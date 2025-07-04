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Российские ученые нашли способ снизить затраты на производство печатных плат до 50%

В РТУ МИРЭА разработали метод мелкосерийного изготовления печатных плат с помощью 3D-печати, который экономит производственные затраты в два раза.

Экономия до 50%

В Российском технологическом университете МИРЭА (РТУ МИРЭА) создали метод изготовления многослойных печатных плат на основе керамики, который позволяет существенно снизить производственные затраты, пишет «Коммерсант». Технология уже запатентована.

Новый подход, как сказал изданию руководитель лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА Денис Юшин, заключается в использовании 3D-печати, что позволяет обойтись без сложной оснастки, снижая затраты на производство до 50%.

«Традиционные методы изготовления керамических плат требуют изготовления дорогостоящих форм, из-за чего традиционные технологии могут быть выгодными только в крупносерийном производстве», — пояснил Юшин.

3D-печать печатных плат

Технология предполагает использование разных видов керамики в зависимости от требований — высокотемпературная (HTCC) для экстремальных условий и низкотемпературная (LTCC) для энергоэффективных решений.

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РТУ МИРЭА
При использовании технологии РТУ МИРЭА продукция сохраняет все ключевые свойства

Работа проходит в четыре этапа: синтез полимерно-керамического композита, высокоточная 3D-печать, нанесение токопроводящих элементов и завершающий обжиг.

В результате продукция, созданная быстрее и экономически эффективнее, сохраняет все ключевые свойства. «Это критически важно для современных электронных устройств, где нужны миниатюрные, но долговечные компоненты», — отметил Юшин.

Использовать такие платы можно в силовой электронике, светодиодном освещении, автомобильной электронике, в медицинских приборах, в сфере телекоммуникаций и др.

Потребность в печатных платах российского производства

Платы российского производства занимают только 19% от всего объема таких изделий на отечественном рынке. Остальные 81% приходятся на импортные.

Емкость всего рынка составляет 1,23 млн кв. м. Из них один млн кв. м — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил 255 млн $ (больше на 6%, чем в 2023 г. — 240 млн $).

Потребность в платах растет в связи с ростом спроса на отечественную электронику.

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Цифровизация

По итогам 2024 г. главным потребителем микроэлектроники в стране стала российская промышленность (53% закупок), как, впрочем, и в 2023 г. (55%). На втором месте находятся производители вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования — 18% в 2024 г. и 16% в 2023 г. Доля транспорта составила 13% (12% в 2023 г., потребительских устройств — 10% (11%).

Чаще всего на российском рынке электроники продавались логические интегральные схемы и микросхемы памяти — 55% от общего объема рынка в 2024 г. В 2023 г. было немного меньше — 53%. Оставшиеся 45% (47% в 2023 г.) — устройства из категории ДАО (дискретные полупроводниковые приборы и аналоговые интегральные схемы).

Осенью 2024 г. CNews писал о том, что отечественные компании, занятые производством печатных плат выступили с требованием о модернизации балльной системы для российской электроники. Они настаивали на ее ужесточении, чтобы технику без их продукции внутри нельзя было признать отечественной.

Анна Любавина

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