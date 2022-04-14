«Ростех» разработает устройства интернета вещей нового типа

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и компания «ТеслаСмарт» приступили к совместной разработке беспроводных IoT-устройств на базе герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов). Приборы могут использоваться для обеспечения безопасности на объектах, а также для поддержания рабочего состояния холодильного оборудования, авто- и железнодорожного транспорта, где необходим контроль температурного режима. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора Рязанского завода металлокерамических приборов холдинга «Росэлектроника» Андрей Федосеев и коммерческий директор ООО «ТеслаСмарт» Дмитрий Кротов.

«В результате сотрудничества герконы получат новые потребительские свойства: увеличатся возможности их интеграции не только в классические проводные системы, но и в беспроводные, − отметил генеральный директор Рязанского завода металлокерамических приборов Аркадий Орлов. – Рынок интернета вещей в России сегодня демонстрирует устойчивый рост, который обусловлен интересом к этим технологиям со стороны государства, а также развитием цифровых инициатив в ключевых секторах экономики».

Соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства семейства IoT-датчиков на базе герконов, оснащенных различными сенсорами с модемами стандарта NB IoT, LoRa, 2G. Устройства могут использоваться в качестве датчиков открывания и закрывания дверей, окон, люков для обеспечения безопасности на объекте.

Также планируется производить беспроводные BLE-датчики (Bluetooth Low Energy), которые позволяют обеспечивать контроль необходимого температурного режима в холодильном оборудовании или специальном авто- и железнодорожном транспорте. Благодаря установленному ПО будет осуществляться сбор, обработка и передача данных, получаемых с сенсорной части датчика.

Серийный выпуск новых устройств будет развернут на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов. Предприятие занимает 14% мирового рынка герконов, входит в тройку мировых лидеров. Герконы применяются в качестве контактных пар различных реле, выключателей, кнопок, датчиков и индикаторов в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» Цифровизация

***

ООО «ТеслаСмарт» обладает компетенциями в области беспроводных BLE-датчиков, автономных NB/BLE-логгеров-регистраторов, INDOOR-навигации для контроля имущества в закрытых помещениях.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.