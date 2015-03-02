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Зверев Андрей


02.03.2015 «Росэлектроника» локализует в России производство китайской ZTE 2
14.11.2014 «Росэлектроника» развивает стратегические отношения с китайскими партнерами 1
31.10.2014 Утвержден новый состав органов управления технологической платформы «СВЧ технологии» 1
29.10.2014 Предприятия «Росэлектроники» разработали новое поколение военно-морской системы связи «Ураган-Н» 1
22.10.2014 «Росэлектроника» представила мобильный пункт управления в чрезвычайных ситуациях 1
15.10.2014 «Росэлектроника» развивает сотрудничество с Китаем 1
02.10.2014 Холдинги Госкорпорации Ростех объединяют усилия в области развития радиоэлектронной отрасли 1
01.10.2014 Денис Свердлов избран новым председателем совета директоров «Росэлектроники» 2
26.09.2014 «Росэлектроника» разработала систему закрытой цифровой связи без «закладок» 1
24.09.2014 Предприятие Росэлектроники разработало новую систему закрытой цифровой связи без «закладок» 1
22.09.2014 Предприятие Росэлектроники представило современный комплекс автоматизации командно-наблюдательного пункта 1
05.09.2014 В новый совет директоров «Росэлектроники» вошел экс-замминистра связи Денис Свердлов 1
05.09.2014 Избран новый состав совета директоров холдинга «Росэлектроника» 1
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 1
04.08.2014 «Росэлектроника» вложила в программу инновационного развития 23 млрд руб. 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
20.06.2014 Предприятия «Росэлектроники» разрабатывают систему видеослежения для космодрома «Восточный» 1
16.06.2014 К 2015 г. СКТБ РТ планирует увеличить объем выпускаемой продукции 1
09.06.2014 «Росэлектроника»: Как Россия обеспечит свои потребности в электронике 12
05.06.2014 «Росэлектроника» вложила 53,23 млн руб. в техническое перевооружение производства НИИ «Гириконд» 1
29.05.2014 «Росэлектроника» разработала пограничные досмотровые комплексы, которые существенно увеличат скорость прохождения грузов 2
27.05.2014 Вышел 72 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
23.05.2014 «Росэлектроника» хочет избавиться от доли в «Ангстреме» 4
22.05.2014 Завод полупроводниковых приборов запустил новую линию производства 1
15.05.2014 Новосибирский институт программных систем оснастил школы «Электронной столовой» 1
25.04.2014 «Росэлектроника» создаст 20 НПО 1
17.04.2014 «Росэлектроника» наградила победителей отраслевого конкурса «IT-Прорыв» 1
14.04.2014 «Росэлектроника» и МФТИ создадут совместные исследовательские центры 2
10.04.2014 Российских производителей электроники ждет большая встряска 2
09.04.2014 «Росэлектроника» к 2020 г. планирует увеличить выручку в 3 раза 2
04.04.2014 В 2014 г. в «Росэлектронику» будет инвестировано более 15 млрд руб. 1
02.04.2014 «Росэлектроника» приступила к due diligence белорусского «Интеграла» 2
02.04.2014 Россияне покупают белорусского производителя электроники «Интеграл» 2
31.03.2014 Внешнеторговый товарооборот «Росэлектроники» в 2013 г. составил 4,55 млрд руб. 1
18.03.2014 В модернизацию предприятий «Росэлектроники» инвестировано более 13 млрд руб. 1
11.03.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано 1,27 млрд руб. 1
25.02.2014 «Орион» и Tata договорились о сотрудничестве в области разработки систем обеспечения транспортной и инфраструктурной безопасности 1
13.02.2014 «Росэлектроника» объявила о 100% выполнении госзаказа в 2013 г. 2
11.02.2014 «Росэлектроника» будет развивать производство мышьякосодержащих соединений 2
13.12.2013 «Росэлектроника» инвестирует в производство вакуумных выключателей 312 млн руб. 1

Публикаций - 52, упоминаний - 81

Зверев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 27
Ростех - Ростехнологии 2230 22
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Ангстрем-Т 95 2
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Ростелеком Связьинвест 704 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 5 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
Ростех Радиозавод 15 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Alcatel 230 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
АФК Система ПАО 997 1
Hitachi 477 1
Микрон - Micron 365 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
ZTE Corporation 550 1
HP Inc. 2930 1
Huawei 2733 1
Cisco Systems 2054 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
Газпром ПАО 524 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Восточный Банк 108 1
НПП Торий 13 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Ford 173 1
АвтоВАЗ 119 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Sumitomo Group 11 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Безопасный город 347 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 11 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 29 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 1
Рогозин Дмитрий 79 4
Путин Владимир 1828 1
Рейман Леонид 414 1
Голосов Алексей 8 1
Кудрявцев Николай 14 1
Комаров Сергей 11 1
Абагян Карина 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - Саратов 410 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Саратовская область 346 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Красноярск 853 2
Россия - Анапа 84 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Адлер 43 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Киров 248 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Япония 2808 1
Восточная Европа 1688 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Европа 3781 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Малайзия 344 1
Россия - Уфа 646 1
Армения - Республика 689 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Волгоград 543 1
Россия - Омск 631 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 317 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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