Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гироскопия Гироскоп Gyroscope
Публикаций - 103, упоминаний - 103
Гироскопия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 170 2
|Попов Сергей 85 1
|Прохоров Александр 101 1
|Дегтев Геннадий 106 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 361 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 1
|Bloomberg 1004 1
|ZDnet 581 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 1
|CNews - ZOOM.CNews 1473 1
|New Scientist 1447 1
|AppleInsider 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
Создано именных указателей - 72974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
Создано именных указателей - 72974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru