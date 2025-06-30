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LTCC Low Temperature Co-Fired Ceramic технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники 1
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 2
12.09.2017 Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 2
04.04.2017 В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году 2
13.12.2016 «Росэлектроника» освоила новый формат плат для микросхем 2
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1
14.10.2010 Ростовский НИИ радиосвязи заказывает поставку интегрированного ПАК стоимостью 60 млн руб. за один месяц 1
25.10.2004 Светодиодный прожектор стал реальностью 1
11.06.2004 Murata разработала самый маленький LAN-модуль в мире 2
12.07.2001 Mitsubishi и Kyocera разработали миниатюрный передатчик для мобильных устройств 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

LTCC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1513 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Lamina Ceramics 5 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 17 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
SD Solutions - СД Солюшнс 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 387 3
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Nikkei Electronics 82 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 56 4
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 276 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 262 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 160 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 42 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 20 2
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