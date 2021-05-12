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Гироскопия Гироскоп Gyroscope

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников

одственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Гироскоп является неотъемлемой частью инерц
25.01.2013 Гироскоп в клавиатуре заменил мышку

темах Windows, MacOS X и Android. Подключение – через порт USB (или miniUSB) с помощью миниатюрного передатчика. За функии мыши в клавиатуре отвечают две клавиши, имитирующие правую и левую кнопки, и гироскоп, переводящий отклонения устройства от оси в перемещения курсора.
18.07.2011 «Пикотех» обновил встроенное ПО сигнального сервера «Гироскоп»

Компания «Пикотех» объявила о выходе новой версии 1.3.0 встроенного программного обеспечения сигнального сервера «Гироскоп» — центрального элемента экосистемы унифицированных коммуникаций компании. По словам Юрия Валова, заместителя генерального директора по развитию бизнеса «Пикотеха», сигнальный сервер «
03.08.2010 Гироскоп как стабилизатор фотокамеры

В Microsoft Research применили гироскоп для создания стабилизатора для цифровых фотокамер смартфонов. Специалисты разработали особое программное обеспечение, которое позволяет правильно устранить смещение сенсора при съемке,
14.08.2007 На МКС заменили неисправный гироскоп

В понедельник успешно завершился плановый выход в открытый космос астронавтов Дейва Вильямса и Рика Мастраччо, сообщает Newsru. Астронавты заменили неисправный гироскоп – один из четырех, отвечающих за положение МКС на орбите. Неисправное устройство помещено на внешнюю платформу, где будет дожидаться своей отправки на Землю во время одной из следующих
02.02.2006 Роскосмос объявил вендоров по проекту "Гироскоп"

бъявило победителей открытых конкурсов на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по проекту «Гироскоп». Победителем конкурса на создание бортовых гироскопических приборов и систем нового
23.12.2005 Гироскопы диагностируют рак

Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы, давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн
23.12.2005 Гироскопы диагностируют рак

Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы, давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн
15.12.2005 России срочно нужны хорошие гироскопы

будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР «Гироскоп». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по
15.12.2005 России срочно нужны хорошие гироскопы

будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР «Гироскоп». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по
15.07.2002 Квантовый гироскоп измерит вращение Вселенной

В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер
15.07.2002 Квантовый гироскоп измерит вращение Вселенной

В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер
10.06.2002 На международной космической станции сломался гироскоп

серьезным испытанием, поскольку от дальнейших возможных поломок защиты уже не будет и придется израсходовать уйму ракетного топлива маневровых двигателей, прежде чем удастся устранить неисправность. Гироскопы ориентации изготовлены компанией L-3 Communications. У НАСА есть запасные, однако доставить их на станцию удастся только в следующем году, поскольку общий вес блока больше полутонны и
10.06.2002 На международной космической станции сломался гироскоп

серьезным испытанием, поскольку от дальнейших возможных поломок защиты уже не будет и придется израсходовать уйму ракетного топлива маневровых двигателей, прежде чем удастся устранить неисправность. Гироскопы ориентации изготовлены компанией L-3 Communications. У НАСА есть запасные, однако доставить их на станцию удастся только в следующем году, поскольку общий вес блока больше полутонны и

Публикаций - 322, упоминаний - 334

Гироскопия и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 53
Apple Inc 13154 48
Google LLC 12687 46
Sony 6739 31
Microsoft Corporation 25774 30
HTC Corporation 1512 23
Huawei 4675 17
LG Electronics 3735 16
Xiaomi - Сяоми 2231 15
X Corp - Twitter 2938 14
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Qualcomm Technologies 1974 12
Nvidia Corp 4002 12
Lenovo Group 2446 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Intel Corporation 12811 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Lenovo Motorola 3566 7
Nintendo 823 7
Nikon 646 5
Arduino Software 75 5
Oculus VR 79 5
Dell EMC 5180 5
ZTE Corporation 800 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
MediaTek - Ralink 595 5
Adobe Systems 1597 5
AKG 66 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 4
Pebble Technology 71 4
Motorola Inc 1156 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
LEGO 260 6
101Hotels.com 456 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Связной ГК 1401 3
Kickstarter 136 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Walt Disney Company 647 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
General Dynamics 60 2
Harley-Davidson 30 2
Adidas - Адидас 170 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Boeing 1031 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Евросеть 1421 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Carl Zeiss AG 307 2
Airbnb 101 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
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ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Национальная квантовая лаборатория 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 151
Accelerometer - Акселерометр 394 136
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 132
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 131
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 126
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 125
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 101
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 97
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 88
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 80
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 79
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 64
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 37
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 45
Apple iOS 8583 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 38
Apple iPad 4011 31
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 31
Samsung Galaxy 1035 31
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 31
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Microsoft Windows 16882 29
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 26
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 16
Apple iPhone 4 800 15
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 14
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 14
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 12
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 12
Google Android 7 - Android Nougat 227 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Apple iPod Touch 747 12
Samsung Electronics TouchWiz 202 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 11
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Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 11
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Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
Walz Carl - Вальц Карл 15 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Дегтев Геннадий 271 3
Гершензон Владимир 23 2
Миллер Сергей 43 2
Корзун Валерий 17 2
Тресчев Сергей 6 2
Онофриенко Юрий 2 2
Landargin Arnaud - Ландаржан Арно 2 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 2
Buchanan Michael - Бьюкэнэн Майкл 2 2
Kim John - Ким Джон 5 2
Neal Nancy - Нил Нэнси 2 2
McNeil Calum - Макнейл Калум 2 2
Schwarzbach Bastian - Шварцбах Бастиан 2 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Королев Илья 23 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Бахур Владимир 11 1
Якубов Александр 1 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Рахманов Максим 47 1
Иванов Владислав 27 1
Лысенко Александр 11 1
Ковалев Анатолий 18 1
Шамирян Денис 1 1
Яковлев Валерий 2 1
Яковев Александр 1 1
Пушкина Инна 1 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Терентьев Константин 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 74
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 38
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 28
Южная Корея - Республика 7051 24
Европа 24962 22
Япония 13807 22
Франция - Французская Республика 8176 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 15
Германия - Федеративная Республика 13220 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Китай - Тайвань 4245 10
Индия - Bharat 5869 8
Канада 5081 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
США - Калифорния - Купертино 281 6
Дания - Королевство 1336 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Израиль 2856 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Казахстан - Республика 6047 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Калифорния 4828 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 3
Ирландия - Республика 1051 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Польша - Республика 2030 3
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Новая Зеландия 737 3
Мировой океан - World Ocean 528 2
Дания - Биллунн 2 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 9
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 8
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