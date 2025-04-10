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Окороков Алексей


УПОМИНАНИЯ


10.04.2025 «МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Окороков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Анабар - Anabar 4 1
МегаФон 9219 1
Алмазы Анабара 5 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Онлайн-мониторинг 80 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 56 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3622 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1022 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 1
Базыль Артем 9 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 104 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Россия - Крайний Север 290 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 776 1
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Металлы - Медь - Copper 807 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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