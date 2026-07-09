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Общая теория относительности Эйнштейна allgemeine Relativitätstheorie Einstein's General Theory of Relativity

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Ученые ТПУ нашли способ точнее определять орбиты космических аппаратов 1
04.02.2025 Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной 3
24.10.2024 Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс 3
20.09.2013 Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре? 1
04.10.2012 Радиус черной дыры: ученые узнали "точку невозврата" 1
20.07.2012 Раскрыта тайна "аномалии Пионера" 1
20.01.2012 Обнаружена "темная" галактика-спутник 1
19.01.2012 Черной дыре устроят фотосессию 1
12.01.2012 Создана самая подробная карта распределения темной материи 1
17.08.2011 Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию 1
20.04.2011 "Телескоп Эйнштейна" будет ловить гравитационные волны 1
16.02.2011 Ученые нашли способ "увидеть" вращение черной дыры 1
30.11.2010 Физики переизмерили космологическую постоянную 1
23.08.2010 До решения загадки темной энергии один шаг? 1
29.10.2007 Российские студенты знакомятся с современной астрометрией 1
17.04.2007 Проверка теории относительности: первые результаты 1
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга 1
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга 1
02.12.2005 Теорию Эйнштейна обсудили в Сети 1
02.12.2005 Теорию Эйнштейна обсудили в Сети 1
13.10.2005 NASA проверяет теорию относительности 1
13.10.2005 NASA проверяет теорию относительности 1
05.04.2005 Формуле, которая изменила мир, исполняется 100 лет 2
12.01.2005 Гарвард-Смитсон: чёрные дыры ведут себя согласно Эйнштейну 1
22.10.2004 С проверкой теории относительности НАСА опоздало 1
22.10.2004 С проверкой теории относительности НАСА опоздало 1
29.12.2003 Космические спутники: запуски и планы 1
29.12.2003 Космические спутники: запуски и планы 1
25.01.2002 Ученые сделали прорыв в исследовании природы черных дыр 1
25.01.2002 Ученые сделали прорыв в исследовании природы черных дыр 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Общая теория относительности Эйнштейна и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1538 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Динамические Системы 8 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Шахты 0 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10227 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2344 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 8
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
Канада 5061 1
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U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 1
ASU Steward Observatory - Обсерватория Стюарда 4 1
EGO - European Gravitational Observatory - Европейская гравитационная обсерватория - VIRGO interferometer - Франко-итальянский детектор гравитационных волн 1 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
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