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Анабар Anabar

Анабар - Anabar


10.04.2025 «МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике 1
09.04.2024 Вахтовые поселки в арктической зоне Якутии «МегаФон» подключил к 4G 1
13.02.2024 В России выпустили первый чат-бот для продавцов на маркетплейсах 2
24.11.2023 Университетский стартап привлечет 170 млн рублей инвестиций через платформу участника «Сколково» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Анабар и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
МегаФон 9128 1
Telegram Group 2118 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 114 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 715 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 2
Рапид Био 101 1
Алмазы Анабара 5 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 209 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 97 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1074 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8475 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7240 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2037 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3572 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7461 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7975 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7301 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2945 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 838 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9315 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6753 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15995 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4419 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3213 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5358 1
Анабар - АнабарGPT 1 1
OpenAI ChatGPT 376 1
Яндекс.Маркет 987 1
Марков Петр 2 2
Зверев Андрей 59 1
Утехин Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 961 1
Россия - Крайний Север 285 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 770 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 479 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1831 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1120 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 367 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2163 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 513 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11117 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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