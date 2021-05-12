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Гироскопия Гироскоп Gyroscope
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.05.2021
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Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников
одственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Гироскоп является неотъемлемой частью инерц
|25.01.2013
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Гироскоп в клавиатуре заменил мышку
темах Windows, MacOS X и Android. Подключение – через порт USB (или miniUSB) с помощью миниатюрного передатчика. За функии мыши в клавиатуре отвечают две клавиши, имитирующие правую и левую кнопки, и гироскоп, переводящий отклонения устройства от оси в перемещения курсора.
|18.07.2011
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«Пикотех» обновил встроенное ПО сигнального сервера «Гироскоп»
Компания «Пикотех» объявила о выходе новой версии 1.3.0 встроенного программного обеспечения сигнального сервера «Гироскоп» — центрального элемента экосистемы унифицированных коммуникаций компании. По словам Юрия Валова, заместителя генерального директора по развитию бизнеса «Пикотеха», сигнальный сервер «
|03.08.2010
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Гироскоп как стабилизатор фотокамеры
В Microsoft Research применили гироскоп для создания стабилизатора для цифровых фотокамер смартфонов. Специалисты разработали особое программное обеспечение, которое позволяет правильно устранить смещение сенсора при съемке,
|14.08.2007
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На МКС заменили неисправный гироскоп
В понедельник успешно завершился плановый выход в открытый космос астронавтов Дейва Вильямса и Рика Мастраччо, сообщает Newsru. Астронавты заменили неисправный гироскоп – один из четырех, отвечающих за положение МКС на орбите. Неисправное устройство помещено на внешнюю платформу, где будет дожидаться своей отправки на Землю во время одной из следующих
|02.02.2006
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Роскосмос объявил вендоров по проекту "Гироскоп"
бъявило победителей открытых конкурсов на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по проекту «Гироскоп». Победителем конкурса на создание бортовых гироскопических приборов и систем нового
|23.12.2005
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Гироскопы диагностируют рак
Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы, давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн
|23.12.2005
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Гироскопы диагностируют рак
Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы, давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн
|15.12.2005
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России срочно нужны хорошие гироскопы
будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР «Гироскоп». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по
|15.12.2005
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России срочно нужны хорошие гироскопы
будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР «Гироскоп». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по
|15.07.2002
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Квантовый гироскоп измерит вращение Вселенной
В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер
|15.07.2002
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Квантовый гироскоп измерит вращение Вселенной
В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер
|10.06.2002
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На международной космической станции сломался гироскоп
серьезным испытанием, поскольку от дальнейших возможных поломок защиты уже не будет и придется израсходовать уйму ракетного топлива маневровых двигателей, прежде чем удастся устранить неисправность. Гироскопы ориентации изготовлены компанией L-3 Communications. У НАСА есть запасные, однако доставить их на станцию удастся только в следующем году, поскольку общий вес блока больше полутонны и
|10.06.2002
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На международной космической станции сломался гироскоп
серьезным испытанием, поскольку от дальнейших возможных поломок защиты уже не будет и придется израсходовать уйму ракетного топлива маневровых двигателей, прежде чем удастся устранить неисправность. Гироскопы ориентации изготовлены компанией L-3 Communications. У НАСА есть запасные, однако доставить их на станцию удастся только в следующем году, поскольку общий вес блока больше полутонны и
Гироскопия и организации, системы, технологии, персоны:
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