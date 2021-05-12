одственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Гироскоп является неотъемлемой частью инерц

темах Windows, MacOS X и Android. Подключение – через порт USB (или miniUSB) с помощью миниатюрного передатчика. За функии мыши в клавиатуре отвечают две клавиши, имитирующие правую и левую кнопки, и гироскоп , переводящий отклонения устройства от оси в перемещения курсора.

В понедельник успешно завершился плановый выход в открытый космос астронавтов Дейва Вильямса и Рика Мастраччо, сообщает Newsru. Астронавты заменили неисправный гироскоп – один из четырех, отвечающих за положение МКС на орбите. Неисправное устройство помещено на внешнюю платформу, где будет дожидаться своей отправки на Землю во время одной из следующих

Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы , давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн

Согласно исследованиям британских ученых, миниатюрные вибрационные гироскопы , давно применяющиеся в навигационных приборах, могут использоваться как сверхчувствительные биосенсоры, способные быстро и эффективно обнаруживать раковые клетки. Профессор Калум Макн

будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР « Гироскоп ». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по

будут выполняться в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы по ОКР « Гироскоп ». Срок окончания приема заявок — 18 января 2006 года. В приведенных на сайте по

В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер

В таких гироскопах лазерный пучок направляется в противоположных направлениях по кольцу из оптического волокна. При его повороте вместе с аппаратом, на котором гироскоп установлен, пучку, движущемуся по кольцу в направлении вращения, придется пройти большую часть пути до места встречи с противоположным пучком, следовательно, он придет позже и интерфер

серьезным испытанием, поскольку от дальнейших возможных поломок защиты уже не будет и придется израсходовать уйму ракетного топлива маневровых двигателей, прежде чем удастся устранить неисправность. Гироскопы ориентации изготовлены компанией L-3 Communications. У НАСА есть запасные, однако доставить их на станцию удастся только в следующем году, поскольку общий вес блока больше полутонны и