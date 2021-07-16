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Гироскопия Гироскоп Gyroscope



16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 1
14.05.2021 «Магнит» начал тестировать робота-уборщика 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге 1
22.10.2020 Oppo представила высокоточный алгоритм определения местоположения смартфона 1
13.10.2020 Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий? 1
22.09.2020 Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО 1
21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 2
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 1
11.02.2020 Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
26.11.2019 «Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов 2
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото 1
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
13.06.2019 7 квадрокоптеров с камерой до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
11.04.2019 Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны 1
04.04.2019 Умная одежда: вещи, которые делают жизнь проще 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 1
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 1
15.11.2018 Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1
13.09.2018 Осенняя презентация Apple: инновации не там, где ждали 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
30.05.2018 Эксперты «Лаборатория Касперского» рассказали о рисках использования «умных» часов 1
29.05.2018 Обзор планшета Apple iPad 2018: когда учеба становится интересной 1
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 1
20.11.2017 Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 103, упоминаний - 103

Гироскопия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10605 7
Microsoft Corporation 22365 6
Huawei 3175 4
Nintendo 702 3
Samsung Electronics 9267 3
Honeywell 239 2
Google LLC 10151 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 2
Muquans 1 1
Toshiba Corporation 2825 1
Элемент ГК - Elementec 1186 1
Twitter 2416 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
STMicroelectronics 285 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 963 1
DEXP 32 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 15 1
Explay - Эксплей 215 1
Hamamatsu Photonics 4 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Геофизика-Космос НПП 1 1
Панорама КБ 73 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 11 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2248 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 164 1
ДОК 196 1
Polycom - Поликом Россия 377 1
Ростех - Швабе Холдинг 170 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 1
Lenovo Group 2061 1
Cisco Systems 4710 1
IBM - International Business Machines Corp 8892 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1082 1
AT&T Inc 1560 1
Ситилинк - Citilink 256 1
Infineon Technologies 392 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 198 1
Navitel - Навител Навигатор 288 1
LEGO 200 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 211 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1201 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
Northrop Grumman 200 1
Lego Education 11 1
Ducati 12 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 181 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1561 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 69 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
Правительство РФ 7782 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10446 9
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 9
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1476 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3152 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6443 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9186 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2209 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1705 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3661 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 4425 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 7568 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5223 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1738 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 2309 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1486 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4366 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 869 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 836 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1158 2
ARM - Advanced RISC Machine 291 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 591 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 707 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 107 2
Website - Вебсайт 7515 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 925 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3586 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6425 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 327 2
USB Type-C - USB-C 1160 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 2
Google Android 11851 13
Apple iOS 6372 7
Microsoft Windows 10 11406 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1388 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6169 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2243 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 330 3
Apple iPad 3623 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 496 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1048 3
Apple iPhone 4 740 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1304 3
Nintendo Wii - игровая консоль 756 2
Google Play - Google Store - Android Market 2705 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 442 2
Microsoft Office 3222 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 581 2
Samsung Galaxy 687 2
Microsoft DirectX 595 2
Corning Gorilla Glass 593 2
Apple iPhone 3 401 2
Яндекс.Карты и Транспорт 352 2
Apple FaceTime 168 2
Apple macOS X - Rhapsody 1490 2
Linux OS 7617 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 225 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 139 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 230 1
Huawei Watch GT - Умные часы 57 1
Samsung Health 15 1
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 1
WhatsApp Messenger 728 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 29 1
Lenovo K - серия смартфонов 11 1
Apple iPod 1354 1
Apple iBook 65 1
HTC One - серия смартфонов 159 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 72 1
Fischertechnik Robotics Smart Home 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 170 2
Попов Сергей 85 1
Прохоров Александр 101 1
Дегтев Геннадий 106 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 361 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 8
Земля - планета Солнечной системы 7241 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 4
Япония 9855 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 3
Франция - Французская Республика 5545 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 962 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2810 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 1
Европа 11456 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 199 1
Колумбия - Республика 474 1
Китай - Тайвань 1977 1
Новая Зеландия 621 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Сингапур - Республика 1569 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 703 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 1
Израиль 1749 1
Германия - Федеративная Республика 8647 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1995 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 351 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5171 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2256 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1350 1
Образование в России 377 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 51 1
Физика - область естествознания 804 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 1
Bloomberg 1004 1
ZDnet 581 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 1
CNews - ZOOM.CNews 1473 1
New Scientist 1447 1
AppleInsider 384 1
IDC - International Data Corporation 4641 1
IHS iSuppli 389 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1163 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 437 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 11 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 6 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 219 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
CeBIT 454 1
USENIX - техническая конференция 14 1
Международный женский день - 8 марта 97 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
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