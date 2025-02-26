Ковалев Анатолий
Ковалев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|НРК - Независимая регистраторская компания 5 1
|Переверзев Алексей 8 2
|Дегтев Геннадий 258 2
|Песков Дмитрий 106 1
|Фролов Павел 84 1
|Лавров Сергей 28 1
|Покровский Иван 118 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 459 1
|Biden Joe - Байден Джо 134 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Басаев Александр 2 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Канунников Владимир 1 1
|Андриенко Юрий 1 1
|Детистов Сергей 2 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Очиченко Артем 1 1
|Плискин Петр 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Корнеенков Игорь 2 1
|Хасьянова Гульнара 142 1
|Собянин Сергей 390 1
|Шпак Василий 226 1
|Фролов Денис 54 1
|Гарбузов Анатолий 56 1
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