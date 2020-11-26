Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом

Компания Ezviz назвала пять тенденций 2020-2021 гг. в области технологий умного дома.

Система «умный дом» – это целый комплекс решений, создающих необходимые условия для современной, комфортной и безопасной жизни. Результаты социологических исследований ВЦИОМ показали, что россияне считают систему «умный дом» одним из открытий, действительно изменивших повседневную жизнь современного человека. Ежегодно компании-производители техники удивляют потребителей инновационными возможностями своих устройств и предлагают новые способы улучшения жизни. Поэтому перед тем, кто решил сделать твердый и уверенный шаг в мир умной техники стоит чрезвычайно сложная задача – выбрать лучшее решение для своего дома. Специалисты компании Ezviz рассказали, каким же должен быть современный умный дом и на что стоит обратить внимание.

Умные колонки. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим об управлении голосом – умные колонки. Помимо своей первоначальной функции – воспроизведения музыки, они могут интегрироваться с другими устройствами, управляя ими, а также напоминать своему хозяину о предстоящих событиях, искать нужную информацию, товары или услуги в интернете и рассказывать о том, что происходит в мире. Помимо умных колонок, крупные производители предлагают также голосового помощника, который по умолчанию встраивается во все домашние Smart-устройства. Так, например, не покидая утром свою уютную постель, можно включить свет, раздвинуть шторы и создать комфортную вам температуру в комнате.

Система контроля окружения и пожарной безопасности. Важной задачей, которую решают интеллектуальные домашние системы, является обеспечение безопасности жилья. Здесь на помощь приходят различного рода датчики движения или протечки воды, датчики, улавливающие дым, а еще герконы, фиксирующие открытие дверей и окон. Все они интегрированы в единую систему и чаще всего управляются посредством мобильного приложения или программным обеспечением, устанавливаемым на ПК или ноутбук. Особое внимание стоит уделить умной противопожарной системе. Ее основная цель – предотвращение возгорания, а не борьба с пожаром. Дыма без огня не бывает, а огонь без дыма – случается. В таких случаях датчики дыма не срабатывают, зато срабатывают Smart-датчики тепла, реагирующие на повышение температуры. Следующий этап – активация системы тушения, подача сигнала в ближайшее пожарное отделение и включение дымоудаляющего вентилятора.

Система энергосбережения. Умный дом нового поколения должен давать существенную экономию на энергозатратах, снижать расходы на электричество. Smart-система управления энергосбережением снимает с вас обязанность ежемесячного сбора показаний с счетчиков (электричество, вода, газ), следит за бесперебойным электропитанием, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций отключает все оборудование, о чем исправно сообщает вам, отправив оповещение на ваш смартфон. Все розетки, приборы и тепловое оборудование также используются максимально рационально.

Умное видеонаблюдение. Международная компания Ezviz выпустила первую в мире камеру с двойным объективом C3X, которая содержит алгоритм искусственного интеллекта, позволяющий реагировать на движения, распознавать людей, номера транспортных средств, а еще записывать и воспроизводить голосовые сообщения. Например, если кто-то захочет припарковать свой автомобиль на вашем газоне, камера тут же «проинструктирует» нарушителя найти себе другое парковочное место. Важным открытием в индустрии видеонаблюдения стала функция Smart-IR. Так камера С6N, оснащенная этой функцией, автоматически регулирует яркость инфракрасных светодиодов в режиме ночной съемки для получения нужной экспозиции и запечатления всех деталей с максимальной четкостью.

Искусственный интеллект. Еще одной глобальной тенденцией является применение машинного обучения и искусственного интеллекта в технологиях умного дома. ИИ – это способность интеллектуальных устройств учиться и становиться более полезными. Чем больше вы их используете, тем умнее они становятся. Больше не придется беспокоиться о том, что вы не выключили свет перед выходом из дома или оставили включенным утюг. Система сверяется с вашим графиком и привычками и заботится о вашем благополучии.