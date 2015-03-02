Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зверев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 81
Зверев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
|Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
|Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 1
|Рогозин Дмитрий 79 4
|Путин Владимир 1828 1
|Рейман Леонид 414 1
|Голосов Алексей 8 1
|Кудрявцев Николай 14 1
|Комаров Сергей 11 1
|Абагян Карина 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru