Российский рынок микроэлектроники вырос на 20%. Иностранные решения по-прежнему в фаворе, до полного импортозамещения далеко

По итогам 2024 г. российский рынок микроэлектроники вырос на 20% год к году, но это заслуга иностранной продукции. На российскую приходится не более 30% общего объема, притом ее доля за год почти не выросла.

Рост есть, импортонезависимости нет

Отечественный рынок микроэлектроники показал весьма существенный рост по результатам 2024 г., пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику исследовательской компании Strategy Partners. Он увеличился на 20% в сравнении с 2023 г. и достиг 370 млрд руб. против 310 млрд руб. годом ранее.

Между тем, отечественным этот рынок пока что можно называть с очень большой натяжкой. На долю российской микроэлектроники в общем объеме пришлось не более 30% или в пределах 94 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 79 млрд руб. или около 25% рынка. Таким образом динамика роста доли российской продукции соответствует динамике роста рынка в целом.

Freepik Покупатели предпочитают иностранную микроэлектронику российской

По оценке экспертов Strategy Partners, причина роста рынка в 2024 г. заключается в росте «объемов производства конечной продукции и реализации государственных программ, направленных на стимулирование спроса на отечественную электронную компонентную базу» (ЭКБ).

Кто и что делает не так

С одной стороны, аналитики фиксируют рост производства российской ЭКБ, с другой же, производство это очень далеко от современного и отстает на десятилетия.

«За счет ряда проектов, запущенных в 2023-2024 гг., наблюдается рост российского производства радиоэлектронной аппаратуры (в том числе автоэлектроники, модулей памяти, комплектующих для вычислительной техники и т. д.), обеспечивший рост спроса на логические ИС (интегральные схемы – прим. CNews). Доля ДАО (дискретные полупроводниковые приборы и аналоговые интегральные схемы – прим. CNews) также существенна – это связано с высокой долей промышленного сегмента в структуре рынка России, где большая часть спроса приходится на ДАО», – отмечено в исследовании.

Но в нем также открыто указано, что на нынешнем этапе самый передовой техпроцесс в российском производстве микроэлектроники – это 90 нм. Для сравнения, Intel и AMD освоили его около 20 лет назад, а в нынешних реалиях даже 5 нм считается уже не самой актуальной топологией ввиду наличия освоенных 4 и 3 нм.

Помимо этого, исследователи упоминают затрудненный доступ к иностранному контрактному производству и, соответственно, к современным техпроцессам. Например, в конце февраля 2022 г. тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный вендор электроники с долей рынка более 50%, наотрез отказалась производить российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». По прошествии с того момента почти трех с половиной лет TSMC своего решения не изменила.

Что покупают, кто покупает

По итогам 2024 г. главным потребителем микроэлектроники в стране стала российская промышленность, как, впрочем, и годом ранее. Но если в 2023 г. на нее пришлось 55% закупок, то спустя год этот объем сократился до 53%.

На втором месте находятся производители вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования – 18% в 2024 г. и 16% в 2023 г. Доля транспорта составила 13% (12% в 2023 г., потребительских устройств – 10% (11%).

Чаще всего на российском рынке электроники продавались логические интегральные схемы и микросхемы памяти – 55% от общего объема рынка в 2024 г. В 2023 г. было немного меньше – 53%. Оставшиеся 45% (47% в 2023 г.) – устройства из категории ДАО.

Без государства никуда

В отчете Strategy Partners сказано, что одна из основных причин развития российского рынка электроники – это господдержка во всех ее проявлениях. В их числе – поддержке создания и развития центров разработок.

Помимо этого, власти субсидируют разработку ЭКБ и микроэлектроники, а также обеспечивают налоговые льготы «для отраслевых НИОКР», отмечает «Интерфакс». Упоминаются и запреты, как полные, так и частичные, на приобретение иностранной микроэлектроники в рамках госзакупок.

Эти и другие меры поддержки могут обеспечить существенный рост российского рынка электроники в долгосрочной перспективе. По прогнозам Strategy Partners, он может расти до 2030 г. на 14% или 20% в год и достичь объемов 0,794 или 1,08 трлн руб. в зависимости от сценария развития (базовый и оптимистичный соответственно).

В базовом сценарии Strategy Partners бизнес российских производителей будет расти на 25% в год и в итоге к 2030 г. достигнет 352 млрд руб. или 44% общего объема рынка.

Оптимистичный сценарий, при котором рынок суммарно вырастет на 20% до 1,08 трлн руб. к 2030 г., предполагает 33-процентный ежегодный рост бизнеса российских вендоров – в итоге до 524 млрд руб. или 48% общего объема рынка.

Рост спроса на ЭКБ повлечет за собой необходимость увеличения объемов выпуска как самой ЭКБ, так и кремниевых пластин. Согласно отчету и прогнозам Strategy Partners, российские заводы по итогам 2024 г. произвели 117 тыс. 200-миллиметровых пластин, а в 2030 г их понадобится 387 тыс.

В 2024 г. 108 тыс. российских пластин было отдано под 90-нанометровую электронику, в 2030 г.. их будет 252 тыс. Оставшаяся часть пойдет на ЭКБ на более тонкие, но все еще устаревшие техпроцессы – 108 тыс. для 40-65 нм, 26 тыс.- для 28 нм и тоньше.

Структура рынка

Оба сценария Strategy Partners предполагают изменение структуры рынка как таковой. При реализации базового сценария Доля промышленности в объемах закупок упадет до 36%, тогда как производители вычислительной техники и телекомоборудования увеличат свою долю до 35%. Доли сегментов транспорта и потребительских устройств составят 14% и 9% соответственно.

В случае реализации оптимистичного сценария доля промышленности упадет до 27%, доля производителей вычислительной техники и телекомоборудования разрастется до 48%, а доли транспорта и потребительских устройств составят 14% и 7%.