Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников

Научно-производственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Гироскоп является неотъемлемой частью инерциальной системы беспилотника, которая необходима для пространственной ориентации и стабилизации беспилотного аппарата. Кроме того, прибор может применяться для контроля траектории движения беспилотных автомобилей в случае потери спутникового навигационного сигнала. Новая разработка отличается повышенной точностью и низким шумом.

«Новый аппарат — это результат совместной работы российских инноваторов и «Зеленоградского нанотехнологического центра», который расположен в столичной ОЭЗ. Наноцентр помогает начинающим компаниям развиваться, участвуя в финансировании их проектов и предоставляя доступ к высокотехнологичному оборудованию. Также в прошлом году центр вложил более 200 млн руб. в развитие собственной промплощадки», – отметил Александр Прохоров.

В «Зеленоградском нанотехнологическом центре» совместно с ОЭЗ «Технополис «Москва» создана современная инфраструктура для обеспечения полного цикла работы новых предприятий, отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

«Наноцентр частично проинвестировал разработку гироскопа, а его технологический комплекс будет использоваться при производстве нового прибора. На сегодняшний день Зеленоградский наноцентр поддерживает более 30 стартапов в различных отраслях промышленности, в том числе в робототехнике, промышленной автоматике, энергетике и медицине», – отметил Геннадий Дёгтев.

Созданный при содействии ЗНТЦ гироскоп нацелен на импортозамещение в сегменте микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков угловой скорости, отметил руководитель стартапа, НПП «Гиронав» Дмитрий Данильцев.

«МЭМС-датчики угловой скорости в России выпускаются, но зачастую используются внутри производственных цепочек крупных корпораций и не попадают в свободную продажу. Новая разработка, наоборот, адресована открытому рынку. Реализация данного проекта будет способствовать решению задачи импортозамещения в сегменте высокоточных МЭМС-датчиков угловой скорости, в котором в настоящее время более 50% занимает продукция зарубежных производителей», – отметил разработчик.