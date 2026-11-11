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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204308
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Мероприятия 898

Miller Jon Миллер Джон

СОБЫТИЯ


11.11.2026 США хотят запретить ввоз сетевых модулей из Китая. Microsoft просит этого не делать - по всей стране встанет строительство ЦОДов 1
20.11.2006 Основатель Weblogs ушёл из AOL 1
17.08.2006 Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
17.08.2006 Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
23.06.2006 Магнитные поля заставляют черные дыры светиться 1
23.06.2006 Магнитные поля заставляют черные дыры светиться 1
31.10.2005 Раскол преподавателей: религия против науки? 1
12.01.2005 Гарвард-Смитсон: чёрные дыры ведут себя согласно Эйнштейну 1
28.01.2003 Dell открывает представительство в России 1
19.08.2002 Reuters: AOL реформирует отделение бизнес-связей 1
07.08.2002 NASDAQ: инвесторы скупают дешевые акции 1
06.12.2001 HP представила семейство тонких серверных продуктов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Miller Jon и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12906 3
Галактика - Корпорация 1557 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Dell EMC 5212 1
Cisco Systems 5387 1
Microsoft Corporation 25933 1
Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
HP Inc. 5915 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Netscape Communications Corporation 426 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
AOL Weblogs 10 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Warner 541 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1063 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2393 3
NEBS - Network Equipment-Building System 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55387 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22934 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2766 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34260 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 769 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3736 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 389 1
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 51 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Apple iPhone 6 4859 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 1
Intel Itanium 649 1
Intel Pentium III 782 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Miller Kenneth - Миллер Кеннет 3 1
Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 1
Turner Jane - Тернер Джейн 3 1
Чуб Александр 44 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Novak Michael - Новак Майкл 1 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 6
Европа 25070 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5544 3
Земля - планета Солнечной системы 10937 2
Япония 13876 2
Дания - Королевство 1377 2
Швеция - Королевство 3804 2
Исландия 255 2
Франция - Французская Республика 8222 2
Турция - Турецкая республика 2661 2
США - Мичиган 277 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 169771 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19503 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
Азия - Азиатский регион 5975 1
Солнечная система - Solar system 2576 1
США - Колумбия - Вашингтон 1513 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 570 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3399 1
США - Пенсильвания 373 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 326 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3824 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 406 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1719 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11050 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8958 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 507 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 249 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 209 2
Образование в России 3062 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5908 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3828 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8366 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5197 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34577 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2596 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 897 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1329 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6774 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2407 1
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 31 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6145 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
TerraDaily 141 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 1
NYT - The New York Times 1105 1
Digg 68 1
Times 675 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
S&P 500 566 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 336 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 653 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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