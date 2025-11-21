Разделы

Геркон Герметизированный контакт электромеханическое коммутационное устройство


Линейка охранных датчиков на основе герконов устанавливаются на дверях домов, транспортных контейнеров, распределительных щитов или трансформаторных подстанций и сигнализируют о случайном или преднамеренном открытии. Применение герконов в составе сигнализаторов позволило увеличить срок службы датчиков и сократить время их срабатывания.

СОБЫТИЯ

21.11.2025 «Росэл» создал новый геркон для китайского рынка 1
21.02.2024 Оборудование «Росэлектроники» позволит контролировать уровень стоков в очистных сооружениях 1
29.04.2022 «Ростех» разработал беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей 1
14.04.2022 «Ростех» разработает устройства интернета вещей нового типа 1
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 1
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 1
26.05.2020 «Росэлектроника» нарастит экспорт герконов на фоне пандемии COVID-19 1
07.02.2018 Объемы продаж герконов «Росэлектроники» достигли максимума за 25 лет 1
09.01.2017 «Росэлектроника» начнет выпуск герконов для поверхностного монтажа 1
14.11.2014 «Росэлектроника» развивает стратегические отношения с китайскими партнерами 1
15.10.2014 «Росэлектроника» развивает сотрудничество с Китаем 1
29.01.2014 Объем рынка «облачных» зданий составит десятки миллиардов долларов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Геркон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1217 9
Ростех - Автоматика Концерн 1742 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 2
Tesla Smart - Тесла Смарт 1 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Азимут 80 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 7
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 60 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 2
Ростех - Вертолеты России 175 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 309 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 448 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 954 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3391 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1814 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1938 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 371 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10517 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 248 2
SMD - Surface Mounted Device - прибор, монтируемый на поверхность 7 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9319 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6132 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7642 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3254 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2044 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1721 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6243 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 417 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4001 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 581 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 447 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14784 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21903 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10024 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3912 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7169 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7683 1
Видеокамера - Camcorder 2319 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 609 1
Вентилятор - Fan 1025 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1333 1
Accelerometer - Акселерометр 385 1
Фотокамеры - Ночная съемка 227 1
LTCC - Low Temperature Co-Fired Ceramic - технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики 12 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 717 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2844 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14962 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17735 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4330 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25573 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17059 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2872 1
Орлов Аркадий 4 4
Зверев Андрей 59 2
Кротов Дмитрий 6 1
Федосеев Андрей 3 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Чемезов Сергей 145 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156012 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18125 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1176 4
Европа 24611 3
Африка - Африканский регион 3565 2
Ближний Восток 3027 2
Америка Латинская 1878 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5339 1
Филиппины - Республика 581 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 992 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53367 1
Земля - планета Солнечной системы 10640 1
Азия - Азиатский регион 5733 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3162 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3041 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20273 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4352 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10678 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5886 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3699 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5935 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25851 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31680 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6057 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 2
Физика - Градус Цельсия 291 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2170 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5284 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2060 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2581 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 215 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2947 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1824 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4313 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8889 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6280 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 361 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5828 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 453 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3758 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 255 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
