Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить В ней выдвигается альтернативное объяснение космической экспансии. В отличие от классической теории Большого взрыва, исследование утверждает, что Вселенная развивается через череду кратковремен

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва ся во время перехода от последнего сжатия Вселенной к текущей фазе расширения, которая произошла до Большого взрыва. Если эта гипотеза верна, гравитационные волны, генерируемые в процессе форми

Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры ты и процессы, происходящие на коллайдере протонов и тяжелых ионов NICA для воссоздания в лабораторных условиях особого состояния вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Создание коллайдера началось в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ в 2013 г. Собственно, NICA и стал одной из причин, по которым руководство института приняло решение о пок

С момента Большого взрыва Вселенная «потеряла» 5 % темной материи Группа российских исследователей из МФТИ, Института ядерных исследований РАН и Новосибирского государственного университета выяснила, что доля нестабильных частиц в составе темной материи сразу после Большого взрыва не превышала 2–5%. Сегодня во Вселенной примерно на 5% меньше темной материи, чем было в эпоху рекомбинации. Ученые еще не знают точную скорость распада нестабильной части темно

Расширение Вселенной: новые вопросы без ответа ленная намного старше, чем считалось ранее, и, в частности, старше самых старых звезд. Но в этом открытии сохранилась загадка: движение Вселенной определяется гравитацией, которая стремится замедлить расширение Вселенной, а также ускорением Вселенной, противодействующим этому. Ускорение объяснили некой темной энергией, а «избыточное» замедление расширения — гипотетической темной материей.

Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре? шо согласуется с наблюдаемой картиной космоса, в частности с расширением Вселенной. Однако у теории Большого Взрыва есть и проблемные места. Например не совсем понятно, каким образом сингулярно

Теория Большого Взрыва получила веское доказательство Астрономы лишили противников теории Большого Взрыва единственного весомого аргумента – звездного лития. Международная группа ученых вооружилась самым мощным телескопом на Земле и обнаружила веское подтверждение тому, что наша Все

Астрономы перемерили расширение Вселенной стронома Эдвина Хаббла, который удивил мир, обнаружив, что наша Вселенная расширяется и растет непрерывно с момента возникновения. Астрономы теперь знают, что Вселенная появилась на свет в результате Большого взрыва около 13,7 миллиардов лет назад. Определение постоянной Хаббла, прямое измерение скорости это расширения имеет решающее значение для измерения возраста и размеров нашей Вселенно

Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски чальника департамента ИТ "Росэнергобанка", где процесс замены старой АБС на решение от компании "Диасофт" Flextera еще не завершен, но работы идут полным ходом и, надо сказать, вполне успешно, метод "большого взрыва" может быть вполне оправдан. Тем не менее Haulmont проповедует второй подход, называемый Parallel Running. Он обеспечивает непрерывность бизнеса из-за отсутствия простоя (перехо

Жизнь во Вселенной появилась сразу после Большого Взрыва о, теперь их придется пересмотреть, и признать, что, пусть хотя бы гипотетически, разумные сообщества, подобные человеку или, может быть, совсем не похожие на него, начали жить и умирать вскоре после Большого Взрыва. Галактику, находящуюся на расстоянии 10-12 млрд световых лет, рассмотреть, конечно, нельзя, и чтобы "увидеть" ее, астрономы прибегают к своеобразному трюку – они исследуют кваз

Плащ-невидимка помог сымитировать Большой взрыв акрила), показывали мировые линии частиц и говорили о том, как изменялось пространство-время после Большого взрыва. Вообще законы физики, как известно, разрешают времени течь в обоих направлен

Найдены следы эпохи до Большого взрыва еленная отличалась низкой энтропией (т.е. высокой упорядоченностью), и с точки зрения теории одного Большого взрыва (до которого, как считается вообще не было ничего, даже времени) это было нео

На суперколлайдере готовят маленький Большой взрыв оны, но даже и те расплавятся на кварки и склеивающие их частицы – глюоны, - то получится состояние вещества под названием кварк-глюонная плазма, то самое состояние, в котором оно находилось в момент Большого Взрыва 13,7 млрд лет тому назад. Как известно, основной и наиболее разрекламированной целью LHC является открытие бозона Хиггса – элементарной частицы, которая обеспечивает массой все

Ученые обнаружили магнитное поле Большого взрыва ехнологического института и Калифорнийского университета обнаружили доказательства существования "универсального вездесущего магнитного поля", которое живет в пространстве между галактиками со времен Большого взрыва. На протяжении многих лет физики высказывали предположения, что универсальное магнитное поле должно проникать глубоко в пространство между галактиками, но до сих пор его не могл

"Атомная" ERP: "большой взрыв" недопустим ктурными особенностями компании-клиента. На тот момент ряд крупных предприятий внедрял КИС методом "большого взрыва". Такой подход, когда происходит настройка сразу всего запланированного к вне

Вселенная была до Большого Взрыва: новые свидетельства изики и геометрии в университете штата Пенсильвания (США), последовательно развивает идеи петлевой квантовой гравитации, которая дает космологическую альтернативу принятой большинством физиков теории Большого Взрыва. В основе этой теории лежат разработанные Ли Смолином (Lee Smolin) и Абэем Аштекаром (Abhay Ashtekar) в 80-е годы прошлого века представления о дискретном характере пространства

Предложена радикальная альтернатива теории Большого Взрыва Группа ученых из университета Северной Каролины предложила новую космологическую модель, в основе которой - радикальный отказ от господствующей сегодня теории Большого Взрыва. В рамках новой модели Вселенная может неограниченное количество раз "расширяться" и "сжиматься", изменяясь в "размерах", однако начальный или конечный момент ее существования о

Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать Одной из проблем, с которой столкнулась теория Большого Взрыва, является объяснение наблюдаемого распределения изотопов гелия во Вселенной. Как сообщает Physics Web, ученые из американской лаборатории Лоуренса в Ливерморе и университета Мон

Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать Одной из проблем, с которой столкнулась теория Большого Взрыва, является объяснение наблюдаемого распределения изотопов гелия во Вселенной. Как сообщает Physics Web, ученые из американской лаборатории Лоуренса в Ливерморе и университета Мон

Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе Для того чтобы раскрыть тайны Вселенной, интернациональная группа ученых намеревается в ближайшем будущем воспроизвести условия «Большого взрыва» в лабораторных условиях, сообщает SpaceDaily. «Лабораторный эксперимент будет осуществлен в следующем году в Европе при сотрудничестве ученых США, Японии и России. Целью исслед

Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе Для того чтобы раскрыть тайны Вселенной, интернациональная группа ученых намеревается в ближайшем будущем воспроизвести условия «Большого взрыва» в лабораторных условиях, сообщает SpaceDaily. «Лабораторный эксперимент будет осуществлен в следующем году в Европе при сотрудничестве ученых США, Японии и России. Целью исслед

Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва Ученым из университета Пенсильвании с помощью квантовой теории гравитации удалось смоделировать развитие Вселенной до Большого Взрыва. «Общая теория относительности может использоваться для описания Вселенной до точки, где материя становится такой плотной, что эти уравнения перестают действовать, — объясн

Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва Ученым из университета Пенсильвании с помощью квантовой теории гравитации удалось смоделировать развитие Вселенной до Большого Взрыва. «Общая теория относительности может использоваться для описания Вселенной до точки, где материя становится такой плотной, что эти уравнения перестают действовать, — объясн

Ранняя Вселенная кишела органикой? ) удалось обнаружить с помощью этого телескопа восемь галактик, удаленных в среднем на расстояние 10 млрд. св. лет. Галактики наблюдаются нами такими, какими они были спустя всего 3,5 млрд. лет после Большого Взрыва, положившего начало Вселенной в существующей форме. Спектрометр телескопа, сообщает New Scientist, зарегистрировал наличие в двух из этих галактик сложных оорганических молекул

Ранняя Вселенная кишела органикой? ) удалось обнаружить с помощью этого телескопа восемь галактик, удаленных в среднем на расстояние 10 млрд. св. лет. Галактики наблюдаются нами такими, какими они были спустя всего 3,5 млрд. лет после Большого Взрыва, положившего начало Вселенной в существующей форме. Спектрометр телескопа, сообщает New Scientist, зарегистрировал наличие в двух из этих галактик сложных оорганических молекул

Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза овых сущностей во Вселенную и предлагаем объяснение в рамках одного из вариантов стандартной теории Большого Взрыва — а именно инфляционной (раздувающейся) модели Вселенной, предложенной е

Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза овых сущностей во Вселенную и предлагаем объяснение в рамках одного из вариантов стандартной теории Большого Взрыва — а именно инфляционной (раздувающейся) модели Вселенной, предложенной е

Большой Взрыв гремит в интернете ий узнать, на что был похож этот самый Большой Взрыв, создавший Вселенную 13 млрд. лет назад. Звуки Большого Взрыва можно теперь услышать на сайте профессора Креймера. Они были реконструированы

Большой Взрыв гремит в интернете ий узнать, на что был похож этот самый Большой Взрыв, создавший Вселенную 13 млрд. лет назад. Звуки Большого Взрыва можно теперь услышать на сайте профессора Креймера. Они были реконструированы

Микроволновое эхо "Большого взрыва" Телескоп под названием Cosmic Background Imager (CBI, на рис. сверху) позволил получить наиболее подробную картину распределения микроволнового фона космического излучения, так называемое "эхо Большого Взрыва". Излучение распространялось через космос почти 14 млрд. лет, со времени образования во Вселенной атомов. Телескоп, состоящий из 13 объединенных между собой микроволновых телеск

Микроволновое эхо "Большого взрыва" Телескоп под названием Cosmic Background Imager (CBI, на рис. сверху) позволил получить наиболее подробную картину распределения микроволнового фона космического излучения, так называемое "эхо Большого Взрыва". Излучение распространялось через космос почти 14 млрд. лет, со времени образования во Вселенной атомов. Телескоп, состоящий из 13 объединенных между собой микроволновых телеск

Вселенная движется в бесконечном цикле ляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начинает свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк

Вселенная движется в бесконечном цикле ляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начинает свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк

Цикл Вселенной бесконечен авляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начала свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк

Цикл Вселенной бесконечен авляет необъяснимая пока "темная энергия". В существующей модели Вселенная начала свою жизнь после "Большого взрыва", произошедшего примерно 14 млрд. лет назад. Затем наступил достаточно коротк

Суперкомпьютер проверит "теорию большого взрыва" эта "космологическая машина" способна хранить все содержимое Британской библиотеки - и все равно не использовать все ресурсы памяти. "Новая машина позволит нам воссоздать всю эволюцию Вселенной - от "большого взрыва", положившего ей начало, до сегодняшних дней", - сказал профессор физического факультета Карлос Френк (Carlos Frenk). "Он бросит вызов величайшей загадке науки - пониманию того,