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Ковалев Анатолий



26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
18.11.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора 1
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны 1
24.09.2024 «Микрон» и ЗНТЦ будут совместно развивать отечественное электронное машиностроение 2
05.03.2024 Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам 1
09.02.2024 Ученые стали чаще создавать стартапы 1
31.07.2023 В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
22.11.2021 В России за 5,7 миллиарда создадут оборудование для печати процессоров по технологии 17-летней давности 1
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Ковалев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1469 5
Apple Inc 12154 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Intel Corporation 12223 1
AMD - Advanced Micro Devices 4252 1
Toshiba Corporation 2931 1
Fujitsu 2043 1
MediaTek - Ralink 528 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Сенсорные Системы 65 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Завод Протон Зеленоград 9 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
SD Solutions - СД Солюшнс 1 1
ЗНТЦ - ФИС - Фотонные интегральные схемы 2 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Лассард 11 1
Т8 НТЦ 84 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НРК - Независимая регистраторская компания 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 467 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 365 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 37 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 131 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 67 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4193 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7923 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3352 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5345 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 1
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Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 60 1
Электроника - IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 29 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10168 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1346 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 1
Apple iPhone 13 145 1
AMD Phenom 104 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 122 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
FreePik 1032 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1076 1
Переверзев Алексей 8 2
Дегтев Геннадий 258 2
Песков Дмитрий 106 1
Фролов Павел 84 1
Лавров Сергей 28 1
Покровский Иван 118 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
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Biden Joe - Байден Джо 134 1
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Овчинский Владислав 228 1
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Канунников Владимир 1 1
Андриенко Юрий 1 1
Детистов Сергей 2 1
Брыкин Арсений 54 1
Очиченко Артем 1 1
Плискин Петр 1 1
Сивцев Илья 140 1
Корнеенков Игорь 2 1
Хасьянова Гульнара 142 1
Собянин Сергей 390 1
Шпак Василий 226 1
Фролов Денис 54 1
Гарбузов Анатолий 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 4
Франция - Французская Республика 7863 4
Япония 13310 3
Китай - Тайвань 4002 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Иран - Исламская Республика Иран 1089 1
США - Коннектикут 170 1
США - Мичиган 267 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Европа 21811 1
Франция - Гренобль 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1296 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 3
Энергетика - Energy - Energetically 5131 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 640 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5176 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 901 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1585 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1266 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2500 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5682 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
Образование в России 2217 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Галлий - Gallium - химический элемент 316 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 1
GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 9 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 226 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 2
NBC News 182 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 941 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
ВНИИОФИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Единый день голосования 129 1
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