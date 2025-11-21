Получите все материалы CNews по ключевому слову
Геркон Герметизированный контакт электромеханическое коммутационное устройство
Линейка охранных датчиков на основе герконов устанавливаются на дверях домов, транспортных контейнеров, распределительных щитов или трансформаторных подстанций и сигнализируют о случайном или преднамеренном открытии. Применение герконов в составе сигнализаторов позволило увеличить срок службы датчиков и сократить время их срабатывания.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Геркон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3391 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2872 1
|Орлов Аркадий 4 4
|Зверев Андрей 59 2
|Кротов Дмитрий 6 1
|Федосеев Андрей 3 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401539, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.