 4861 6
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 5
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 5
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
IBM Blue Horizon 4 4
NASA COBE - Cosmic Microwave Background Explorer 4 4
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 4
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 4
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 4
NASA Swift - искусственный спутник 10 3
H.E.S.S. - High Energy Stereoscopic System - комплекс черенковских телескопов 3 3
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Intel Itanium 649 3
Intel Xeon Phi 39 3
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
NASA Gemini Project - Джемини - программа США пилотируемых космических полётов 10 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 2
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 2
ANU SkyMapper телескоп - SkyMapper Southern Survey 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 34
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 7
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 7
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 6
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 6
Березин Сергей 9 4
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Norman Michael - Норман Майкл 4 4
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 4
Зельдович Яков 8 3
Miller Jon - Миллер Джон 11 3
Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 3
Krauss Lawrence - Краусс Лоуренс 4 3
Максимчук Анна 4 3
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Кореньков Владимир 9 3
Сафронов Юрий 68 2
Каплинский Александр 4 2
Myungkook James Jee - Мюнгкук Джеймс Джи 2 2
Carlstrom John - Карлстром Джон 2 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Кравцов Андрей 4 2
Рубцов Игорь 3 2
Eggleton Peter - Эгглетон Питер 2 2
Hawking Stephen - Хоукинг Стэфан 2 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Umemura Masayuki - Умемура Масаюки 2 2
Smith Stewart - Смит Стюарт 3 2
Lederman Leon - Ледерман Леон 3 2
Гнедин Николай 2 2
Blasi Pasquale - Блази Паскуаль 2 2
Chown Marcus - Чаун Маркус 2 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Antonucci Robert - Антонуччи Роберт 2 2
Baldry Ivan - Болдри Айвен 6 2
Lloyd Seth - Ллойд Сэт 4 2
Howell Andrew - Ховелл Энрю 3 2
Glazebrook Karl - Глэйзбрук Карл 6 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 106
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 76
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 51
Россия - РФ - Российская федерация 166163 47
Солнечная система - Solar system 2569 41
Европа 24962 39
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 27
США - Калифорния 4828 25
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 18
Германия - Федеративная Республика 13220 16
Чили - Республика 494 16
Япония 13807 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 11
Франция - Французская Республика 8176 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Швеция - Королевство 3781 10
Канада 5081 8
США - Иллинойс 340 8
Нидерланды 3745 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 7
США - Северная Каролина 328 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
США - Пасадина 169 6
Великобритания - Восточная Англия 28 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 6
Земля - Южное полушарие 160 5
Америка Южная - Атакама пустыня 32 5
Польша - Республика 2030 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
США - Колумбия - Вашингтон 1486 5
Швейцария - Женева 332 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
США - Мэриленд 299 5
США - Нью-Мексико 249 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 144
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 111
Физика - Physics - область естествознания 2940 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 85
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 56
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 55
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 52
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 45
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 36
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 25
Астрономия - Квазар - Quasar 85 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 14
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 12
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 107 12
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Физика - Кварк - Quark 43 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 7
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 7
Английский язык 7030 6
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
New Scientist 1448 25
Physical Review Letters 164 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 13
Nature 832 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Phys.org 972 10
PhysicsWeb 184 9
SpaceDaily - Space Daily 187 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
EurekAlert 291 5
Future - Space.com 200 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Space Daily 528 2
Silicon.com 364 2
Ananova 250 2
USA Today 153 2
ScienceDaily 399 2
NEWSru.com 229 2
PhysicsWorld 90 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Independent 111 2
CERN Courier 28 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Universe Today 34 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
NYT - The New York Times 1099 2
AP - Associated Press 2007 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Optics 143 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Инноваторы 39 1
Communications Physics 4 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Astronomy & Astrophysics 16 1
FT - Financial Times 1295 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Microsoft Research 144 4
CNews Мишень 186 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 23
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 14
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 12
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 8
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 8
University of Chicago - Чикагский университет 102 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 4
British Library - Британская библиотека 30 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 3
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 3
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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