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Miller Jon Миллер Джон
СОБЫТИЯ
|11.11.2026
|США хотят запретить ввоз сетевых модулей из Китая. Microsoft просит этого не делать - по всей стране встанет строительство ЦОДов 1
|20.11.2006
|Основатель Weblogs ушёл из AOL 1
|17.08.2006
|Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
|17.08.2006
|Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
|23.06.2006
|Магнитные поля заставляют черные дыры светиться 1
|23.06.2006
|Магнитные поля заставляют черные дыры светиться 1
|31.10.2005
|Раскол преподавателей: религия против науки? 1
|12.01.2005
|Гарвард-Смитсон: чёрные дыры ведут себя согласно Эйнштейну 1
|28.01.2003
|Dell открывает представительство в России 1
|19.08.2002
|Reuters: AOL реформирует отделение бизнес-связей 1
|07.08.2002
|NASDAQ: инвесторы скупают дешевые акции 1
|06.12.2001
|HP представила семейство тонких серверных продуктов 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Miller Jon и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12906 3
|Галактика - Корпорация 1557 2
|AOL Inc - America Online 1883 2
|Dell EMC 5212 1
|Cisco Systems 5387 1
|Microsoft Corporation 25933 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
|HP Inc. 5915 1
|HP - Hewlett-Packard 3671 1
|Netscape Communications Corporation 426 1
|HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
|AOL Weblogs 10 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 3
|ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
|Miller Kenneth - Миллер Кеннет 3 1
|Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 1
|Turner Jane - Тернер Джейн 3 1
|Чуб Александр 44 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Novak Michael - Новак Майкл 1 1
|Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 1
|IDC - International Data Corporation 5004 1
|S&P 500 566 1
|Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.