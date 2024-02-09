Ученые стали чаще создавать стартапы

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) ко дню науки выяснил, что 25% основателей технологического бизнеса имеют научную степень. Степень доктора наук при этом есть у 1,5% технологических предпринимателей, остальные — кандидаты наук. Об этом CNews сообщили представители ЗНТЦ.

По данным ЗНТЦ, за последние пять лет увеличилось число ученых, решивших монетизировать собственный технологический проект. Согласно исследованию Агентства инноваций Москвы, проведенного в 2019 г., только 6% основателей стартапов имели научную степень.

Согласно статистике, которой располагает инвестиционный департамент ЗНТЦ, среди технологических предпринимателей с научной степенью преобладает технический и инженерный профиль. При этом самое сложное направление — физико-математическое — у 1% основателей. Число занятых в стартапах за последние пять лет составило 150 человек.

Это связано с самим родом занятий, считает доктор наук, генеральный директор, Зеленоградского нанотехнологического центра Анатолий Ковалев.

«Научная работа требует много сил и времени от специалиста — проведение научных исследований, подготовка публикаций, защита перед научным сообществом. При такой нагрузке непросто строить и развивать технологический бизнес. Наличие научной степени и высокая квалификация позитивно влияют на продукт и его качество. В таком случае лучше быть сооснователем стартапа и отвечать за его технологическую составляющую. А бизнес направление доверить инициативному и энергичному партнеру, который умеет развивать горизонтальные связи и понимает законы рынка», — сказал Анатолий Ковалев.

В настоящее время в портфель АО «ЗНТЦ» входит 34 стартапа, находящихся на различных стадиях инвестирования. Проекты представлены в сфере микроэлектроники, медицины, нанотехнологий, энергосбережения и интернет-вещей. Наиболее успешным стартапом АО «ЗНТЦ» является компания НПП ГИРОНАВ. Компания разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы.

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Зеленоградский нанотехнологический центр — современная площадка для запуска и развития технологических стартапов. Развитая производственная инфраструктура, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, отраслевыми вузами, производственными предприятиями позволяет оказывать стартовым компаниям не только консалтинговые услуги, но и открывает доступ к современным производственным технологиям, что в свою очередь способствует минимизации затрат на проведение необходимых научно-исследовательских работ, создание прототипов, а также позволяет сократить сроки разработки и вывода разрабатываемой продукции на рынок.